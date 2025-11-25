Dan Negru, reacție după scandalul pensiilor speciale. I-a dat exemplu pe Leon Dănăilă și Florin Piersic: „Adevărata normalitate a pensiei”

Dan Negru a avut o reacție la dezbaterea publică privind vârsta de pensionare pentru beneficiarii pensiilor speciale. Prezentatorul i-a oferit ca exemplu pe medicul Leon Dănăilă și pe actorul Florin Piersic, drept oameni care au continuat să muncească cu pasiune și după vârsta pensionării.

Ce spune Dan Negru despre vârsta pensionării

Dan Negru și-a dat cu părerea pe subiectul privind vârsta de pensionare pentru categoria persoanelor care beneficiază de pensii speciale, publicând un mesaj pe rețelele de socializare.

El a postat și o fotografie alături de două personalități pe care le respectă: Florin Piersic și Leon Dănăilă. Prezentatorul i-a folosit pe cei doi drept exemplu în postarea lui.

Prezentatorul a criticat situația actuală, spunând că dacă medici de renume sau artiști consacrați ar avea posibilitatea să se pensioneze anticipat și ar face-o, România ar avea de pierdut enorm.

Dan Negru a povestit că actorul Florin Piersic a continuat să joace în filme și după vârsta de 50 de ani, lăsând moștenire producții care au devenit emblematice.

De asemenea, el l-a dat exemplu și pe neurochirurgul Leon Dănăilă, care a continuat să salveze vieți ani întregi după vârsta de pensionare.

Mai mult, el a povestit despre faptul că el însuși dacă ar fi ales să iasă la pensie, românii nu ar mai fi avut ocazia să vadă o mulțime de show-uri celebre.

„Nu se mai termină tămbălăul cu vârsta de pensionare a celor cu pensii speciale care se pot pensiona la vreo 40 de ani. Dacă Florin ar fi putut să iasă la pensie anticipat,nu l-am mai fi avut pe Mărgelatu. Seria Margelatu s-a terminat după ce Florin a făcut 50 de ani.

Nici doctorul Dănăilă nu ar fi reușit să salveze sute de vieți în cei 40 de ani care au trecut de când putea ieși la pensie.

La mine e mai simplu! Dacă aș fi putut să ies anticipat la pensie, pe la 40 de ani, ați fi scăpat și de „Jocul Cuvintelor”,și de „Next Star”, show-ul TV cu copii geniali, n-aș fi făcut farsele din „Plasa de Stele”, nici „The Floor” și nici vreo 10 Revelioane 🥳

Cu cât muncești mai mult, cu atât e mai greu să te predai. Asta ar trebui să fie adevărata normalitate a pensiei”, a transmis Dan Negru.

Prezentatorul a postat o fotografie în care apare alături de Florin Piersic și Leon Dănăilă.

Ce se întâmplă cu pensiile magistraților

Judecătorii Curții de Apel București au votat, în majoritate covârșitoare, împotriva proiectului de lege al Guvernului care vizează modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților. Poziția instituției a fost adoptată luni, 24 noiembrie 2025, în cadrul Adunării Generale.

Potrivit datelor transmise de instanță, din cei 243 de judecători în funcție au fost prezenți 216, iar 215 au exprimat vot pentru respingerea inițiativei legislative. În punctul de vedere oficial, magistrații subliniază că rămân consecvenți pozițiilor formulate anterior de Consiliul Superior al Magistraturii și de Înalta Curte de Casație și Justiție în materia pensiilor de serviciu.

Documentul legislativ propune schimbări semnificative:

pensia ar urma să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani de activitate;

cuantumul nu ar putea depăși 70% din ultima indemnizație netă;

vârsta de pensionare ar crește treptat la 65 de ani, într-o etapă de tranziție de 15 ani, cu început la 1 ianuarie 2026;

vechimea minimă în magistratură rămâne de 25 de ani, însă perioada recunoscută pentru activitatea în alte profesii juridice ar fi limitată la maximum zece ani.

CSM a transmis proiectul tuturor instanțelor și parchetelor, iar adunările generale ale magistraților sunt programate în 24 și 25 noiembrie pentru formularea opiniilor. După centralizare, Plenul Consiliului va emite avizul instituțional.

