În pragul unui nou an școlar, ministrul Educației, Daniel David, transmite un apel clar și ferm către părinți și cadrele didactice: școala trebuie să înceapă luni, iar elevii trebuie primiți în sălile de clasă, indiferent de contextul sindical sau de nemulțumirile din sistemul educațional. Mesajul său pune accent pe responsabilitatea morală a profesorilor, dincolo de orice aspect legal.

Școala începe luni: un angajament personal și profesional

Daniel David a declarat public că fiica sa va merge la școală luni, subliniind astfel încrederea sa în desfășurarea normală a cursurilor. „Sigur începe școala luni. Fetița mea merge luni la școală. Văd discuțiile în spațiu public. Așa cum am spus de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, este mai mulțumit sau mai nemulțumit de ceea ce se întâmplă, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă”, a afirmat ministrul pentru Digi24.

Datoria morală a profesorilor: mai presus de lege

Ministrul Educației a insistat asupra ideii că, dincolo de reglementările legale, profesorii au o obligație morală față de copii. Această datorie nu poate fi suspendată în fața nemulțumirilor sau a protestelor.

Daniel David consideră că începutul anului școlar nu ar trebui să fie afectat de nemulțumirile existente în sistemul de învățământ. Din perspectiva sa, primirea elevilor în sălile de clasă este o chestiune ce ține de morală profesională, nu doar de obligații legale.

El se arată încrezător că profesorii vor da curs acestui principiu și nu vor refuza accesul copiilor la educație, indiferent de contextul sindical sau de nemulțumirile acumulate. Deși recunoaște că există probleme reale în sistem, inclusiv unele pe care le împărtășește personal, ministrul susține că acestea pot fi discutate ulterior, fără a perturba momentul esențial al începerii cursurilor.

Daniel David a confirmat începerea noului an școlar pe 8 septembrie

La începutul lunii, ministrul Educației a confirmat începerea noului an școlar pe data de 8 septembrie.

„Părinţilor le transmit că şcoala va începe pe data de 8 septembrie. Nu cred că vor fi şcolile goale. Dacă se va întâmpla acest lucru – Doamne, fereşte – ar trebui să fie cazuri extrem-extrem de rare. Copiii trebuie să vină la şcoală, şcolile vor fi pregătite. Am văzut şi poziţia sindicatelor, mi se pare, din perspectiva unui sindicat, ca să spun aşa, o perspectivă corectă. În sensul că vor fi şi la şcoală. Nu ştiu câte şi ce activităţi vor face, dar cu siguranţă copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi, probabil că unii profesori vor desfăşura activităţile în mod obişnuit, în mod normal, atfel încât – da – şcoala va începe în data de 8”, a spus Daniel David.

