Calculul vechimii în muncă pentru pensie se schimbă din 2026. Ce modificări apar

Anul 2026 marchează o schimbare majoră în modul de calcul al vechimii în muncă pentru pensie în România. Ordinul nr. 342/2025 al Casei Naționale de Pensii Publice abrogă vechiul Ordin nr. 59/2014 și introduce un algoritm modern, menit să aducă mai multă echitate, transparență și claritate.

Reforma vizează milioane de români și are ca obiectiv adaptarea sistemului de pensii la realitățile actuale ale pieței muncii, unde contractele part-time, munca intermitentă și suprapunerile de activități sunt din ce în ce mai frecvente.

De la zile lucrătoare la zile calendaristice

Noua metodă de calcul transformă zilele lucrătoare în zile calendaristice, ceea ce înseamnă că vechimea va fi raportată la perioada efectivă în care o persoană a fost angajată și a contribuit la sistemul de pensii. Astfel, o lună de contribuție va fi echivalentă cu o lună calendaristică de vechime, indiferent de numărul de zile lucrătoare din acea lună. Această schimbare elimină interpretările diferite și ambiguitățile care apăreau în vechiul sistem, mai ales în cazul contractelor cu timp parțial sau al perioadelor de întrerupere.

Formula de calcul și exemple practice

Formula introdusă este simplă și accesibilă: numărul de zile lucrătoare efectiv lucrate se înmulțește cu totalul zilelor calendaristice din lună, iar rezultatul se împarte la totalul zilelor lucrătoare ale lunii. De exemplu, într-o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, dacă un angajat lucrează 20 de zile, acesta va acumula aproximativ 27,27 zile de stagiu. În vechiul sistem, aceeași situație putea fi interpretată ca o lună întreagă de vechime, dar cu un punctaj mai mic, ceea ce genera confuzii.

Impact asupra angajaților part-time și cu activitate intermitentă

Reforma are un impact semnificativ asupra celor care lucrează part-time sau au perioade de muncă întrerupte. Dacă un angajat lucrează jumătate din zilele lucrătoare ale lunii, va acumula jumătate din zilele calendaristice de stagiu. Această proporționalitate asigură un calcul corect și reflectă exact contribuțiile efectuate. În plus, perioadele de concediu fără plată sau suspendările temporare vor fi recunoscute proporțional, evitând supraevaluarea vechimii.

Plafonarea perioadelor suprapuse

Un element esențial al noii reglementări este plafonarea perioadelor suprapuse. Dacă un angajat are mai multe contracte de muncă în aceeași zi, vechimea nu va fi dublată. Se recunoaște o singură zi de stagiu, indiferent de numărul angajatorilor. Această măsură previne acumularea artificială de vechime și asigură un sistem echitabil pentru toți contribuabilii.

Citeşte şi: Când intră a 13-a pensie în decembrie 2025. Anunțul ministrului Muncii, Florin Manole

Citeşte şi: Dan Negru, reacție după scandalul pensiilor speciale. I-a dat exemplu pe Leon Dănăilă și Florin Piersic: „Adevărata normalitate a pensiei”

Citeşte și: Premierul Ilie Bolojan a propus o pensie 3.200 euro net pe lună pentru magistrați, ofertă refuzată de aceștia: „Gândiți-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi”

Citeşte şi: La ce pensie se poate aștepta un român cu 30, 35 sau 40 de ani vechime, în funcție de salariul brut

Calculul anual și uniformizarea lunilor

După ce fiecare lună este convertită în zile calendaristice de stagiu, acestea se adună pe parcursul unui an. Totalul anual se împarte la o medie standard de 30,42 zile pe lună, ceea ce garantează uniformitatea calculului. Astfel, 365,25 zile de stagiu vor echivala întotdeauna cu 12 luni de vechime, indiferent de variațiile lunilor calendaristice (28, 29, 30 sau 31 de zile). Această metodă oferă stabilitate și predictibilitate pentru viitorii pensionari.

Noul algoritm aduce beneficii atât pentru Casa Națională de Pensii, cât și pentru angajați. Pentru instituție, sistemul devine mai simplu și mai puțin predispus la erori de interpretare. Pentru salariați, transparența și claritatea formulei permit calculul individual al stagiului de cotizare, fără a depinde exclusiv de interpretările oficiale. În plus, echitatea introdusă prin proporționalitate asigură că fiecare contribuție este recunoscută corect.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News