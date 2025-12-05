  MENIU  
Mesaje de Sfântul Nicolae – urări și felicitări

Mesaje de Sfântul Nicolae – urări și felicitări

Adina Zamfir
.

Numeroși români poartă numele Sfântului Nicolae și se serbează pe data de 6 decembrie. Este și ziua în care toți copiii îl așteaptă cu drag pe Moș Nicolae care le aduce daruri în ghetuțe. Pregătește și tu mesaje de Sfântul Nicolae, și pentru cei mari, și pentru cei mai mici, să le trimiți un călduros La mulți ani și urări de bine!

Citește și inspiră-te din aceste mesaje de Sfântul Nicolae pe care le poți trimite în dimineața zilei de 6 decembrie tuturor celor dragi care poartă numele acestui mare sfânt. Nicolae și Nicoleta, Nico și Nicu, Niculina sau Neculuță sunt doar câteva din numele care provin din numele acestui sfânt ocrotitor al copiilor și al familiilor.

Iată cele mai frumoase mesaje de Sfântul Nicolae pe care le poți trimite copiilor tăi, rudelor și prietenilor sau colegilor cu numele de Nicolae sau Nicoleta.

Mesaje și urări frumoase pentru copii de Sfântul Nicolae

  1. Privește spre cer, minunea mea dragă! Fiecare stea reprezintă un copil. A ta este cea mai strălucitoare și frumoasă dintre toate, pentru că astăzi este ziua ta de nume. Fie ca viața să-ți fie ocrotită de lumina ei magică, strălucirea ei să-ți călăuzească calea, iar măreția stelei să îndepărteze toată tristețea. La mulți ani, copilul meu frumos!
  2. Copil dulce, îți doresc să crești frumos, sănătos, inteligent, fericit, să-i bucuri pe mama și tata și întreaga lume. Să ai o copilărie frumoasă ca în povești, prieteni devotați, emoții frumoase și multe surprize care să îți coloreze viața! Mama și tata îți urează azi un La mulți ani plin de dragoste!
  3. Draga noastră copilă! Îți dorim îndeplinirea tuturor dorințelor, iar mama și tata te vor ajuta la fiecare pas. Să crești mare și frumoasă, să fii bună și înțelegătoare, să fii isteață și descurcăreață. La mulți ani!
  4. Scumpul nostru copil! Pentru tine, totul este abia la început. Fie ca Sfântul Nicolae al cărui nume îl porți să fie îngerul tău păzitor și să te ocrotească la fiecare pas. Să ai rezultate remarcabile și să ne bucuri pe noi și pe profesori. Să faci bine și să devii o persoană demnă. Să crești deștept, educat și amabil! Ești viitorul nostru!
  5. Copilul meu, azi e mare sărbătoare în familia noastră pentru că este ziua numelui tău! Familia ta este mândră de tine, tu ești un soare frumos pentru noi. Cel mai dorit, drag și scump. Mama și tata te iubesc infinit și îți urează La Mulți ani frumoși și fericiți!
  6. Dragostea noastră micuță, te felicităm! Ești copilul pe care ni l-am dorit mereu. Ești cea mai bună ființă din lume! Să crești cuminte și sănătoasă, sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sf. Nicolae!
  7. Felicitări, puiul meu drag, și la mulți ani! Îți doresc fericire, bucurie! Să ai mulți prieteni, pentru a-ți face viața mai distractivă. Îți doresc zâmbete ca să alunge tristețea. Și soarele mereu să strălucească pentru tine. Faptul că te-ai născut deja este o sărbătoare mare pentru noi!
  8. Dragul nostru, vom fi mereu alături de tine! Împreună vom trece peste toate greutățile. Suntem foarte fericiți că ne-ai ales pe noi ca părinți. La mulți ani!
  9. Puiule, ai mai crescut cu încă un an! Ai devenit nu doar mai în vârstă, dar și mai inteligent, mai dulce și mai frumos. Ești cea mai scumpă priveliște din ochii noștri. La mulți ani!
  10. Ca o prințesă, fii frumoasă și fericită! Ești bucuria și mândria noastră! Scumpa noastră fetiță, Nicoleta, azi e ziua ta onomastică și îți spunem iar și iar cât de mult te iubim! La mulți ani!
  11. Să crești sănătos și fericit, iubitule copil! Să iei de tata istețimea și curajul lui, de la mama frumusețea și ingeniozitatea, iar de la bunici – înțelepciunea și răbdarea! Crește spre bucuria tuturor. La mulți ani!
  12. Felicitări, puiul nostru drag! Ești sufletul nostru! Să crești inteligent, puternic, de succes și să ne aduci tuturor bucurie!
  13. La mulți ani! Uraaaa, copilul meu drag! Te sărbătorim cu multă bucurie și dragoste, azi, de Sfântul Nicolae. Toată lumea îți aduce azi cadouri și flori. Să ai o zi cât mai fermecătoare și mai distractivă! Ești bucuria noastră și mândria noastră!
  14. Ziua ta de nume este pentru a-ți spune: te vom lăsa să mergi pe drum singur, păzindu-te din spate. Vom crede în tine mereu și te vom aștepta întotdeauna. Pentru că te iubim! La mulți ani, îți urează mama și tata!
  15. Micuțul nostru, vrem ca dorințele tale să se împlinească, să-ți găsești fericirea și pe calea vieții tale să nu plouă niciodată! Mama și tata vor fi mereu alături să te ocrotească! La mulți ani, dragul nostru Nicușor.

Mesaje de Sfântul Nicolae pentru părinți și bunici

  1. La mulți ani, iubita mea mamă! Să ai parte de multă bucurie și voie bună în fiecare zi, să fii mereu fericită așa cum ești azi, de ziua numelui tău!
  2. Fie ca toate dorințele tale să devină realitate, să fii sănătos, puternic și înțelept, iubitul meu tată! La mulți ani de Moș Nicolae!
  3. La mulți ani, bunica mea iubită! Îți trimit cele mai bune gânduri și o îmbrățișare mare!
  4. Îți urez sănătate, bucurie și liniște sufletească, dragul meu bunic. La mulți ani!
  5. Fie ca ziua ta să fie începutul unui an nou minunat. La mulți ani, scumpa mea mamă! Te iubesc și te prețuiesc mai mult decât orice.
  6. La mulți ani, tată drag! Îți doresc tot ce-i mai frumos pe lume, sănătate și fericire și multe bucurii!
  7. Îți doresc să fii mereu înconjurat de oameni care te iubesc, dragul meu tată. Sa te bucuri împreună cu familia de ziua aceasta frumoasă. La mulţi ani de Sfântul Nicolae!
  8. Bucură-te de această zi specială și de tot ce aduce cu ea. Noi, toți copiii tăi, te iubim, te îmbrățișăm cu drag și sosim curând cu un tort delicios! La mulți ani, frumoasa noastră mamă!
  9. La mulți ani, bunicul meu drag, să rămâi mereu la fel de bun și vesel!
  10. Draga mea mamă, îți doresc ca fiecare zi din viață să fie o sărbătoare, așa cum azi noi te sărbătorim pe tine. La mulţi ani!

Mesaje și urări de Sfântul Nicolae pentru cei mai buni prieteni

1. La mulți ani, prieten drag! Să ai un an plin de lumină, oameni buni și momente care îți încălzesc sufletul.

2. La mulți ani celui care îmi face viața mai colorată! Îți doresc sănătate, fericire și tot ce-ți pune inima pe listă.

3. Să-ți fie ziua la fel de specială ca tine! La mulți ani și să nu uiți niciodată câtă magie porți în tine.

4. La mulți ani, suflet frumos! Mulțumesc că exiști în viața mea și că o faci infinit mai bună.

5. La mulți ani, prietene! Să ai parte de râsete sincere, împliniri mari și oameni care să te iubească la fel de mult cum te iubesc eu.

6. La mulți ani celui mai loial și vesel prieten! Îți doresc o zi perfectă și un an care să-ți depășească toate așteptările.

7. La mulți ani, dragul meu prieten! Să-ți împlinești toate visurile și să păstrezi mereu curajul de a merge înainte.

8. La mulți ani! Îți trimit o îmbrățișare mare și toate gândurile mele bune – meriți ce e mai frumos în lume.

9. La mulți ani, prietene de suflet! Să fii sănătos, fericit și mereu înconjurat de iubire și noroc.

10. La mulți ani! Sunt recunoscător/recunoscătoare pentru fiecare amintire împărtășită – abia aștept să creăm altele și mai frumoase!

Mesaje haioase de Moș Nicolae

1. Pentru soţul meu iubit
Şi Nicolae numit
Azi în zi de sărbătoare
Eu îi fac caldă urare.
La mulţi ani să ne trăieşti
Pe noi la fel să ne iubeşti
Să fii veşnic bun şi blând
Cât vei trăi pe pământ.

2. Dragă Nicoleta, viața trece ca racheta. Dacă e să mă iubești, la mulți ani să ne trăiești!

3. Ce-ar fi sa te apropii, sa te descalti si te asezi in bratele mele ca să imi spui ce iti doresti de Moș Nicolae?

4. Poti să îmi dai o fotografie de-a ta ca să i-o trimit lui Moș Nicolae să vadă exact ce îmi doresc?

5. Moșul m-a lăsat în ghetele tale. Crezi în dragostea la prima vedere sau trebuie să plec și să mă găsești sub brad?

6. Anul acesta Moș Nicolae nu ti-a adus mai nimic… doar pe mine, un suflet rătăcit si singur, ce așteaptă doar un semn pentru a arata ce are mai bun si cald.

7. Printre fulgi de nea imaginari m-am strecurat aseară la tine în căsuța, să-ți las un dar simbolic acolo în ghetuță, dar te-am văzut dormind si atunci ti-am lăsat un pupic dulce pe obraz. Moș Nicolae

8. Crema de pantofi, perie de lustruit, ghete noi… păcat ca nu ai fost cuminte! Mulțumește-te cu mine!

9. Chiar trebuie sa-ti pregătești ghetuțele, acum nu mai ai nicio scuză! Este ziua ta de nume și nu te iert! Vin cu daruri multe să te îmbrățișez cu tot dorul! La mulți ani, frumoasa mea Nico!

10. Moș Nicolae sa iți umple cizmulițele doar cu bucurii, noroc si succese!

11. Lustruiește-ti ghetele si mergi la culcare! Nu contează ca ești singura… Moș Nicolae va veni si iți va pune in ghetuțe doar zâmbete si voie buna… sa le împarți apoi in stânga si în dreapta. Si eu o să vreau un zâmbet! Sa-mi păstrezi unul!

12. L-am trimis aseara pe Moșu la tine, să-ti sufle în ureche fericire… Dar numai alături de mine o vei avea, pentru că așa era pachetul complet!

13. Mos Nicolae aduce cadouri tuturor, eu nu am nevoie de cadou, caci te am pe tine si am totul! La mulți ani, iubirea mea!

14. Fie ca voi, cei care nu ati fost cuminti, sa aveti norocul ca Mos Nicolae sa va umple ghetutele cu nuieluse … dar din ciocolata.

15. Vine Mos Nicolae! Spală repede ghetele! Sa faci loc nuieluselor pe care le vei primi!

16. Sa traiesti, sa infloresti, ghetutele sa-ti lustruiesti si in ghetute sa gasesti tot ce iti doresti… si ceva in plus. Dragostea mea toată!

Mesaje și urări creștine de Moș Nicolae

1. La mulți ani și binecuvântări de la Domnul! Fie ca Sfântul Nicolae să te ocrotească și să-ți lumineze drumul în fiecare zi.

2. Pace, sănătate și har ceresc! De ziua numelui, să ai parte de bucurii curate și de prezența lui Dumnezeu în viața ta. La mulți ani!

3. La mulți ani cu bine! Domnul să-ți dea putere în încercări, credință în momentele grele și bucurie în fiecare clipă.

4. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să te însoțească mereu! La mulți ani de Sfântul Nicolae, cu liniște și iubire în suflet.

5. Harul și lumina lui Hristos să-ți umple viața! La mulți ani cu sănătate și ocrotire divină.

6. La mulți ani! Să te păzească Sfântul Nicolae și să-ți aducă împlinire, pace și credință neclintită.

7. Dumnezeu să-ți dăruiască zile senine și bucurii sfinte! La mulți ani cu nume binecuvântat!

8. Rugăciunile tale să fie ascultate și pașii tăi călăuziți de Domnul! La mulți ani de Sf. Nicolae!

9. Să ai parte de protecția cerească și de dragostea lui Dumnezeu în fiecare clipă! La mulți ani, Nicolae/Nicoleta!

10. La mulți ani cu sufletul plin de credință! Fie ca Sfântul Nicolae să-ți fie mereu mijlocitor și călăuză pe drumul vieții.

