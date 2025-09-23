Motivul pentru care Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta. Cei doi trebuiau să se căsătorească religios pe 22 septembrie: „Viața are felul ei de a aminti ce este important”

Motivul pentru care Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta. Cei doi parteneri de viață au decis să amâne ceremonia religioasă programată pentru data de 22 septembrie 2025, din respect pentru prietenii lor apropiați aflați într-un moment greu. Ei își doresc mult să fie cununați și în fața lui Dumnezeu, însă au stabilit că acum este mai important să fie alături de prietenii lor. Iată ce mesaj a transmis vedeta prin intermediul rețelelor de socializare!

Din respect pentru prietenii lor apropiați aflați în doliu, Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta religioasă programată pentru 22 septembrie 2025. Cei doi se vor cununa civil abia anul viitor, pe aceeași dată.

Motivul pentru care Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta

Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta care era programată pentru ieri, 22 septembrie 2025. Pe rețelele de socializare, vedeta a explicat că decizia a venit din respect pentru prietenii lor foarte apropiați, care trec printr-un moment greu și sunt în doliu.

Cei doi parteneri de viață au mai spus că pentru ei a fost o decizie firească, deoarece nu își puteau imagina ziua nunții fără ca prietenii lor să fie alături de ei.

„Astăzi, 22 septembrie, trebuia să fie ziua noastră cea mare – ziua în care eu și soțul meu spuneam „Da” în fața tuturor celor dragi. Dar viața are felul ei de a aminti ce este cu adevărat important. Din respect și iubire pentru prietenii noștri foarte apropiați, care trec acum printr-un moment greu și se află în doliu, am ales să amânăm nunta pentru anul viitor, pe aceeași dată – 22 septembrie. Pentru noi, a fost o decizie firească, pentru că nu ne puteam imagina această zi fără ei aproape.

Așa că, astăzi, am decis să fim doar noi și să transformă ziua într-un moment special, într-o mică escapadă doar pentru sufletul nostru. Noi suntem deja cununați de mai bine de un an și am spus „Da” pentru o viață împreună, dar cel mai mare vis al nostru este ca într-o zi să spunem „Da” în casa lui Dumnezeu, pentru o eternitate”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

Cei doi s-au căsătorit civil anul trecut

Andra Volos și Robert Lele s-au căsătorit civil anul trecut, pe data de 24 iulie 2024. Ceremonia a avut loc într-o locație de poveste, într-un decor cu flori albe și o atmosferă elegantă. Totul a fost atent ales de vedetă, care s-a pregătit mult pentru acest moment special din viața ei.

Soția cântărețului de manele a purtat o rochie cu trenă de 40 de kilograme și a schimbat patru ținute în aceeași zi.

Tot la acea dată, cei doi parteneri de viață au botezat-o și pe fiica lor, micuța Kim, făcând ziua să fie o dublă sărbătoare.

Povestea de dragoste dintre Andra Volos și Robert Lele

Andra Volos și Robert Lele s-au cunoscut la finalul anului 2022, dar au anunțat că sunt un cuplu abia în 2023. În iulie 2024 s-au căsătorit civil și, în septembrie 2024, au devenit părinții unei fetițe minunate, micuța Kim.

Chiar dacă păreau un cuplu stabil din toate punctele de vedere, relația lor a avut și controverse. În aprilie 2025 au apărut zvonuri de despărțire după un mesaj postat de artist, dar el a spus atunci că nu s-au despărțit, doar că a plecat temporar din casă din cauza tensiunilor.

Mai mult decât atât, cântărețul de manele a explicat atunci că astfel de momente sunt normale și că legătura lor rămâne puternică.

