Mădălina Maricuț de la „Insula Iubirii” îl acuză pe Dani Boy de agresiune: „Are patima jocurilor de noroc, are probleme cu alcoolul”

Mădălina Maricuț, ispita cu care Dani Boy a revenit de la „Insula Iubirii” după ce s-a despărțit de Maria, îl acuză pe acesta de agresiune. Relația lor s-a încheiat în urmă cu câteva luni, însă lucrurile sunt departe de a se fi încheiat între ei. Ea îi aduce acuzații, el spune că nu îl lasă în pace.

Mădălina Maricuț de la „Insula Iubirii” îl acuză pe Dani Boy de agresiune

Mădălina Maricuț și Dani Boy s-au întors împreună din Thailanda, după ce bărbatul a căzut în mrejele ispitei și a încheiat relația pe care o avea cu Maria. Reveniți în România, cei doi au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, despărțându-și și împăcându-se, după ce fostul concurent de la „Insula Iubirii” a înșelat-o. Acum, Mădălina spune că fostul ei iubit îi cerea deseori bani și chiar a ridicat mâna la ea.

Mădălina a fost cea care a pus punct relației, după ce Dani a înșelat-o de mai multe ori.

„M-a înșelat cu foarte multe femei, cred că a pierdut și el numărul. Am aflat de unele recent. Eu am știut pe parcursul relației doar de prima fată, însă de restul eu acum am aflat, după despărțire”, a declarat fosta ispită de la „Insula Iubirii” pentru Spynews.

Fosta ispită plătea mereu ieșirile în oraș

În cadrul unui live făcut Instagram, Dani Boy a afirmat că Mădălina a văzut marea anul acesta doar datorită lui, însă tânăra spune că nu și-a dorit niciodată să meargă la mare, ci a făcut-o pentru că a fost obligată de Dani și mama acestuia. Mai mult, blonda susține că fostul ei iubit îi cerea mereu bani de benzină sau să plătească consumația atunci când ieșeau în oraș.

„Legat de ce s-a întâmplat cu marea, eu am mers obligată la mare de către mama lui, eu nu mi-am dorit nicio clipă să merg în ambele dăți. Eu întotdeauna am avut bani, dar îi spuneam lui că nu am pentru că el profita de acest lucru și îmi cerea. Mă punea să cheltui tot pe fundul lui pentru că el nu avea niciun leu. I-am zis într-o zi să-mi trimită bani de benzină dacă vrea să merg la el că eu altfel nu mă duc, că am cheltuit o grămadă de bani pe ieșirile în doi, unde eu am plătit. Eu mereu am avut banii mei, nu am cerut la nimeni. Nu am averi, dar am bani, el nu are nimic”, a dezvăluit Mădălina Maricuț.

Mai mult, fosta ispită îl acuză pe Dani că are patima jocurilor de noroc și acolo se duc toți banii lui.

„Ce are, el bagă la aparate, are patima jocurilor de noroc, are probleme cu alcoolul. Mi-a mai cerut bani să bage într-un joc pe telefon, dar nu i-am dat. I-am zis să-i ceară mamei lui. Mai erau seri în care voiam să ieșim, dar preferam să stau acasă pentru că el nu avea bani și nu avea cu ce să plătească”, a mai spus ea.

Mădălina îl acuză pe Dani Boy de agresiune

Mădălina nu s-a oprit aici cu acuzațiile la adresa fostului concurent de la „Insula Iubirii”. Aceasta susține că bărbatul a bruscat-o și chiar a ridicat mâna pentru a o lovi.

„A ridicat mâna la mine de trei ori. Nu a dat, pentru că eu am camere în casă și în curte. De două ori eram acasă aici, iar a treia oară eram la mare. Efectiv eram la mare, mi-a zis că mă iubește, iar peste două secunde a început să urle că mă urăște, m-a băgat într-un colț, foarte agresiv, și a ridicat mâna la mine, nu a dat”, a mai spus Mădălina Maricuț.

Pe de altă parte, Dani Boy spune că tot ce vrea este ca Mădălina să nu mai vorbească despre el. Acesta a făcut referire și la situația din Thailanda, precizând că a băgat-o în seamă pentru că nu îl mai lăsa în pace.

„Eu am evitat-o 10 zile, ea tot venea, se băga cu japca. După aia m-am gândit că nu mai am ce să pierd, că nu mai am relație, am zis să îi dau o șansă, era prea fiartă pe mine. (…) Vreau doar să se oprească, atât”, a spus Dani Boy pe Instagram.

