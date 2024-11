Dany Boy de la „Insula Iubirii”, atac dur la adresa ispitei Mădălina, după ce a spus că ar fi agresat-o: „Mi-a jignit familia. Îşi face reclamă pe spatele meu”

Scandalul dintre Dany Boy și ispita Mădălina Maricuț de la „Insula Iubirii” ia o turnură neașteptată, cu declarații acide și acuzații incendiare. După ce Mădălina l-a acuzat pe fostul său iubit de agresiune și lipsă de sprijin financiar, Dany Boy a răspuns dur, acuzând-o că folosește drama lor pentru a câștiga notorietate.

Dany Boy și Mădălina de la „Insula Iubirii”, o relaţie tumultuoasă

Dany Boy şi Mădălina s-au cunoscut pe meleagurile exotice ale Thailandei, în timpul filmărilor pentru „Insula Iubirii”. Povestea lor de dragoste a început sub ochii camerelor de filmat, însă s-a dovedit a fi mai mult o explozie de sentimente toxice decât o idilă de poveste. După ce Dany Boy a fost ispitit de Mădălina, relația lui cu Maria, iubita de acasă, s-a destrămat, iar el și ispita au încercat să construiască o legătură.

Întorși în România, relația lor a fost marcată de certuri, despărțiri și împăcări, culminând cu acuzații grave din partea Mădălinei. Fosta ispită afirmă că Dany ar fi fost abuziv, ar fi avut probleme cu jocurile de noroc și ar fi profitat financiar de pe urma ei.

„Mi-a jignit familia. Își face reclamă pe spatele meu”

În exclusivitate pentru cancan.ro, Dany Boy s-a apărat vehement împotriva acuzațiilor lansate de Mădălina. Întrebat de ce nu rămâne indiferent la declarațiile acesteia, fostul concurent a mărturisit că nu a mai putut să tacă atunci când familia sa a fost adusă în discuție.

„Ea a văzut că nu mă poate ataca în mod direct, așa că m-a atacat unde mă doare cel mai tare, adică la familie. Mi-a jignit familia și asta nu o pot tolera. Mama mea nu s-a băgat niciodată în relația noastră, a primit-o pe Mădălina în casă ca pe o fiică”, a spus Dany Boy pentru sursa menţionată anterior.

El susține că Mădălina caută să atragă atenția publicului, încercând să își crească vizibilitatea pe seama sa: „Vreau să își vadă de viața ei și să nu mai vorbească despre mine sau despre familia mea pe live-urile ei neinteresante. Își face reclamă pe spatele meu”, a mai spus fostul concurent de la „Insula Iubirii”.

Mădălina Maricuț l-a acuzat pe Dany Boy că nu și-a asumat responsabilități financiare în timpul relației lor. Ba chiar a susținut că era nevoită să plătească consumația de fiecare dată când ieșeau în oraș, iar Dany îi cerea bani pentru benzină sau pentru diverse cheltuieli.

Dany Boy neagă categoric aceste acuzații și afirmă că Mădălina se contrazice singură în declarații.

„Ea a mințit de la bun început. Tot ce îmi doresc este liniște, dar ea continuă să mă atace. Nu m-a întreținut niciodată și nu are dreptate în ce spune”, a mai spus Dany Boy.

„M-a înșelat cu mai multe femei”

Fosta ispită nu s-a oprit doar la acuzațiile de agresiune și probleme financiare. Ea a declarat că Dany Boy a înșelat-o în repetate rânduri, cu mai multe femei.

„M-a înșelat cu foarte multe femei, cred că nici el nu mai știe numărul. Am aflat de multe după ce ne-am despărțit. Eu mereu am avut banii mei, nu am cerut la nimeni, dar el profita de mine”, a spus Mădălina, potrivit unica.ro.

Mădălina ar fi fost agresată de Dany Boy

Cea mai gravă acuzație a Mădălinei este aceea că Dany Boy ar fi ridicat mâna la ea de mai multe ori. Ea susține că, deși nu a fost lovită efectiv, a fost bruscată și intimidată.

„A ridicat mâna la mine de trei ori. Eram la mare și, într-o secundă, mi-a zis că mă iubește, iar apoi a început să urle că mă urăște. M-a băgat într-un colț, foarte agresiv, și a ridicat mâna. Din fericire, am camere în casă și în curte”, a mai spus Mădălina.

Dany Boy neagă vehement aceste acuzații și spune că, de fapt, el a încercat să evite contactul cu Mădălina după despărțire.

