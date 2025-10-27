De ce nu a participat Dan Negru la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a spus despre invitații VIP: „N-aș fi fost o companie bună”

Dan Negru s-a numărat printre personalitățile de marcă invitate la sfințirea Catedralei neamului, care a avut loc duminică, 26 octombrie. Prezentatorul Tv a vorbit despre faptul că, deși a fost invitat, a decis să nu participe la ceremonie. Iată ce a spus Dan Negru despre catedrală.

Dan Negru nu a venit la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Dan Negru a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Mântuirii Neamului, alături de multe alte personalități publice, politicieni și invitați de marcă. Deși a putut să fie prezent la o un moment istoric, Dan Negru a ales să nu o facă.

El a explicat care a fost motivul refuzului său de a participa la evenimentul religios extrem de important. Prezentatorul a vorbit despre faptul că o astfel de construcție va dăinui pentru totdeauna și, deși nu îi place spectacolul afișat de preoți, catedrala are o însemnătate majoră.

«Poate că Iisus n-ar fi prins o invitație azi la Sărbătoarea Catedralei, printre atâtea VIP-uri. Eu, păcătosul, am prins dar nu aș fi fost o bună companie pentru EL. Marea noastră greșeală, însă, e că îl confundăm pe Dumnezeu cu funcționarii Lui! Românul e isteț, are vorba: să faci ce zice popa, nu ce face popa! Când trăiești într-o Europă creștină, cu istorie și artă religioasă, și nu-i cunoști cultura religioasă ești un tăntălău fudul. Peste o sută de ani, nimeni nu-și va aminti că a existat Mall Băneasa, mallu’ din Iași ori Timișoara.

Catedrala de azi, însă, strănepoții noștri o vor găsi tot aici. Vă mai amintiți de campania din 2016 pentru răscumpărarea operei lui Brâncuși, „Cumințenia Pământului”? Atunci, cei care cunoșteau preferințele imobiliare ale lui Dumnezeu, “lemnul și spațiile mici” ne îndemnau să donăm pentru sculptură în loc de catedrală. Praful s-a ales de campanie! Încă o țeapă a statului! Sculptura lui Brâncuși nu s-a întors, e tot departe și statul a eșuat în recuperarea ei.

Catedrala, însă, e aici! Uneori și sufletul are nevoie de un loc de odihnă. Într-o capitală în care prăpastia dintre bogați și săraci este atât de adâncă, o biserică e locul de odihnă al sufletului – pentru că sufletul este singurul lucru care face diferența dintre bogat și sărac. Nici mie nu-mi place gălceava popilor! Dar cearta e între oameni, nu între oameni și Dumnezeu. Celor care cred că certurile și mândria popilor vor slăbi credința noastră le reamintesc povestea lui Napoleon: când s-a întâlnit cu cardinalul Consalvi, împăratul i-ar fi spus:

„Nu-mi stă nimic în cale! Pot să distrug pe cine vreau – oameni, lucruri, instituții – și curând voi distruge Biserica.” Cardinalul, calm, i-ar fi răspuns: „Veți pierde, Maiestate! N-am reușit noi, preoții, să distrugem Biserica lui Iisus în două mii de ani! Veți pierde, sire.”, a fost mesajul lui Dan Negru.

Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată duminică

Catedrala Mântuirii Neamului a fost inaugurată și sfințită duminică, 26 octombrie, în cadrul unei ceremonii fastuoase.

Au fost invitați personalități precum preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu.

