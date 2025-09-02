Rechizite școlare periculoase pentru copii. Anunțul făcut de Protecția Consumatorilor

Pe rafturile magazinelor, odată cu apropierea începutului de an școlar, apar tot felul de caiete viu colorate, ghiozdane cu personaje din desene animate, creioane parfumate sau radiere în forme jucăușe. Atrăgătoare pentru copii și aparent inofensive, multe dintre aceste rechizite pot ascunde însă pericole reale pentru sănătate.
InfoConsProtecția Consumatorilor trage un semnal de alarmă cu privire la rechizitele școlare pentru copii și riscurile asociate acestora. Produsele vizate prezintă riscuri chimice, de mediu și chiar de sufocare, iar multe se regăsesc atât în magazine, cât și pe platformele de vânzări online.
Materialul negru al carcasei conține niveluri ridicate de ftalați (DEHP și DBP), interziși de reglementările europene, cu efecte negative asupra sănătății copiilor.
Rucsac cu USB – marca Avengers Campus, Disneyland Paris
Produs destinat adulților, comercializat inclusiv pe Amazon. Materialul plastic conține mai multe tipuri de ftalați în concentrații mari (2300 mg/kg), substanțe cu impact asupra sistemului reproducător.
Gumă de șters – marca Moomin
Set de radiere cu personaje pentru copii. Conține ftalați și parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS). Aceste substanțe pot afecta sănătatea, dar și mediul, fiind persistente și toxice pentru organismele acvatice.
Notebook cu pix – marca Hachette-Janod
Capacele și vârfurile pixului pot provoca sufocare, întrucât dimensiunile nu respectă normele de siguranță.
Rucsac Panda – marca Maromax
Include o jucărie moale care se poate dezmembra, iar bucățile mici sau umplutura pot fi înghițite de copii, generând risc de sufocare.
Substanțele chimice descoperite – precum ftalații, metanolul sau PCCS – nu sunt doar periculoase pe termen scurt, ci pot produce efecte grave asupra sănătății copiilor și chiar asupra mediului. În plus, unele produse nu respectă nici normele minime de siguranță fizică, cum este cazul celor ce pot provoca sufocare.
InfoCons recomandă părinților să verifice cu atenție proveniența și etichetele rechizitelor școlare, să evite produsele fără informații clare și să consulte Aplicația Europeană de Protecția Consumatorilor InfoCons, unde pot fi găsite alertele oficiale.
Protecția Consumatorilor trage un semnal de alarmă: „Ai grijă să nu achiziționezi produse contrafăcute de tip rechizite școlare!”.