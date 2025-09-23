  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Motivul pentru care Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta. Cei doi trebuiau să se căsătorească religios pe 22 septembrie: „Viața are felul ei de a aminti ce este important”

Motivul pentru care Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta. Cei doi trebuiau să se căsătorească religios pe 22 septembrie: „Viața are felul ei de a aminti ce este important”

Motivul pentru care Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta. Cei doi trebuiau să se căsătorească religios pe 22 septembrie: „Viața are felul ei de a aminti ce este important”
.  Actualizat 23.09.2025, 12:07

Motivul pentru care Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta. Cei doi parteneri de viață au decis să amâne ceremonia religioasă programată pentru data de 22 septembrie 2025, din respect pentru prietenii lor apropiați aflați într-un moment greu. Ei își doresc mult să fie cununați și în fața lui Dumnezeu, însă au stabilit că acum este mai important să fie alături de prietenii lor. Iată ce mesaj a transmis vedeta prin intermediul rețelelor de socializare!

Din respect pentru prietenii lor apropiați aflați în doliu, Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta religioasă programată pentru 22 septembrie 2025. Cei doi se vor cununa civil abia anul viitor, pe aceeași dată.

Motivul pentru care Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta

Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta care era programată pentru ieri, 22 septembrie 2025. Pe rețelele de socializare, vedeta a explicat că decizia a venit din respect pentru prietenii lor foarte apropiați, care trec printr-un moment greu și sunt în doliu.

Cei doi parteneri de viață au mai spus că pentru ei a fost o decizie firească, deoarece nu își puteau imagina ziua nunții fără ca prietenii lor să fie alături de ei.

La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
Recomandarea zilei
andra volos postareIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 28)

„Astăzi, 22 septembrie, trebuia să fie ziua noastră cea mare – ziua în care eu și soțul meu spuneam „Da” în fața tuturor celor dragi. Dar viața are felul ei de a aminti ce este cu adevărat important. Din respect și iubire pentru prietenii noștri foarte apropiați, care trec acum printr-un moment greu și se află în doliu, am ales să amânăm nunta pentru anul viitor, pe aceeași dată – 22 septembrie. Pentru noi, a fost o decizie firească, pentru că nu ne puteam imagina această zi fără ei aproape.

Așa că, astăzi, am decis să fim doar noi și să transformă ziua într-un moment special, într-o mică escapadă doar pentru sufletul nostru. Noi suntem deja cununați de mai bine de un an și am spus „Da” pentru o viață împreună, dar cel mai mare vis al nostru este ca într-o zi să spunem „Da” în casa lui Dumnezeu, pentru o eternitate”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Recomandarea zilei

Citește și: Lele, în atenția procurorilor după ce ar fi agresat-o fizic pe Andra Voloș. Ce acuzații i se aduc

Citește și: Andra Volos a dezvăluit că a pierdut o sarcină, înainte de a o avea pe Kim: „De la faptul că am făcut prea mult efort”

Cei doi s-au căsătorit civil anul trecut

Andra Volos și Robert Lele s-au căsătorit civil anul trecut, pe data de 24 iulie 2024. Ceremonia a avut loc într-o locație de poveste, într-un decor cu flori albe și o atmosferă elegantă. Totul a fost atent ales de vedetă, care s-a pregătit mult pentru acest moment special din viața ei.

Soția cântărețului de manele a purtat o rochie cu trenă de 40 de kilograme și a schimbat patru ținute în aceeași zi.

Tot la acea dată, cei doi parteneri de viață au botezat-o și pe fiica lor, micuța Kim, făcând ziua să fie o dublă sărbătoare.

Citește și: Ramona Olaru, despre divorț: „A fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea”. De ce a păstrat numele fostului soț și cum i s-a schimbat viața după despărțire / Exclusiv

Citește și: Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale. Ce și-a dorit Petruța Toma înainte de moarte: „Nu îi venea să creadă cât de ușor se vând oamenii. Era șocată…”

Povestea de dragoste dintre Andra Volos și Robert Lele

Andra Volos și Robert Lele s-au cunoscut la finalul anului 2022, dar au anunțat că sunt un cuplu abia în 2023. În iulie 2024 s-au căsătorit civil și, în septembrie 2024, au devenit părinții unei fetițe minunate, micuța Kim.

Chiar dacă păreau un cuplu stabil din toate punctele de vedere, relația lor a avut și controverse. În aprilie 2025 au apărut zvonuri de despărțire după un mesaj postat de artist, dar el a spus atunci că nu s-au despărțit, doar că a plecat temporar din casă din cauza tensiunilor.

Mai mult decât atât, cântărețul de manele a explicat atunci că astfel de momente sunt normale și că legătura lor rămâne puternică.

Sursa foto: Instagram/ Facebook

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Iulia Pârlea, prima reacție după ce s-a zvonit că a fost implicată într-un trio amoros cu un coleg de la PRO TV: „Știu că există o regulă simplă”
Iulia Pârlea, prima reacție după ce s-a zvonit că a fost implicată într-un trio amoros cu un coleg de la PRO TV: „Știu că există o regulă simplă”
Fanatik
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
GSP.ro
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Click.ro
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
TV Mania
Aryna Sabalenka a aprins imaginația fanilor. Sportiva a renunțat la haine și la inhibiții în vacanța din Grecia
Aryna Sabalenka a aprins imaginația fanilor. Sportiva a renunțat la haine și la inhibiții în vacanța din Grecia
Redactia.ro
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Citește și...
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
Gabriela Firea a apelat la noi intervenţii estetice! Cum arată acum fostul primar al Capitalei, internauţii nu s-au putut abţine
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Adina Buzatu, incident grav în mașină. S-a lovit la cap
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au amânat nunta. Care este motivul: „Era un eveniment pe care îl țineam secret. Ne doream ca mama să reziste...”
Nașii Gina Pistol și Smiley au strălucit la nunta lui Șerban Cazan din Grecia. Ce alte vedete au fost prezente la eveniment
George Vornicu și Ionela Coșa de la Insula Iubirii, planuri de nuntă: ”Relația noastră e mai bine ca niciodată! Ne-a unit foarte mult această experiență” / Exclusiv
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Nuntă REGEASCĂ în showbiz! Florin Pește și-a măritat fata și i-a făcut o nuntă de senzație tocmai în Bali. Nimeni nu a mai avut așa ceva! SUPERB totul! FOTO/VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București
Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București
Cum a reacționat Irina Fodor după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la Asia Express: „A fost șocant, nu mă așteptam...”
Cum a reacționat Irina Fodor după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la Asia Express: „A fost șocant, nu mă așteptam...”
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Cum a fost la ziua fiicei Elenei Udrea! Petrecere de prințesă și 35 de imagini unice cu toată familia! Trei ani au fost despărțite de gratii
Cum a fost la ziua fiicei Elenei Udrea! Petrecere de prințesă și 35 de imagini unice cu toată familia! Trei ani au fost despărțite de gratii
Elle
Noi detalii surprinzătoare despre relația dintre Kate Middleton și Melania Trump, după vizita oficială a cuplului american: „Se vedea foarte clar cât de...
Noi detalii surprinzătoare despre relația dintre Kate Middleton și Melania Trump, după vizita oficială a cuplului american: „Se vedea foarte clar cât de...
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Anunțul făcut de Nicole Cherry după 7 ani de relație cu soțul ei, Florin, cu care are o fetiță: „Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că…”
Anunțul făcut de Nicole Cherry după 7 ani de relație cu soțul ei, Florin, cu care are o fetiță: „Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că…”
DailyBusiness.ro
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
Apetitul românilor pentru croaziere a crescut cu 30%. Unde merg turiștii şi cât cheltuiesc
Apetitul românilor pentru croaziere a crescut cu 30%. Unde merg turiștii şi cât cheltuiesc
A1.ro
Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant. Cum îi arată casa
Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant. Cum îi arată casa
Horoscop 24 septembrie 2025. O zodie trece printr-o mare încercare. Astrele îi testează limitele
Horoscop 24 septembrie 2025. O zodie trece printr-o mare încercare. Astrele îi testează limitele
Silviu Mircescu neagă orice relație cu Iulia Pârlea. Actorul spune că este divorțat și de câteva luni se află într-o altă relație: „Nu mai dorm de joi”
Silviu Mircescu neagă orice relație cu Iulia Pârlea. Actorul spune că este divorțat și de câteva luni se află într-o altă relație: „Nu mai dorm de joi”
Dany Boy de la "Insula Iubirii" și iubita lui, Raluca, s-au logodit. "A fost un moment cu totul deosebit!"
Dany Boy de la "Insula Iubirii" și iubita lui, Raluca, s-au logodit. "A fost un moment cu totul deosebit!"
Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale. Ce și-a dorit Petruța Toma înainte de moarte: „Nu îi venea să creadă cât de ușor se vând oamenii. Era șocată...”
Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale. Ce și-a dorit Petruța Toma înainte de moarte: „Nu îi venea să creadă cât de ușor se vând oamenii. Era șocată...”
Observator News
Părăsit de mamă, crescut în lipsuri, dar campion la matematică. Povestea incredibilă a lui Karlos din Iaşi
Părăsit de mamă, crescut în lipsuri, dar campion la matematică. Povestea incredibilă a lui Karlos din Iaşi
Libertatea pentru Femei
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
4 zodii binecuvântate pe final de septembrie. Rasare soarele și pe strada lor!
4 zodii binecuvântate pe final de septembrie. Rasare soarele și pe strada lor!
Cum poate un virus invizibil să transforme o ciupercă într-un ucigaș tăcut
Cum poate un virus invizibil să transforme o ciupercă într-un ucigaș tăcut
Trei autoturisme distruse, trafic dat peste cap și un pasager ajuns la spital
Trei autoturisme distruse, trafic dat peste cap și un pasager ajuns la spital
Certificat de handicap grav: drepturile asistentului personal profesionist și obligațiile primăriei
Certificat de handicap grav: drepturile asistentului personal profesionist și obligațiile primăriei
TV Mania
Aryna Sabalenka a aprins imaginația fanilor. Sportiva a renunțat la haine și la inhibiții în vacanța din Grecia
Aryna Sabalenka a aprins imaginația fanilor. Sportiva a renunțat la haine și la inhibiții în vacanța din Grecia
Andra, transformare radicală de look. Cum a reușit să slăbească în timp record: „Trebuie să nu ne mai judecăm”
Andra, transformare radicală de look. Cum a reușit să slăbească în timp record: „Trebuie să nu ne mai judecăm”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Cum se pot folosi cardurile de energie. Detaliile de pe facturi la care să fie atenți românii cu venituri mici!
Cum se pot folosi cardurile de energie. Detaliile de pe facturi la care să fie atenți românii cu venituri mici!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton