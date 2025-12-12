Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre povestea de dragoste cu Vanda Vlasov: „A fost o relație cu adrenalină la maxim”

Cătălin Botezatu a vorbit despre relația cu Vanda Vlasov. Designerul a avut mai multe povești de dragoste cu femei celebre și spune despre viața lui sentimentală că a fost un carusel. Printre femeile celebre cu care s-a iubit se numără și Vanda Vlasov, despre care designerul a vorbit acum pe larg.

Cătălin Botezatu, despre relația cu Vanda Vlasov: „O relație plină de adrenalină”

Cătălin Botezatu s-a afișat la braț cu unele dintre cele mai frumoase și admirate femei din România. Printre acestea se numără Tania Bodi, Dana Opșitaru sau Bianca Drăgușanu.

Printre acestea se numără și o femeie care făcea furori la vremea aceea: Vanda Vlasov. Ea și sora ei geamănă, Ingrid, frângeau adesea inimi la fiecare apariție publică.

Între Cătălin Botezatu și Vanda s-a înfiripat o frumoasă poveste de iubire, cu mult zvâc, suișuri și coborâșuri specifice vârstei.

„Vanda Vlasov e un avocat foarte bun, o femeie bătăioasă, ambițioasă, de neoprit… Am iubit-o mult de tot, a fost acea relație cu suișuri și coborâșuri, cu adrenalina la maxim. Pe sora ei geamănă, Ingrid, și pe ea le alintam ‘copilaș’, iar ele pe mine, la fel.

O respect mult și pe Ingrid, un designer senzațional. Toate relațiile mele adevărate au fost deosebite și cu toate femeile importante din viața mea am rămas prieten”, a dezvăluit Cătălin Botezatu pentru VIVA!

Ce caută Botezatu la o femeie

Deși a avut relații cu femei remarcabile din toate punctele de vedere, Cătălin Botezatu a vorbit despre faptul că a avut și relații cu femei cu care nu prea avea ce să vorbească.

El a declarat că este în căutarea unei femei cu care să aibă chimie și cu care să aibă ce să discute.

„Da, aș fi ipocrit să spun că nu m-a atras ambalajul. Dar astfel de relații nu durează pentru că, dacă nu ai frecvența și chimia cu o persoană, nu ai ce să vorbești cu ea, e nașpa. Mie îmi plac oamenii care să mă țină în vervă, să îmi țină adrenalina la cote maxime. Sunt Săgetător, îmi place să călătoresc, să le fiu ghid femeilor din viața mea, să le împărtășesc din cultura mea generală, din istorie, din geografie, din toate cunoștințele mele.

Dacă văd că nu sunt atente, că nu le place și ar vrea să meargă în schimb la un mall, din start au pierdut tot în fața mea. Dar încerc să înțeleg și generația asta a like-urilor și a rețelelor de socializare”, a mai spus Botezatu pentru VIVA!

