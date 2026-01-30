Din ce va plăti Cătălin Măruță școala privată la care merg Eva și David. La ce sume se ridică educația celor doi copii

Cătălin și Andra Măruță formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au o familie frumoasă, cu care se mândresc ori de câte ori au ocazia. Pentru cei doi copii, Eva și David, părinții au ales o școală privată, care nu este deloc ieftină. Iată la cât se ridică sumele și cum vor plăti cei doi școala, după ce prezentatorul a plecat de la Pro Tv.

Cât costă școala privată la care merg Eva și David Măruță

Cătălin Măruță și Andra și-au înscris copiii la o școală privată renumită din București. Cei doi învață la Cambridge School of Bucharest.

Eva este în clasa a IV-a, adică anul 5 în sistemul britanic de școlarizare, iar taxa anuală este de aproximativ 15.800 de euro. Ea are o reducere de 5%, pentru că fratele ei învață la aceeași școală.

Citește și: Cătălin Măruță, întrebat de fiica lui, Eva, de ce emisiunea „La Măruță” nu va mai fi la Pro TV. Cum a răspuns prezentatorul: „Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani?”

Eva Măruță l-a întrebat pe tatăl ei de ce a plecat de la Pro Tv.

„Nu mai sunt la ProTV pentru că, exact cum îți spuneam, sunt momente când unele lucruri trebuie să se închidă ca să poți să pornești pe alte drumuri. Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani la ProTV? Pentru că i-am făcut lucruri care mi-au plăcut.

Citește și: De ce s-au certat Monica Tatoiu și Cătălin Măruță: „Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta”

Sunt unele lucruri în viață care au o durată. Sunt unele lucruri în viață care, la un moment dat, trebuie să se oprească și să apuce pe alt drum”, i-a răspuns acesta fiicei sale.

Chiar dacă nu mai lucrează la Pro Tv, Cătălin Măruță are multe alte proiecte din care obține venituri. În plus, Andra este o artistă foarte cunoscută și populară, cu o carieră de zeci de ani. Bugetul familie nu este foarte afectat de plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro Tv, iar educația celor doi copii nu va avea de suferit din cauza acestei alegeri.

Ce educație vor să le ofere Andra și Cătălin Măruță copiilor săi

Andra și Cătălin Măruță vor ca cei doi copii ai lor să fie persoane onorabile, pe care ceilalți să se poată baza.

Citește și: Andra, mesaj în lacrimi despre anularea emisiunii „La Măruță”: „Îmi cer scuze că plâng”

„Ei mi-au oferit foarte multă iubire, dar și numeroase sfaturi părintești. De la ei am preluat punctualitatea, mi-au zis să fiu mereu la timp într-un loc atunci când mi se cere. Mi-au spus să fiu parolistă, atunci când promit ceva, să fiu acolo și să duc la capăt ce am zis. Mi-au explicat să fiu bună, să nu mă uit la lucrurile rele. Eu sunt Fecioară, am chestia de a vedea tot. Observ defectele, văd numeroase lucruri, dar lucrez cu mine ca să văd doar părțile bune. Asta cred că mă va face un om din ce în ce mai bun!

E greu ca părinte, nu știi ce să le spui copiilor. Îi înveți să fie buni. Nu știu dacă neapărat contează să le dai sfaturi. Ei țin minte ce le spui, dar zic: Bine, mi-ai explicat tu!. Ceea ce faci tu influențează foarte mult. Comportamentul tău influențează copilul”, spunea Andra într-un interviu.

Urmărește-ne pe Google News