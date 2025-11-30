Când pică Floriile în 2026

Cea mai mare sărbătoare din Postul Paștelui este Intrarea Domnului în Ierusalim sau Duminica Floriilor. Este o sărbătoare a bucuriei și a speranței, a familiei și a păcii. Află când vor fi sărbătorite Floriile în 2026, ce alte sărbători sunt în Postul Paștelui și când vom lua lumină sfântă de Paște în 2026.

Așteptate cu mare speranță și bucurie de toți românii, Floriile în 2026 reprezintă o sărbătoare dedicată smereniei, rugăciunilor și păcii. Așa cum Iisus Hristos intra în Ierusalim călare pe un asin alb, aducând un mesaj de pace și unitate celor care îl așteptau cu brațele deschise, și noi trebuie să întâmpinăm Floriile în 2026 cu sufletul deschis, cu iertare, cu smerenie și speranță.

Floriile în 2026 vor fi sărbătorite duminică, pe data de 5 aprilie de către toți creștinii ortodocși. Ca în fiecare an, Duminica Floriilor este sărbătorită cu o săptămână înainte de Paștele ortodox, care va fi pe data de 12 aprilie.

Care este originea numelui de Florii

În tradiția bisericească, Duminica Floriilor este de fapt Intrarea lui Iisus în Ierusalim, unul dintre cele mai mari momente din viața Mântuitorului, și anume ziua sfântă în care a fost aclamat ca un adevărat Împărat, ca un adevărat Mesia care aduce eliberare și speranță.

Vestea despre credința pe care Iisus o propovăduia, despre miracolele Sale și puterea primită de la Dumnezeu ajunsese deja în Cetatea Sfântă. Mulți Îl așteptau cu inimile deschise pe Cel ce predica iertarea, lumina și bucuria. Pentru ei, Iisus era Mesia, Fiul Domnului trimis să îi elibereze din sărăcie și din robie. Locuitorii întregii cetăți au ieșit în întâmpinarea Lui Hristos și L-au întâmpinat cu laude și cântări, purtând în mâini ramuri de finic și măslin înflorit.

În acea vreme, romanii care stăpâneau ținuturile Israelului o sărbătoreau pe zeița Flora, ieșind pe străzi cu flori și ramuri înmugurite. Astfel, intrarea lui Iisus în Ierusalim s-a suprapus cu festivitățile dedicate Florei, iar mai târziu, ziua în care El a fost aclamat ca Împărat a primit numele de Duminica Floriilor. Cu toate că biserica a încercat de-a lungul timpului să șteargă amintirea multor sărbători și festivaluri păgâne, numele Floriilor a rămas în conștiința populară până în zilele noastre, asociat cu florile de primăvară, cu bucuria și speranța adusă de noua credință propovăduită de Iisus.

Când sărbătorim Paștele în 2026

Învierea Domnului sau Paștele în 2026 va fi sărbătorit duminică, pe data de 12 aprilie. Este vorba de Paștele sărbătorit în bisericile ortodoxe. În schimb, în bisericile catolice, Paștele 2026 va fi sărbătorit pe data de 5 aprilie, cu o săptămână mai devreme decât Paștele ortodox. Așadar, Floriile în 2026 pentru credincioșii ortodocși vor coincide cu Paștele Catolic.

În mod obișnuit, Paștele ortodox și Paștele catolic diferă, între cele două sărbători fiind de obicei o diferență de două săptămâni, cu mențiunea că Paștele catolic are întotdeauna loc înaintea celui ortodox. În calendarul ortodox, Paștele este calculat pe baza calendarului iulian, în timp ce pentru Paștele catolic se folosește calendarul gregorian. Paștele ortodox este determinat în funcție de prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară și este celebrat în prima duminică după aceasta. Diferențele dintre cele două calendare și regulile de calcul determină diferența mare de timp dintre Paștele ortodox și cel catolic.

Paștele ortodox în umătorii ani

Paștele Ortodox 2026 – duminică 12 aprilie

Paștele Ortodox 2027 – duminică 2 mai

Paștele Ortodox 2028 – duminică 16 aprilie

Paștele Ortodox 2029 – duminică 8 aprilie

Paștele Ortodox 2030 – duminică 28 aprilie

Paștele Ortodox 2031 – duminică 13 aprilie

Paștele Ortodox 2032 – duminică 2 mai

Paștele Ortodox 2033 – duminică 24 aprilie

Paștele Ortodox 2034 – duminică 9 aprilie

Paștele Ortodox 2035 – duminică 29 aprilie

Paștele Ortodox 2036 – duminică 20 aprilie

Cum se calculează Floriile în 2026

Conform datelor istorice, Duminica Floriilor trebuie sărbătorită întotdeauna cu o săptămână înainte de Paște. Data Floriilor este calculată în fiecare an în funcție de data Paștelui. Iar data Paștelui este calculată în duminica imediat următoare după Luna plină de după echinocţiul de primăvară. Tradiția spune că Iisus Hristos a intrat în Ierusalim aclamat de credincioși cu o săptămână înainte de Paște, în ziua în care sărbătorită Flora de către romani. Mulți locuitori ai cetății purtau crengi înverzite și flori în mâini, astfel că i-au ieșit în întâmpinare cu brațele pline și l-au primit ca pe un adevărat împărat. De aceea, a rămas tradiția peste veacuri de a sărbători Duminica Floriilor cu o săptămână înainte de Duminica Paștelui.

Seara, când sunt Floriile în 2026, vor începe deniile. După Florii începe ultima săptămână a Postului Paştilor, numită Săptămâna Patimilor (Săptămâna Mare), în care creştinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. În această săptămână, de duminică şi până vineri, se săvârşesc slujbele Deniilor, slujbe de dimineaţă (Utrenie) făcute seara aşa cum se face în cadrul privegherilor. Deniile diferă însă şi de slujbele de priveghere şi de Utrenii, prin faptul că aceste slujbe cuprind cântări şi rugăciuni specifice doar perioadei Sfintelor Paşti.



Când vor fi Floriile în următorii 10 ani

Floriile în 2026 – duminică, 5 aprilie

Floriile în 2027 – duminică, 25 aprilie

Floriile în 2028 – duminică, 9 aprilie

Floriile în 2029 – duminică, 1 aprilie

Floriile în 2030 – duminică, 21 aprilie

Floriile în 2031 – duminică, 6 aprilie

Floriile în 2032 – duminică, 25 aprilie

Floriile în 2033 – duminică, 17 aprilie

Floriile în 2034 – duminică, 2 aprilie

Floriile în 2035 – duminică, 13 aprilie

Ce semnificație au Floriile pentru creștini

Marea sărbătoare care se ține în Duminica Floriilor este Intrarea Domnului în Ierusalim. A fost momentul culminant al călătoriei Sale în care Iisus este recunoscut de tot poporul drept Învățătorul și Izbăvitorul trimis de Dumnezeu. Era deja cunoscut drept cel mai mare profet al vremurilor sale și o mulțime de oameni simpli îl urmau, ascultându-i proorocirile și învățăturile. Nu întâmplător, el a intrat în cetate călare pe un asin modest, propovăduind smerenia, iubirea și pacea.

Oamenii l-au întâmpinat cu flori și crengi de palmier, dar mai ales cu speranța vie că puterea Sa avea să schimbe lumea. Iisus îl înviase din morți pe Lazăr, arătând tuturor că puterea Domnului este nemărginită și că numai credința poate aduce izbăvirea. „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!” (Ioan XII,13) – a strigat poporul la vederea Mântuitorului și tot mai mulți curioși s-au alăturat alaiului care venea alături de Iisus.

Ce semnificație au zilele din Săptămâna Patimilor

imediat după Floriile în 2026, începe Săptămâna Patimilor care reprezintă ultimele zile trăite de Iisus pe pământ, în mijlocul evreilor din Ierusalim. Iată ce semnificație are fiecare zi din Săptămâna Mare.

Sfânta și Marea Luni – ne aduce în faţă icoana tânărului Iosif care a fost vândut de fraţii săi în Egipt. Istorisirea vieţii sale în cultul liturgic este anticiparea Jertfei Mântuitorului Iisus Hristos Care a fost vândut de Iuda.

Sfânta și Marea Marți – se face pomenirea Pildei celor zece fecioare. Este o pildă care are menirea să ne țină trează datoria de a trăi permanent în Hristos.

Sfânta și Marea Miercuri – se face pomenire de femeia păcătoasă care a spălat cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele Mântuitorului – simbol al pocăinţei adevărate şi al îndreptării omului păcătos.

Sfânta și Marea Joi – este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viața Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie; Cina cea de Taină, la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii; rugăciunea arhierească; începutul Pătimirilor, prin vinderea Domnului.

Sfânta și Marea Vineri – se prăznuiesc „Sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

Sfânta și Marea Sâmbătă – prăznuim îngroparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pogorârea Sa la iad, arată doxologia.ro

Obiceiuri și tradiții din Duminica Floriilor

Floriile reprezintă o mare sărbătoare în tradiția creștină, marcată prin slujbe speciale, procesiuni și obiceiuri deosebite. În Duminica Floriilor, creștinii care țin post au dezlegare la pește. Gospodinele gătesc diferite bucate simple, de post, dar și din pește sau icre. În dimineața de Florii, femeile adună crengi de salcie înmugurită și flori de primăvară cu care merg la biserică, la slujbă. În unele zone din țară, gospodinele pregătesc de dimineață atâtea pâini câți membrii ai familiei sunt în casă. Fiecare pâinică este decorată frumos cu flori și cruci și apoi dăruită de pomană celor mai sărmani din sat. Tot în dimineața de Florii, se scot din casă hainele și așternuturile care se scutură de praf și se lasă întinse la soare, dacă e vremea bună. Este un gest simbolic pentru a alunga urâtul și boala din casă.

După Sfânta Liturghie, preoţii stropesc cu agheasmă crenguțele de salcie, citesc rugăciuni şi aprind lumânări, semn al biruinţei vieţii asupra morţii. Tradiția spune că toate florile și crengile sfințite la biserică în această zi sunt tămăduitoare și îi ocrotesc pe cei care se roagă cu adevărat. Crengile de salcie se împletesc în cununi și se pun la icoane unde se țin până la Rusalii sau chiar tot anul.

De Florii se mănâncă peşte, aceasta fiind a doua dezlegare din postul Paştelui, după cea din ziua Bunei Vestiri. Biserica ortodoxă dă dezlegare la pește, pentru că se spune că în această zi Iisus ar fi cerut să mănânce pește. În popor se spune că peștele consumat în această zi are puteri tămăduitoare și cine mănâncă se va lecui de orice boală. După slujba de Florii, oamenii primesc de la biserică ramuri de salcie sfințite pe care le pun la icoane, la ușa caselor sau în pomii fructiferi pentru a-i ajuta să rodească. Conform credinței, ramurile ajută la tămăduirea bolilor, la belșug în gospodărie și sunt păstrate pe tot parcursul anului, până la următoarea sărbătoare de Florii.

