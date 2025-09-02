Rechizite școlare periculoase pentru copii. Anunțul făcut de Protecția Consumatorilor

Pe rafturile magazinelor, odată cu apropierea începutului de an școlar, apar tot felul de caiete viu colorate, ghiozdane cu personaje din desene animate, creioane parfumate sau radiere în forme jucăușe. Atrăgătoare pentru copii și aparent inofensive, multe dintre aceste rechizite pot ascunde însă pericole reale pentru sănătate.

Rechizite școlare periculoase pentru copii

InfoCons Protecția Consumatorilor trage un semnal de alarmă cu privire la rechizitele școlare pentru copii și riscurile asociate acestora. Produsele vizate prezintă riscuri chimice, de mediu și chiar de sufocare, iar multe se regăsesc atât în magazine, cât și pe platformele de vânzări online.

Exemple de rechizite periculoase:

Pix cu bilă – marca Miny

Decorat cu figurine de iepuraș și lebădă, acest produs conține o cantitate excesivă de ftalat DEHP (până la 16,7% din greutate), substanță toxică pentru sistemul reproducător al copiilor.

Markere permanente – marca Prix Mini

Vândute online, aceste markere conțin 88,7% metanol, fără menționare pe etichetă. Metanolul este extrem de toxic și poate provoca orbire sau chiar moarte.

Penar Batman

Materialul negru al carcasei conține niveluri ridicate de ftalați (DEHP și DBP), interziși de reglementările europene, cu efecte negative asupra sănătății copiilor.

Rucsac cu USB – marca Avengers Campus, Disneyland Paris

Produs destinat adulților, comercializat inclusiv pe Amazon. Materialul plastic conține mai multe tipuri de ftalați în concentrații mari (2300 mg/kg), substanțe cu impact asupra sistemului reproducător.

Gumă de șters – marca Moomin

Set de radiere cu personaje pentru copii. Conține ftalați și parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS). Aceste substanțe pot afecta sănătatea, dar și mediul, fiind persistente și toxice pentru organismele acvatice.

Notebook cu pix – marca Hachette-Janod

Capacele și vârfurile pixului pot provoca sufocare, întrucât dimensiunile nu respectă normele de siguranță.

Rucsac Panda – marca Maromax

Include o jucărie moale care se poate dezmembra, iar bucățile mici sau umplutura pot fi înghițite de copii, generând risc de sufocare.

Recomandarea InfoCons

Substanțele chimice descoperite – precum ftalații, metanolul sau PCCS – nu sunt doar periculoase pe termen scurt, ci pot produce efecte grave asupra sănătății copiilor și chiar asupra mediului. În plus, unele produse nu respectă nici normele minime de siguranță fizică, cum este cazul celor ce pot provoca sufocare.

InfoCons recomandă părinților să verifice cu atenție proveniența și etichetele rechizitelor școlare, să evite produsele fără informații clare și să consulte Aplicația Europeană de Protecția Consumatorilor InfoCons, unde pot fi găsite alertele oficiale.

Protecția Consumatorilor trage un semnal de alarmă: „Ai grijă să nu achiziționezi produse contrafăcute de tip rechizite școlare!”.

Sursă foto: InfoCons, Shutterstock

