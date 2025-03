Elena Lasconi și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale: „Am curaj să fac dreptate”

Elena Lasconi s-a prezentat astăzi,13 martie a.c., la Biroul Electoral Central pentru a-și depunde candidatura pentru alegerile prezidențiale din mai 2025. Este pentru a doua oară când președinta USR candidează pentru funcția de președinte, după ce, la alegerile din noiembrie 2024, s-a clasat pe locul secund, în primul tur.

Elena Lasconi și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale

Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, anunța ieri candidatura Elenei Lasconi (52 de ani) la alegerile prezidențiale. Astăzi, președinta partidului și-a depus, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru președinție, după ce s-a clasat pe locul secund la turul 1 al alegerilor prezidențiale anulate din 24 noiembrie. Candidatura ei a fost pusă sub semnul întrebării, mai ales că au existat mai multe negocieri, în ultima perioadă, cu Nicușor Dan.

„Avem nevoie de alegeri sigure, de alegeri corecte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat, sutelor de mii de români care și-au dat semnătura ca să candidez. Fiecare vot, fiecare semnătură mă obligă să fac ceea ce este drept în vremurile pe care le trăim”, a declarat Elena Lasconi după depunerea candidaturii.

„Știu și știți și dumneavoastră că nu sunt perfectă, dar am curaj să fac dreptate. În campania de anul trecut am fost candidatul care a dat cele mai multe teste în fața românilor. Pe unele nu le-am trecut așa cum aș fi vrut eu sau așa cum ar fi vrut cei din jurul meu, dar vă asigur că am învățat din greșeli. Eu învăț, fac asta zi de zi”, a mai precizat Elena Lasconi.

Până astăzi, 13 martie a.c., situația candidaturilor este următoarea: au fost aprobate de BEC – Crin Antonescu și Nicușor Dan; candidaturi depuse – Victor Ponta, Diana Șoșoacă, Elena Lasconi; intenție de a candida exprimată: George Simion, Anamaria Gavrilă, Anton Pisaroglu și candidaturi respinse: Călin Georgescu, Ion Popa, Maria Marcu, Petru Mîndru.

Ce schimbări vrea să aducă

Președinta USR se arată pregătită să lupte pentru dreptate și a afirmat că are curajul să facă schimbarea necesară în România. De asemenea, a intrat în politică ca să-i înfrunte „pe cei care de 35 de ani ne țin în beznă și iau mult de la noi toți și nu întorc nimic pentru cei de bună-credință, să schimb un sistem putred”.

„Aroganța de la cel mai înalt nivel, corupția, bătaia de joc – trebuie să dispară. Am speranța că putem face asta, că este un moment pe care nu trebuie să-l ratăm! Eu am curaj să fac dreptate, dar este nevoie de noi toți în această încercare”, a susținut ea.

Elena Lasconi, după ce i-a fost respinsă candidatura lui Călin Georgescu

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis să anuleze candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025. Decizia a fost luată pe baza unor motive legale, iar Georgescu nu va putea participa în competiția pentru funcția de președinte al României. La scurt timp de la acest anunț, Elena Lasconi a postat un mesaj pe contul său de socializare, subliind faptul că acesta ar trebuie să răspundă penal pentru toate acuzațiile care i-au fost aduse în ultimul timp.

„Sper ca decizia CCR să fie doar un prim pas. Călin Georgescu trebuie să răspundă penal pentru toate grozăviile de care este acuzat în ultimele luni, iar instituțiile care au fost îngenuncheate de valul de dezinformare trebuie ridicate, recredibilizate! Românii au nevoie să își recapete încrederea în instituții”, a transmis Elena Lasconi pe Facebook.

Foto – Hepta

