Elena Lasconi a dezvăluit că mama ei a votat PSD. Dezvăluirea uimitoare a președintei USR: „Mama, pe care o iubesc atât de mult”

Elena Lasconi, președinte al USR și candidat la alegerile prezidențiale, a dezvăluit că mama ei a votat la alegerile parlamentare cu Partidul Social Democrat (PSD). Aceasta a decis să mărturisească acest lucru în cadrul unei declarații în care a vorbit despre dezbinarea poporului român și a campaniilor făcute pe rețelele de socializare.

Elena Lasconi a dezvăluit că mama ei a votat PSD

Elena Lasconi este președinte al formațiunii politice USR și candidează din partea acestui partid la alegerile prezidențiale din 8 decembrie. Cu toate acestea, ea a dezvăluit că părinții ei au ales să pună ștampila pe PSD.

În cadrul unui mesaj în care a atras atenția asupra riscurilor pe care le aduce divizarea socială alimentată de dezinformare, în special pe rețelele sociale, cum ar fi TikTok, Elena Lasconi a îndemnat cetățenii să fie mai atenți la informațiile pe care le primesc și să își concentreze alegerile pe candidați, nu pe prejudecăți sau manipulări.

„Mama, pe care o iubesc atât de mult și ați văzut ce relație bună avem. Deci mama de când se știe ea a votat PSD și tata, la fel, dar eu o iubesc pe ea, eu am tot respectul pentru ea. Nu înseamnă că dacă avem alte viziuni trebuie să devenim violenți și agresivi, așa cum se întâmplă zilele acestea în multe zone din țară. Deci această rețea TikTok și minciunile spuse acolo au dezbinat poporul și mai mult și cred că nu ne mai permitem asta și ar trebui să ne uităm cu atenție, cu atenție la la candidați”, a declarat ea la Antena 3.

Candidata USR, mesaj pentru românii din străinătate

Elena Lasconi a transmis un mesaj și românilor plecați în străinătate ale căror voturi s-au îndreptat, în primul tur, către Călin Georgescu.

„Sunt sigură că nici voi nu vă doriţi un preşedinte care ameninţă că va scoate România din Uniunea Europeană şi din NATO sau care declară că se bucură că nu am intrat în Schengen”, a afirmat lidera USR, într-un mesaj video publicat pe contul său de Facebook.

De asemenea, Lasconi a adus aminte de vremurile României comuniste, când țara noastră era izolată de Europa și depindea de Rusia, făcând referire la preferințele politice ale contracandidatului ei, Călin Georgescu.

„Mulți dintre voi ați prins vremurile de dinainte de 1989, când eram izolați de Europa și depindeam doar de Rusia. Știți prin ce am trecut, știți sărăcia și întunericul în care ne duceam zilele. Totalitarismul spre care ne îndreptăm acum este extrem de periculos, dar eu am încredere în voi. Am încredere că veți ieși cu toții la vot și nu veți lăsa România să se abată de la drumul său european”, a mai scris ea în mediul online.

