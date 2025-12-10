  MENIU  
Daniel David provocă controverse în rândul profesorilor. Decizia luată de Ministrul Educației

Daniel David provocă controverse în rândul profesorilor. Decizia luată de Ministrul Educației

Oana Savin
.

Ministrul Educației, Daniel David, a semnat un ordin care limitează temele pentru acasă la maximum două ore pe zi. Decizia bucură elevii și părinții, dar profesorii consideră că este imposibil de aplicat.

Daniel David, măsură contestată de profesori

Temele pentru acasă au devenit un subiect fierbinte în educație, după ce ministrul Educației, Daniel David, a semnat un ordin ce limitează timpul alocat acestora la două ore pe zi. Această decizie a stârnit reacții mixte: elevii și părinții sunt încântați, dar profesorii sunt nemulțumiți.

Conform ordinului semnat de ministrul Educației, timpul pentru temele elevilor nu poate depăși două ore pe zi, indiferent de numărul materiilor studiate. Directorii școlilor vor avea responsabilitatea de a verifica respectarea acestei reguli, iar diriginții vor monitoriza profesorii pentru a se asigura că normele sunt respectate.

Profesorii consideră că această măsură este dificil de implementat și spun că va afecta calitatea educației.

Experții, însă, sugerează o soluție: fiecare profesor ar trebui să aloce teme care pot fi rezolvate în aproximativ 20 de minute, astfel încât totalul să nu depășească limita impusă.

O altă schimbare importantă adusă de acest ordin este că temele din timpul vacanțelor devin facultative. Această măsură este menită să ofere elevilor mai mult timp liber pentru relaxare și activități extracurriculare, notează Digi24.

Citește și: Calculul vechimii în muncă pentru pensie se schimbă din 2026. Ce modificări apar

Citește și: Cine este Paul Moldovan, viitorul primar al Sectorului 6. A fost mâna dreaptă a lui Ciprian Ciucu

Profesorii, supărați după decizia ministrului Educației

Documentul semnat de Daniel David nu a fost primit cu entuziasm de cadrele didactice. Profesorii susțin că este dificil să se conformeze noilor reguli, mai ales în contextul în care materiile necesită aprofundare. Cu toate acestea, părinții și elevii salută această inițiativă, considerând-o o oportunitate de a reduce stresul și presiunea academică.

Ministrul Daniel David a subliniat că această măsură are scopul de a echilibra timpul dedicat studiului cu cel pentru alte activități.

Citește și: Lucruri neștiute despre Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Drumul de la jurnalism la funcția de edil

Citește și: O nouă zi liberă pentru părinți. Proiectul a trecut de Senat

„Tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, în funcție de nevoile fiecărui elev”, se arată în ordin.

Cu toate acestea, profesorii atrag atenția asupra dificultăților de implementare. Ei consideră că reducerea temelor ar putea afecta pregătirea elevilor pentru examenele naționale și admiterea la facultăți.

Decizia ministrului Educației, Daniel David, de a limita temele pentru acasă la două ore pe zi a generat dezbateri intense. În timp ce elevii și părinții văd această măsură ca pe o oportunitate de a reduce stresul, profesorii o consideră o provocare majoră.

Sursă foto: Hepta

Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust

