Cine este Oana David, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 43 de ani și este profesor universitar

Daniel David este un nume cunoscut în spațiul public, acesta fiind la al doilea mandat ca ministru al Educației și Cercetării. Însă nu mulți știu cine este femeia care îi este soție de 13 ani și care i-a dăruit și o fiică. Oana David este o persoană apreciată la nivel universitar.

Cine este Oana David

Oana David are 43 de ani și este profesor universitar în cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, acolo unde activează la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie.

Timp de șapte ani a ocupat poziția de asistent la departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie, până în 2021, când a devenit profesor asociat, devenind profesor cu normă întreagă.

Pe numele ei întreg Oana Alexandra David, soția lui Daniel David a obținut doctoratul în Psihologie la aceeași universitate, cu o teză axată pe programe de parenting bazate pe dovezi științifice pentru reducerea tulburărilor de comportament la copii.

În același timp, aceasta este specializată în coaching executiv, parenting coaching, performance management, stress management și well-being coaching.

Mai mult, Oana David este ercetător prolific și specialist de top în Psihologia Clinică și Psihoterapia Cognitiv-Comportamentală (CBT).

Soția lui Daniel David, directorul Clinicii Universitare de Psihologie „Babeș-Bolyai PsyTech”

Oana David este este directorul Clinicii Universitare de Psihologie „Babeș-Bolyai PsyTech” și al Institutului Internațional de Coaching. Aceasta supervizează lucrări de doctorat și este editorul-șef al publicației Journal of Evidence-Based Psychotherapies.

În ceea ce privește expertiza sa de cercetător, soția lui Daniel David a urmărit următoarele subiecte:

Intervenții psihologice bazate pe tehnologie. Dezvoltarea și validarea unor instrumente inovatoare

Programe parentale.Studiul mecanismelor de reglare emoțională la părinți și crearea de programe menite să prevină tulburările emoționale și de comportament la copii

Coaching cognitiv-comportamental. Aplicarea principiilor CBT în contexte organizaționale și de dezvoltare personală

În ceea ce privește viața personală, Oana David s-a căsătorit cu Daniel David în anul 2012 și au împreună o fiică în vârstă de 10 ani.

