Elena Lasconi, declarații acide la adresa lui Nicușor Dan, după ce a pierdut sprijinul USR. „Nu-i spune copilului ‘te iubesc’. Ceva îngrozitor!”

Elena Lasconi a făcut o serie de declarații neașteptate, critice, la adresa lui Nicușor Dan, după ce USR a decis miercuri, 9 aprilie, să nu îi mai susțină ei candidatura la prezidențiale. Subiectul atacului a fost legat de familia lui Nicușor Dan, iar lidera Uniunii Salvați România a adus în discuție un moment dintr-o emisiune în care acesta și soția sa au mărturisit că nu obișnuiesc să își spună „Te iubesc”.

„Cum poți tu să unești un popor, dacă nu ești capabil să-i spui fiicei tale atunci când îți cere: ‘tati, de ce nu-mi spui Te iubesc?’ Și el să se distreze. Adică, lui să i se pară funny (n.r. – amuzant) că el nu-i spune copilului ‘Te iubesc’. Păi eu îi iubesc pe oameni, mi-e drag de ei. Cum poți tu să faci asta?

Mi s-a părut atât de dureros. Deci, am ascultat interviul ăla în care o întreba pe soția (n.r. – lui Nicușor Dan) și a zâmbit și a spus că ei nu sunt așa. Ok, am trecut peste asta. Și pe urmă a venit ceva îngrozitor: declarația lui (nr. – Nicușor Dan), râzând, spunându-i realizatorului de televiziune ‘Păi, când a crescut, fiica mea mă ruga să-i spun ‘Te iubesc’”.

Și el nu putea. Eu sunt mamă. Deci eu îi spun ‘Te iubesc’ fiicei mele și când visez, și noaptea. Nu există așa ceva, nu există. Deci, dacă noi nu o să avem conducători care să conducă țara asta și din suflet, nu numai cu mintea, n-o să fie bine”, a afirmat Lasconi, la Antena 3.

Ce a spus Nicușor Dan despre criticile Elenei Lasconi

Solicitat să comenteze declarațiile Elenei Lasconi, Nicușor Dan a evitat să intre în detalii cu privire la legătura sa cu propriii copii.

„Ca să mergem într-un cadru general: există lucruri serioase şi există zgomot într-o campanie electorală. Ceea ce spuneţi dvs. este ceva extras din context şi rostogolit, ca să facă zgomot. Nu vreau să spun mai mult despre relaţia cu copiii mei. Eu cred că de fapt vorbiţi de empatie. Eu cred că trebuie să facem diferenţă între empatie şi empatie de televizor”, a afirmat Nicuşor Dan.

Reacția Elenei Lasconi după ce USR a anunțat că nu o mai sprijină

Uniunea Salvați România (USR) a decis miercuri, 9 aprilie 2025, să retragă sprijinul pentru Elena Lasconi în alegerile prezidențiale și să îl susțină pe Nicușor Dan, primarul Bucureștiului și fondatorul partidului. Decizia a fost luată în cadrul Biroului Național al USR, fiind motivată de faptul că Nicușor Dan este considerat singura opțiune pro-europeană cu șanse reale de a ajunge în turul doi. Elena Lasconi a criticat dur această hotărâre, numind-o „o decizie extrem de proastă” și afirmând că nu se va retrage din cursa electorală.

„Nu mă retrag din cursă, sunt mai hotărâtă ca oricând. Îmi dau seama cât de putred e acest sistem. Mă aștept la orice formă de presiune. I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru că îl susțin pe Nicușor Dan. Când am spus că sunt cel mai independent candidat, inclusiv de anul trecut, poate că nu m-a crezut nimeni. Eu nu sunt făcută pentru lupte mici. Toată viața mea am luptat și am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României, pentru că eu voi putea lupta pentru nedreptățile oamenilor” – a reacționat Lasconi, după decizia USR.

