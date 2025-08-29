Organizatorii Festivalului Mamaia au răspuns după ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au declarat că nu au primit invitație: „L-am invitat personal și a spus că nu este interesat”

Organizatorii Festivalului Mamaia au răspuns după ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au declarat că nu au primit invitație. Alex Tomulescu, reprezentantul firmei Kimaro, care a organizat evenimentul, susține că ambii artiști au fost contactați în trecut, însă participarea nu s-a concretizat, deoarece interpreta de muzică populară ar fi refuzat din motive personale, iar artistul ar fi spus că nu este interesat.

După declarațiile făcute de Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan, reprezentanții firmei Kimaro, și anume organizatorii Festivalului Mamaia 2025, au explicat că invitațiile au existat, însă fie au fost refuzate, fie nu s-a putut ajunge la o participare din motive personale. Iată ce a transmis recent Alex Tomulescu, reprezentantul direct al firmei Kimaro!

Organizatorii Festivalului Mamaia au răspuns după ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au declarat că nu au primit invitație

După ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au spus public că nu au fost invitați la Festivalul Mamaia 2025, organizatorii au venit cu câteva lămuriri. Alex Tomulescu, reprezentantul firmei Kimaro, care a pus la punct evenimentul de la mare, a declarat că atât interpreta de muzică populară, cât și artistul au primit invitații în trecut.

În privința lui Cătălin Crișan, organizatorii au precizat că discuția a avut loc în urmă cu mai mult timp.

„Doamna Sofia a declarat că nu a fost invitată? A fost invitată să cânte în ultima seară la Mamaia Folclor și a spus că are cununie la fiul domniei sale.

Pe Cătălin Crișan l-am invitat personal în urmă cu trei ani, când s-a reluat Festivalul Mamaia și a spus că nu este interesat”, a transmis Alex Tomulescu pentru viva.ro.

Citește și: De ce nu a fost invitată Sofia Vicoveanca la Festivalul Mamaia de muzică populară: „E bine așa, lăsați așa”

Citește și: Cătălin Crișan, ignorat și la Mamaia 2025: „N-am fost chemat niciodată. Festivalul de la Mamaia m-a lansat”. Fanii au reacționat imediat și au empatizat cu el

Sofia Vicoveanca a spus că nu a fost invitată la evenimentul din acest an

În urmă cu doar câteva zile, Sofia Vicoveanca a spus că numele ei nu apare printre artiștii chemați la Festivalul Mamaia 2025. Interpreta de muzică populară a explicat că nu este inclusă nici în evenimentele importante din București.

„Nu sunt pe listă, sunt alte vedete. Bucureștiul merge la Mamaia, e departe Suceava, unde stau eu, sunt sute de kilometri până la malul mării. E bine așa, lăsați așa! Nu sunt programată nici în marile spectacole din București. Ce, trebuie să fiu neapărat? Am alte treburi, am drumurile mele, fără grijă!”, a spus Sofia Vicoveanca pentru click.ro.

Citește și: Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze

Citește și: Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Fostul președinte trebuie să dea statului banii încasați din chirii

Și Cătălin Crișan a susținut că nu a fost chemat la festivalul Mamaia

Prin intermediul unei postări făcute pe rețelele de socializare, Cătălin Crișan a mărturisit că se simte rănit și nedumerit pentru că nu a fost invitat niciodată la Festivalul Mamaia 2025, deși alți cântăreți apar la eveniment în fiecare ediție. Artistul a declarat că a lansat mai multe piese la acest festival, iar din acest motiv este dezamăgit că nu a primit invitație.

„Festivalul de la Mamaia m-a lansat. De câțiva ani, Festivalul s-a reluat. Am lansat la acest Festival următoarele melodii: „Vorbește marea”, „Mama” și „Dacă pleci”. N-am fost chemat niciodată.

Dumneavoastră înțelegeți de ce? Eu nu…”, a scris Cătălin Crișan pe pagina lui personală de Facebook.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News