Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București

Au trecut 19 ani de la tragicul accident care a curmat viața Laurei Stoica, una dintre cele mai puternice voci ale muzicii pop-rock românești. Pe 9 martie 2006, artista și partenerul ei de viață, Cristian Mărgescu, și-au pierdut viața într-un accident rutier, la scurt timp după ce Laura anunțase că va deveni mamă.

Astăzi, mormântul său din Cimitirul Bellu pare să reflecte uitarea în care a fost lăsată: câteva flori uscate și nicio lumânare aprinsă pentru sufletul ei.

Cum arată locul de veci al Laurei Stoica

Imagini recente distribuite pe rețelele de socializare arată un tablou trist: mormântul Laurei Stoica este lipsit de semnele obișnuite ale recunoștinței. Nici flori proaspete, nici candele recent aprinse nu mai luminează piatra funerară a celei care, în anii ’90 și începutul anilor 2000, electriza scenele din România cu vocea ei inconfundabilă. Doar câteva flori ofilite mai amintesc, vag, de trecerea cuiva pe acolo.

„Cel mai simplu posibil, o femeie știe, își dă seama că ceva nu e în regulă, numără niște zile și nu iese calculul. La 6 dimineața am făcut testul! N-am mai putut dormi de emoție”, povestea Laura într-un interviu acordat cu puțin timp înainte de accident, când fericirea îi lumina fiecare cuvânt.

În anii care au urmat dispariției sale, memoria Laurei Stoica a fost păstrată prin festivaluri și evenimente dedicate. Prima ediție a Festivalului „Laura Stoica” a avut loc în 2007, la București, organizată de fratele artistei, Alexandru. În 2017, festivalul s-a mutat la Târgoviște, orașul natal al cântăreței. În 2013, fanii au organizat un flash mob emoționant în centrul vechi al Capitalei, unde peste 200 de persoane au cântat „Un actor grăbit”.

Laura Stoica, o voce inconfundabilă în muzica românească

Laura Stoica a fost una dintre cele mai influente și nonconformiste artiste ale muzicii pop-rock românești, o prezență care a marcat profund anii ’90 și începutul anilor 2000. Cu o voce puternică, o energie debordantă și un stil scenic inconfundabil, Laura a reușit să impună un nou model de feminitate artistică într-o industrie dominată de clișee.

Ascensiunea și anii de glorie

Cariera Laurei Stoica a început în forță în 1990, când a câștigat trofeul Festivalului de la Mamaia cu piesa „Dă-mi un motiv”. Melodia a devenit rapid un hit, iar artista s-a remarcat printr-un stil vocal rock, rar întâlnit la solistele din România acelor vremuri. Apariția ei era electrizantă: părul rebel, ținutele îndrăznețe și atitudinea liberă au transformat-o într-un simbol al generației post-revoluționare.

În anii ’90, Laura Stoica a lansat albume de succes precum „Vino” (1994) și „Nici o stea” (1997). Piese precum „Un actor grăbit”, „Focul”, „Vino” sau „Nici o stea” au devenit imnuri ale unei generații care se regăsea în mesajele ei sincere și în forța interpretării.

Un moment important în cariera sa a fost participarea la Festivalul Cerbul de Aur. După prima apariție în 1993, Laura revine în 1997 și obține premiul al doilea în concursul discografic pentru albumul „…Nici o stea”. Cu această ocazie, designerul Cătălin Botezatu îi creează o vestimentație specială de rockeriță, care îi accentuează stilul rebel și autentic.

Declanșarea declinului

După anul 2000, Laura Stoica începe să apară mai rar în peisajul muzical. Schimbările din industrie, orientarea publicului spre alte genuri și lipsa unui sprijin real pentru muzica rock au contribuit la o retragere treptată. Deși nu a renunțat niciodată la muzică, proiectele ei deveneau tot mai puțin vizibile, iar promovarea era limitată.

În ciuda acestui declin mediatic, Laura rămânea activă artistic. Lucra la un nou album și avea concerte, iar viața personală părea să înflorească. În martie 2006, artista anunța că este însărcinată și trăia cea mai fericită perioadă din viața sa. „La 6 dimineața am făcut testul! N-am mai putut dormi de emoție. L-am trezit din somn, i-am spus: ‘să știi că e pozitiv’”, povestea ea într-un interviu.

