Cine este Oana David, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 43 de ani și este profesor universitar

Daniel David este un nume cunoscut în spațiul public, acesta fiind la al doilea mandat ca ministru al Educației și Cercetării. Însă nu mulți știu cine este femeia care îi este soție de 13 ani și care i-a dăruit și o fiică. Oana David este o persoană apreciată la nivel universitar.
Pe numele ei întreg Oana Alexandra David, soția lui Daniel David a obținut doctoratul în Psihologie la aceeași universitate, cu o teză axată pe programe de parenting bazate pe dovezi științifice pentru reducerea tulburărilor de comportament la copii.
Soția lui Daniel David, directorul Clinicii Universitare de Psihologie „Babeș-Bolyai PsyTech”
Oana David este este directorul Clinicii Universitare de Psihologie „Babeș-Bolyai PsyTech” și al Institutului Internațional de Coaching. Aceasta supervizează lucrări de doctorat și este editorul-șef al publicației Journal of Evidence-Based Psychotherapies.