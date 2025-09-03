Când primesc copiii alocațiile în septembrie 2025. Noul an școlar vine cu surprize pentru părinți

Luna septembrie vine cu emoții pentru elevi, dar și cu griji pentru părinți. În pragul unui nou an școlar, cheltuielile cresc, iar alocația de stat pentru copii devine un sprijin financiar esențial. Mulți se întreabă: când intră alocațiile în conturi luna aceasta?

Calendarul plăților pentru luna septembrie

Alocația de stat rămâne un ajutor important pentru familiile din România, mai ales în lunile în care cheltuielile cresc semnificativ. În septembrie, acest sprijin vine la timp pentru a acoperi o parte din costurile legate de rechizite, haine și alte necesități pentru începutul școlii.

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, alocațiile pentru copii vor fi distribuite începând cu data de 8 septembrie, pentru cei care au optat pentru plata prin transfer bancar. 8 fiind zi de luni, lucrătoare, autoritățile vor respecta calendarul obișnuit de plată, iar sumele vor fi procesate conform precedentului stabilit.

Este important de reținut că aceste date pot varia ușor în funcție de ziua lucrătoare și de volumul de plăți procesate. În general, viramentele bancare ajung mai rapid, iar părinții pot verifica direct în aplicația bancară dacă suma a fost virată.

Transfer bancar sau mandat poștal?

Tot mai mulți părinți aleg plata prin card, considerată mai sigură și mai eficientă. În acest caz, alocația ajunge direct în cont, fără întârzieri cauzate de distribuția fizică. În schimb, plata prin mandat poștal poate dura câteva zile în plus, mai ales în zonele rurale, unde programul poștașului poate influența momentul livrării.

Cine beneficiază de alocație și cât este suma?

Alocația de stat se acordă lunar tuturor copiilor cu vârsta sub 18 ani, indiferent de veniturile familiei. În 2025, cuantumul este de 719 lei pentru copiii între 0 și 2 ani, precum și pentru cei cu dizabilități, și de 292 lei pentru copiii între 2 și 18 ani.

Actele necesare pentru dosarul de alocație în 2025

Pentru a beneficia de alocația de stat, părinții trebuie să depună un dosar complet la primăria locală sau la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2025, dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

Cerere tip (se poate descărca online sau completa la ghișeu)

Actul de identitate al solicitantului (original și copie)

Certificatul de naștere al copilului (original și copie)

Certificatul de căsătorie sau livretul de familie actualizat

Extras de cont bancar pe numele părintelui, dacă se dorește plata prin transfer

Dovada domiciliului sau reședinței (dacă este cazul)

Hotărâre de încredințare, adopție sau plasament, dacă este cazul

Declarație pe proprie răspundere privind locul de trai al copilului, dacă diferă de domiciliul legal

Toate copiile trebuie însoțite de documentele originale pentru conformitate. Dosarul se poate depune imediat după nașterea copilului, iar plata alocației începe din luna următoare depunerii cererii.

Ce faci dacă nu ai primit alocația?

Dacă până la mijlocul lunii alocația nu a fost virată, părinții pot contacta Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială sau Direcția de Asistență Socială din județul de domiciliu. De asemenea, este recomandat să se verifice datele bancare și eventualele modificări în dosar care ar putea bloca plata.

