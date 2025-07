Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Botezatu. Soția lui Dani Oțil a povestit cum l-a cunoscut pe designer: „Eram doar o fetiță timidă”

Gabriela Prisăcariu a devenit un mod cunoscut în România încă din adolescență și asta datorită lui Cătălin Botezatu. Acum, cei doi sunt buni prieteni, iar soția lui Dani Oțil recunoaște că a ajuns atât de departe în lumea modei datorită ghidării celebrului designer.

Gabriela Prisăcariu, despre relația cu Cătălin Botezatu

Gabriela Prisăcariu și-a început cariera în modelling pe când avea 16 ani, când a participat la o emisiunea, ghidată fiind de Cătălin Botezatu. Aceasta a beneficiat, de-a lungul anilor, de susținerea designerului, iar acum spune că au devenit buni prieteni.

Într-o postare în mediul online, soția lui Dani Oțil și-a amintit de începuturuile ei în lumea modei, când a pășit pentru prima dată pe un podium, într-o prezentare semnată Cătălin Botezatu.

Pe atunci, spune ea, era doar o adolescentă timidă, copleșită de agitația din spatele cortinei.

Vocea fermă și impunătoare a lui Botezatu a fost pentru Gabriela o lecție despre rigoarea și efortul necesar din această industrie.

„Aveam 16 ani și eram doar o fetiță timidă, emoționată, cu vise mari și multă nesiguranță. Prima mea prezentare pentru Cătălin Botezatu …țin minte perfect haosul din culise, fetele grăbite, luminile puternice… și vocea lui, fermă, impunătoare: ‘Hai, mai repede! Schimbați-vă!’ M-au trecut fiorii …dar atunci am învățat ce înseamnă această lume și câtă muncă este în spate pentru câteva minute pe scenă”, a povestit Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Soția lui Dani Oțil, recunoscătoare pentru susținerea primită

Gabriela Prisăcariu nu a avut o carieră internațională în modelling, dar mărturisește că îi este recunoscătoare lui Cătălin Botezatu pentru experiența din acest domeniu. Soția lui Dani Oțil mărturisește că pentru ea, modellingul nu a fost despre podiumuriile din marile capitale ale lumii, ci despre oamenii pe care i-a cunoscut și lecțiile pe care le-a învățat.

Modelul recunoaște că acum, la cei 32 de ani ai săi, primește cu bucurie fiecare telefon de la Cătălin Botezatu, care o invită la prezentări de modă, mai ales că relația lor s-a transformat în una de prietenie adevărată.

„Nu am ajuns să am o carieră internațională, dar poate că nici nu era despre asta. Poate că era despre oameni, despre întâlniri care te marchează, despre șansa de a învăța de la cei mai buni. Astăzi am 32 de ani și, cu o bucurie greu de descris în cuvinte, încă primesc telefonul acela care începe cu: ‘Prezinți pentru mine?’ Și de fiecare dată zâmbesc. Pentru că, dacă la 16 ani speram doar să fiu remarcată, astăzi pot spune cu mândrie că suntem prieteni. Pentru mine, asta înseamnă mult mai mult decât orice podium”, a mai spus Gabriela Prisăcariu în mediul online.

