Silviu Mircescu neagă orice relație cu Iulia Pârlea. Actorul spune că este divorțat și de câteva luni se află într-o altă relație: „Nu mai dorm de joi”

Silviu Mircescu a avut prima reacție publică după ce în ultimele zile s-a zvonit că ar avea o relație cu Iulia Pârlea, colega lui de la Pro TV. Actorul a precizat că nu are nicio legătură amoroasă cu bruneta și că nu și-a înșelat soția, întrucât nu mai are una de ceva timp, fiind divorțat.

Silviu Mircescu, adevărul despre relația cu Iulia Pârlea

Silviu Mircescu, cunoscut pentru rolurile sale din seriale precum „Clanul” și „Vlad”, s-a arătat dezolat de faptul că au apărut zvonuri cu privire la o relație amoroasă între el și Iulia Pârlea. Actorul spune că, în pofida a ceea ce s-a scris în ultimele zile, el nu și-a înșelat soția, mai ales că este divorțat, și nici nu a avut vreo relație cu colega lui de la Pro TV.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Silviu a vorbit deschis despre acuzațiile ce i-au fost aduse, pe care le neagă cu vehemență.

„Nu fac atât de bine. În lumea în care trăiesc eu… Eu sunt așa, mai bun la suflet, și îmi văd de treaba mea. Și sunt de părere că unele subiecte, mai ales cele personale, nu trebuie neapărat spuse în public. Dar aș vrea să încep această poveste cu faptul că sunt divorțat. Separat de doi ani și recent, de ceva timp, divorțat cu acte în regulă, la tribunal. A existat această separare de mama copilului meu, pe care o respect și cu care avem o relație sănătoasă în ceea ce privește copilul. Pentru că avem custodie comună și pentru că Tony nu trebuie să simtă această separare. Suntem foarte ok din punctul ăsta de vedere”, a afirmat Silviu Mircescu.

Actorul s-a lăsat afectat de zvonurile din spațiul public și spune că este pentru prima dată când spune că aude lucruri neadevărate despre el.

Actorul, afectat de zvonuri

Silviu Mircescu a dezvăluit că de câteva zile, de când au apărut zvonurile privind o posibilă relație cu Iulia Pârlea, nu a mai reușit să doarmă, fiind foarte afectat de ceea ce s-a spus despre el.

„Iată că mai apar și alte chestii în viață. E prima dată când citesc despre mine lucruri care n-au treabă cu realitatea. Am înțeles și multă lume din jurul meu, și le mulțumesc celor care sunt alături de mine, mi-au zis că ar trebui să nu privesc chiar atât de dramatic. Eu nu mai dorm de joi. M-a afectat foarte tare chestia asta și mă afectează în continuare, pentru că nu suport, în primul și în primul rând, faptul că nu este adevărat”, a subliniat el.

„Nu zic că sunt un om perfect, nu zic că sunt pâinea lui Dumnezeu, nu zic că sunt ușă de biserică. Fiecare om greșește, fiecare om are probleme. N-a fost o perioadă sănătoasă și frumoasă pentru mine în momentul în care am divorțat, pentru că nu este atât de ușor. Și a fost pentru prima oară când am trecut prin așa ceva și n-am știut cum să manageriez aceste chestii. Și am făcut greșeli, că e normal să se întâmple, dar, sub nicio formă, Iulia, colega noastră, nu are nicio legătură cu mine. Asta să se înțeleagă de la bun început. Iulia Pârlea, da, nu are nicio legătură. Și îmi pare rău”, a mai zis Silviu Mircescu.

Actorul se află într-o altă relație

În același timp, Silviu Mircescu a dezvăluit că, de patru luni, trăiește o nouă poveste de iubire și chiar iubita lui a fost cea care l-a îndemnat să vorbească public despre ceea ce se întâmplă în viața lui și să spună public că a divorțat.

„Nu m-a întrebat nimeni dacă sunt divorțat, ce se întâmplă cu viața mea… Eu trăiesc într-o lume a mea, în care eu sunt mai bun. Cu siguranță suntem doi oameni destul de maturi, care putem să vorbim deschis despre chestia asta. Mai ales că nu aveam de ce să ascundem, dacă era adevărat. Adică nu cred că ar fi trebuit să ne ascundem după colț. Chiar nu avem nicio legătură. Suntem colegi, ne știm de atâta timp. Îmi pare rău… Măcar dacă eram sunat să spun că nu sunt căsătorit. Nu este adevărat. Îmi pare rău că s-a ajuns la această telenovelă în care nu mi-am dorit niciodată să joc. Învăț și din experiența asta. Vreau să punctez că sunt într-o relație, am pe cineva de patru luni de zile. O persoană de la care învăț foarte multe și care m-a avertizat că ar trebui să spun public că sunt divorțat, pentru că s-ar putea să fie folosit împotriva mea. Iar eu, care sunt de părere că nu toate lucrurile trebuie spuse în public…”, a continuat actorul.

Acesta a ținut să precizeze că niciodată nu a fost dat afară din casă, așa cum s-a scris.

„Viața personală e viața personală și nu știu dacă interesează pe cineva că am divorțat sau ce se întâmplă cu viața mea. Iubita mea e brunetă, am pus la un moment dat o poză cu ea de la spate. Nu sunt singur și nu am fost dat afară din casă. Nu există așa ceva. Îmi pare rău că s-a ajuns la treaba asta. Eu trec peste, sunt focusat pe ce am de făcut, pe copil, în primul și în primul rând. Face 5 ani pe 20 octombrie, s-a făcut băiat mare. Sunt divorțat! Cu Iulia nu am nicio treabă”, a subliniat Silviu Mircescu.

