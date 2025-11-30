  MENIU  
Home > Diverse > Când pică Floriile în 2026

Când pică Floriile în 2026

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Cea mai mare sărbătoare din Postul Paștelui este Intrarea Domnului în Ierusalim sau Duminica Floriilor. Este o sărbătoare a bucuriei și a speranței, a familiei și a păcii. Află când vor fi sărbătorite Floriile în 2026, ce alte sărbători sunt în Postul Paștelui și când vom lua lumină sfântă de Paște în 2026.

Așteptate cu mare speranță și bucurie de toți românii, Floriile în 2026 reprezintă o sărbătoare dedicată smereniei, rugăciunilor și păcii. Așa cum Iisus Hristos intra în Ierusalim călare pe un asin alb, aducând un mesaj de pace și unitate celor care îl așteptau cu brațele deschise, și noi trebuie să întâmpinăm Floriile în 2026 cu sufletul deschis, cu iertare, cu smerenie și speranță.

Floriile în 2026 vor fi sărbătorite duminică, pe data de 5 aprilie de către toți creștinii ortodocși. Ca în fiecare an, Duminica Floriilor este sărbătorită cu o săptămână înainte de Paștele ortodox, care va fi pe data de 12 aprilie.

Care este originea numelui de Florii

Floriile în 2022. Intrarea Domnului in Ierusalim

În tradiția bisericească, Duminica Floriilor este de fapt Intrarea lui Iisus în Ierusalim, unul dintre cele mai mari momente din viața Mântuitorului, și anume ziua sfântă în care a fost aclamat ca un adevărat Împărat, ca un adevărat Mesia care aduce eliberare și speranță.

Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Recomandarea zilei

Vestea despre credința pe care Iisus o propovăduia, despre miracolele Sale și puterea primită de la Dumnezeu ajunsese deja în Cetatea Sfântă. Mulți Îl așteptau cu inimile deschise pe Cel ce predica iertarea, lumina și bucuria. Pentru ei, Iisus era Mesia, Fiul Domnului trimis să îi elibereze din sărăcie și din robie. Locuitorii întregii cetăți au ieșit în întâmpinarea Lui Hristos și L-au întâmpinat cu laude și cântări, purtând în mâini ramuri de finic și măslin înflorit.

În acea vreme, romanii care stăpâneau ținuturile Israelului o sărbătoreau pe zeița Flora, ieșind pe străzi cu flori și ramuri înmugurite. Astfel, intrarea lui Iisus în Ierusalim s-a suprapus cu festivitățile dedicate Florei, iar mai târziu, ziua în care El a fost aclamat ca Împărat a primit numele de Duminica Floriilor. Cu toate că biserica a încercat de-a lungul timpului să șteargă amintirea multor sărbători și festivaluri păgâne, numele Floriilor a rămas în conștiința populară până în zilele noastre, asociat cu florile de primăvară, cu bucuria și speranța adusă de noua credință propovăduită de Iisus.

„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
Recomandarea zilei

Când sărbătorim Paștele în 2026

Învierea Domnului sau Paștele în 2026 va fi sărbătorit duminică, pe data de 12 aprilie. Este vorba de Paștele sărbătorit în bisericile ortodoxe. În schimb, în bisericile catolice, Paștele 2026 va fi sărbătorit pe data de 5 aprilie, cu o săptămână mai devreme decât Paștele ortodox. Așadar, Floriile în 2026 pentru credincioșii ortodocși vor coincide cu Paștele Catolic.

În mod obișnuit, Paștele ortodox și Paștele catolic diferă, între cele două sărbători fiind de obicei o diferență de două săptămâni, cu mențiunea că Paștele catolic are întotdeauna loc înaintea celui ortodox. În calendarul ortodox, Paștele este calculat pe baza calendarului iulian, în timp ce pentru Paștele catolic se folosește calendarul gregorian. Paștele ortodox este determinat în funcție de prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară și este celebrat în prima duminică după aceasta. Diferențele dintre cele două calendare și regulile de calcul determină diferența mare de timp dintre Paștele ortodox și cel catolic.

Paștele ortodox în umătorii ani

  • Paștele Ortodox 2026 – duminică 12 aprilie
  • Paștele Ortodox 2027 – duminică 2 mai
  • Paștele Ortodox 2028 – duminică 16 aprilie
  • Paștele Ortodox 2029 – duminică 8 aprilie
  • Paștele Ortodox 2030 – duminică 28 aprilie
  • Paștele Ortodox 2031 – duminică 13 aprilie
  • Paștele Ortodox 2032 – duminică 2 mai
  • Paștele Ortodox 2033 – duminică 24 aprilie
  • Paștele Ortodox 2034 – duminică 9 aprilie
  • Paștele Ortodox 2035 – duminică 29 aprilie
  • Paștele Ortodox 2036 – duminică 20 aprilie

Cum se calculează Floriile în 2026

Conform datelor istorice, Duminica Floriilor trebuie sărbătorită întotdeauna cu o săptămână înainte de Paște. Data Floriilor este calculată în fiecare an în funcție de data Paștelui. Iar data Paștelui este calculată în duminica imediat următoare după Luna plină de după echinocţiul de primăvară. Tradiția spune că Iisus Hristos a intrat în Ierusalim aclamat de credincioși cu o săptămână înainte de Paște, în ziua în care sărbătorită Flora de către romani. Mulți locuitori ai cetății purtau crengi înverzite și flori în mâini, astfel că i-au ieșit în întâmpinare cu brațele pline și l-au primit ca pe un adevărat împărat. De aceea, a rămas tradiția peste veacuri de a sărbători Duminica Floriilor cu o săptămână înainte de Duminica Paștelui.

Seara, când sunt Floriile în 2026, vor începe deniile. După Florii începe ultima săptămână a Postului Paştilor, numită Săptămâna Patimilor (Săptămâna Mare), în care creştinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. În această săptămână, de duminică şi până vineri, se săvârşesc slujbele Deniilor, slujbe de dimineaţă (Utrenie) făcute seara aşa cum se face în cadrul privegherilor. Deniile diferă însă şi de slujbele de priveghere şi de Utrenii, prin faptul că aceste slujbe cuprind cântări şi rugăciuni specifice doar perioadei Sfintelor Paşti.

Când vor fi Floriile în următorii 10 ani

  • Floriile în 2026 – duminică, 5 aprilie
  • Floriile în 2027 – duminică, 25 aprilie
  • Floriile în 2028 – duminică, 9 aprilie
  • Floriile în 2029 – duminică, 1 aprilie
  • Floriile în 2030 – duminică, 21 aprilie
  • Floriile în 2031 – duminică, 6 aprilie
  • Floriile în 2032 – duminică, 25 aprilie
  • Floriile în 2033 – duminică, 17 aprilie
  • Floriile în 2034 – duminică, 2 aprilie
  • Floriile în 2035 – duminică, 13 aprilie

Ce semnificație au Floriile pentru creștini

florii

Marea sărbătoare care se ține în Duminica Floriilor este Intrarea Domnului în Ierusalim. A fost momentul culminant al călătoriei Sale în care Iisus este recunoscut de tot poporul drept Învățătorul și Izbăvitorul trimis de Dumnezeu. Era deja cunoscut drept cel mai mare profet al vremurilor sale și o mulțime de oameni simpli îl urmau, ascultându-i proorocirile și învățăturile. Nu întâmplător, el a intrat în cetate călare pe un asin modest, propovăduind smerenia, iubirea și pacea.

Oamenii l-au întâmpinat cu flori și crengi de palmier, dar mai ales cu speranța vie că puterea Sa avea să schimbe lumea. Iisus îl înviase din morți pe Lazăr, arătând tuturor că puterea Domnului este nemărginită și că numai credința poate aduce izbăvirea. „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!” (Ioan XII,13) – a strigat poporul la vederea Mântuitorului și tot mai mulți curioși s-au alăturat alaiului care venea alături de Iisus.

Ce semnificație au zilele din Săptămâna Patimilor

imediat după Floriile în 2026, începe Săptămâna Patimilor care reprezintă ultimele zile trăite de Iisus pe pământ, în mijlocul evreilor din Ierusalim. Iată ce semnificație are fiecare zi din Săptămâna Mare.

Sfânta și Marea Luni – ne aduce în faţă icoana tânărului Iosif care a fost vândut de fraţii săi în Egipt. Istorisirea vieţii sale în cultul liturgic este anticiparea Jertfei Mântuitorului Iisus Hristos Care a fost vândut de Iuda.

Sfânta și Marea Marți – se face pomenirea Pildei celor zece fecioare. Este o pildă care are menirea să ne țină trează datoria de a trăi permanent în Hristos.

Sfânta și Marea Miercuri  – se face pomenire de femeia păcătoasă care a spălat cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele Mântuitorului – simbol al pocăinţei adevărate şi al îndreptării omului păcătos.

Sfânta și Marea Joi – este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viața Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie; Cina cea de Taină, la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii; rugăciunea arhierească; începutul Pătimirilor, prin vinderea Domnului.

Sfânta și Marea Vineri – se prăznuiesc „Sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

Sfânta și Marea Sâmbătă – prăznuim îngroparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pogorârea Sa la iad, arată doxologia.ro

Obiceiuri și tradiții din Duminica Floriilor

Duminica Floriilor traditii

Floriile reprezintă o mare sărbătoare în tradiția creștină, marcată prin slujbe speciale, procesiuni și obiceiuri deosebite. În Duminica Floriilor, creștinii care țin post au dezlegare la pește. Gospodinele gătesc diferite bucate simple, de post, dar și din pește sau icre. În dimineața de Florii, femeile adună crengi de salcie înmugurită și flori de primăvară cu care merg la biserică, la slujbă. În unele zone din țară, gospodinele pregătesc de dimineață atâtea pâini câți membrii ai familiei sunt în casă. Fiecare pâinică este decorată frumos cu flori și cruci și apoi dăruită de pomană celor mai sărmani din sat. Tot în dimineața de Florii, se scot din casă hainele și așternuturile care se scutură de praf și se lasă întinse la soare, dacă e vremea bună. Este un gest simbolic pentru a alunga urâtul și boala din casă.

După Sfânta Liturghie, preoţii stropesc cu agheasmă crenguțele de salcie, citesc rugăciuni şi aprind lumânări, semn al biruinţei vieţii asupra morţii. Tradiția spune că toate florile și crengile sfințite la biserică în această zi sunt tămăduitoare și îi ocrotesc pe cei care se roagă cu adevărat. Crengile de salcie se împletesc în cununi și se pun la icoane unde se țin până la Rusalii sau chiar tot anul.

De Florii se mănâncă peşte, aceasta fiind a doua dezlegare din postul Paştelui, după cea din ziua Bunei Vestiri. Biserica ortodoxă dă dezlegare la pește, pentru că se spune că în această zi Iisus ar fi cerut să mănânce pește. În popor se spune că peștele consumat în această zi are puteri tămăduitoare și cine mănâncă se va lecui de orice boală. După slujba de Florii, oamenii primesc de la biserică ramuri de salcie sfințite pe care le pun la icoane, la ușa caselor sau în pomii fructiferi pentru a-i ajuta să rodească. Conform credinței, ramurile ajută la tămăduirea bolilor, la belșug în gospodărie și sunt păstrate pe tot parcursul anului, până la următoarea sărbătoare de Florii.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Fanatik
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor
GSP.ro
Fotbalistul de națională ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține”
Fotbalistul de națională ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Citește și...
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
Foi de varză pentru sarmale la borcan. Aşa vei avea tot anul delicioasele frunze
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri
Mesaje de Sfântul Andrei 2025 - ce se urează de Sfântul Andrei
Calendar ortodox luna decembrie. Ce sărbători sunt în decembrie
Când pică Paștele în 2026
Vacanță de vis la Viena
Doliu uriaș în MApN, înainte de Ziua Națională! A murit Cătălin Emanuel Buculei! Bietul de el... era așa tânăr: Un camarad de nădejde și un adevărat coleg

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură. Ce vindea și la ce preț: „Ne mai alunga Miliția”
Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură. Ce vindea și la ce preț: „Ne mai alunga Miliția”
Pavel Bartoș, confesiuni emoționante despre pierderea tatălui, la vârsta de 16 ani: „A trebuit să îmi ajut familia. Lucram cu foștii colegi ai lui tata” / Exclusiv
Pavel Bartoș, confesiuni emoționante despre pierderea tatălui, la vârsta de 16 ani: „A trebuit să îmi ajut familia. Lucram cu foștii colegi ai lui tata” / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Elle
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală. Cum se simte artista după intervenție: „Încă în recuperare…”
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală. Cum se simte artista după intervenție: „Încă în recuperare…”
Andreea Marin, nemulțumită de cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: „Din punct de vedere financiar…”
Andreea Marin, nemulțumită de cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: „Din punct de vedere financiar…”
EXCLUSIV: Andrei Ursu, dezvăluiri despre logodna cu partenerul lui, Vlad Condurache. Cum arată inelul de logodnă primit de artist: „Ne-am promis loialitate și respect.”
EXCLUSIV: Andrei Ursu, dezvăluiri despre logodna cu partenerul lui, Vlad Condurache. Cum arată inelul de logodnă primit de artist: „Ne-am promis loialitate și respect.”
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele astrelor pentru cei 12 nativi
Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele astrelor pentru cei 12 nativi
Horoscop 1 decembrie 2025. În sfârșit, va da lovitura. O zodie descoperă calea spre succes. Karma pozitivă atrage noroc și bani
Horoscop 1 decembrie 2025. În sfârșit, va da lovitura. O zodie descoperă calea spre succes. Karma pozitivă atrage noroc și bani
Horoscop decembrie 2025. O zodie încheie anul în forță. Are parte de norocul vieții ei. Apar oportunități financiare la tot pasul
Horoscop decembrie 2025. O zodie încheie anul în forță. Are parte de norocul vieții ei. Apar oportunități financiare la tot pasul
Elena Cârstea, schimbată radical după ce a slăbit spectaculos. Cum a ajuns la 50 de kilograme. "Când mi-e foame..."
Elena Cârstea, schimbată radical după ce a slăbit spectaculos. Cum a ajuns la 50 de kilograme. "Când mi-e foame..."
Observator News
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Libertatea pentru Femei
Anunțul de ultimă oră despre Bruce Willis a rupt inimile fanilor din lumea întreagă. Decizia soției a surprins pe toată lumea. Adevărul dur pe care nimeni nu era pregătit să-l audă
Anunțul de ultimă oră despre Bruce Willis a rupt inimile fanilor din lumea întreagă. Decizia soției a surprins pe toată lumea. Adevărul dur pe care nimeni nu era pregătit să-l audă
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce ar trebui să ții o plantă de aloe vera lângă pat când dormi
De ce ar trebui să ții o plantă de aloe vera lângă pat când dormi
Un simplu test de sânge va putea depista peste 50 de tipuri de cancer
Un simplu test de sânge va putea depista peste 50 de tipuri de cancer
O nouă alertă meteo de la ANM! Ploi și ninsori în mai multe zone din țară
O nouă alertă meteo de la ANM! Ploi și ninsori în mai multe zone din țară
China pregătește o nouă pandemie? Se lucrează la un nou virus mortal care „devorează creierul”
China pregătește o nouă pandemie? Se lucrează la un nou virus mortal care „devorează creierul”
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton