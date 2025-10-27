Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru apariția sa la „Asia Express” 2025. Designerul a fost „handicapul” Olgăi Barcari și al lui Karmen Simionescu

Cătălin Botezatu a luat prin surprindere concurenții „Asia Express” 2025 când a fost anunțat ca „handicap” al celei mai noi ediții. Designerul le însoțește în următoarele zile în competiție pe Olga Barcari și Karmen Simionescu, dar s-a dovedit a fi mai degrabă un real ajutor decât o piedică pentru cele două tinere.

Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru „Asia Express”

Cătălin Botezatu și-a făcut intrarea în competiție în stilul său caracteristic: cu o mulțime de valize și așteptări înalte. Designerul s-a arătat pregătit să se bucure de această experiență, care este departe de stilul cu care este obișnuit.

Olga Barcari și Karmen Simionescu formează echipa care a primit „handicapul” săptămâna aceasta, după ce ediția trecută s-a salvat de la eliminare.

Designerul le-a ajutat pe fete cât de mult a putut în episodul de duminică, 26 octombrie, dar le-a și încurcat cu bagajele sale grele, pe care concurentele au fost nevoite să le care.

Deși a spus de mai multe ori că emisiunile-concurs nu sunt pentru el, Cătălin Botezatu a acceptat să facă parte din „Asia Express” 2025, însă pentru o sumă considerabilă.

Potrivit Cancan, designerul ar fi primit 10.000 de euro pentru un singur episod. Antena 1 nu a confirmat suma, astfel că aceasta rămâne la nivel de speculație.

Designerul, despre participarea la „Asia Express”

În urmă cu doi ani, Cătălin Botezatu dezvăluia că situația lui medicală nu îi permite să pornească în aventura „Asia Express”.

„M-au sunat toți, îți dai seama! Dar din cauza problemelor de sănătate n-am cum să mă duc. M-aș fi dus cu mare drag la toate, doar așa să văd dacă sunt în stare sau să fac caterincă. Dar n-am cum și nu pot”, a zis creatorul de modă la momentul respectiv pentru Cancan.

„Absolut toate show-urile astea – «America Express», «Survivor», «Sunt celebru, scoate-mă de aici!» -, m-aș fi dus cu mare drag, pentru că e mișto. Sunt niște provocări faine, sunt niște emisiuni pe care chiar le urmăresc, pentru că am acolo tot felul de cunoștințe, prieteni, vedete, manechini, manechine. Dar nu-mi permite sănătatea. Dacă pentru mine fac o chestie, adică să mă lase din când în când să mă mai odihnesc, să îmi mai iau pastilele, mă duc! Mai ales că ultimele oferte sunt de la Pro TV și cei de la Pro TV sunt foarte drăguți. M-au ofertat în toate aceste proiecte, dar n-am putut să mă duc”, a mai spus el atunci.

Întrebat cu cine și-ar dori să participe la „Asia Express” dacă ar putea merge, Cătălin Botezatu a precizat că ar alege-o fără doar și poate pe Ilinca Vandici.

„Cu Ilinca Vandici, că uite ce frumoasă e! Ar trebui să merg cu un băiat, ca să care rucsacul, că Ilinca e prea frumoasă, tot eu trebuie să car. Dar aș merge cu o femeie frumoasă. Măcar atunci când mă enervez, să știu pe cine mă enervez. Când caut loc de cazare, să știu de ce dorm pe jos!”, a spus creatorul de modă amuzat.

