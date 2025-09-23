Dany Boy de la „Insula Iubirii” și iubita lui, Raluca, s-au logodit. „A fost un moment cu totul deosebit!”

Dany Boy, fost concurent la „Insula Iubirii”, a lăsat în urmă viața tumultoasă din Thailanda și a făcut pasul cel mare în relația cu iubita sa, Raluca. După ce a stârnit controverse și pasiuni în cadrul emisiunii, tânărul pare să fi devenit un „băiat de casă”, dedicat unei relații stabile.

Cererea în căsătorie a fost plină de emoție și adrenalină, atent planificată până la cel mai mic detaliu. Răspunsul Ralucăi a fost un „DA” hotărât, iar acum cei doi se pregătesc de nuntă. Dany Boy (Daniel Ungureanu) a povestit recent cum a organizat momentul și cum a reușit să-și surprindă complet aleasa inimii.

„Ea mă face cel mai fericit”

Dany Boy a devenit cunoscut în urma participării la „Insula Iubirii”, unde a avut o relație tensionată cu ispita Mădălina. Povestea nu a funcționat, iar în viața lui a apărut Raluca, femeia care l-a făcut să își dorească o viață stabilă. Cei doi sunt împreună din 1 mai, iar relația lor, deși recentă, este una serioasă.

„O femeie potrivită cumințește pe oricine, ea a fost în cazul meu. Noi suntem împreună de pe 1 mai”, a declarat Dany Boy, vizibil emoționat de noua etapă din viața sa.

Cererea în căsătorie, un moment deosebit

Momentul cererii a fost gândit în cele mai mici detalii. Dany a pus la cale o scenă spectaculoasă, cu motor, echipament și o dronă care a filmat totul. Raluca nu a bănuit nimic, iar emoțiile au fost copleșitoare.

„Era pregătit momentul de ceva timp, mai mult a fost panică ca să iasă ce trebuie. Eu mă simțeam sigur pe răspunsul ei, am văzut că își dorește foarte mult acest lucru. Voiam să iasă totul exact așa cum trebuie și a ieșit mai mult decât îmi imaginam”, a povestit Dany Boy pentru Spynews.ro.

Pentru a o surprinde, el s-a îmbrăcat în echipamentul unui prieten și a venit cu motorul acestuia, astfel încât Raluca nu l-a recunoscut până când și-a dat casca jos. Reacția ei a fost una intensă: „Ea tremura toată, nu știa ce se întâmplă, era în șoc. A fost un moment cu totul deosebit.”

Detalii despre inel și planuri de nuntă

Deși cererea a fost un succes, inelul a dat puțin de furcă. Dany a ales mărimea în funcție de un inel probat de o prietenă, dar bijuteria s-a dovedit a fi puțin mai mare. „La inel a fost puțină bătaie de cap. O prietenă de-a noastră și-a pus mai demult inelul ei pe deget și a zis că aceasta e mărimea. Eu am luat mărimea aceea, dar e puțin mare, acum trebuie să-l reglăm”, a explicat el.

În ceea ce privește nunta, cei doi nu se grăbesc. Evenimentul este planificat pentru anul viitor și va fi unul „potrivit”, nici prea mare, nici prea mic, dar cu toți oamenii dragi alături.

„Cred că o să facem toată nunta anul viitor, nu ne grăbim. Acesta a fost primul pas, restul vin de la sine. Nu ne-am gândit să fie o nuntă foarte mare, dar nici mică, să fie potrivită, să vină toți oamenii dragi, să fie ceva frumos, că doar o dată în viață facem”, a mai spus Dany Boy.

Foto – Instagram

