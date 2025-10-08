Oana Roman, cuvinte grele la adresa lui Cătălin Botezatu: „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru”

Oana Roman i-a aruncat cuvintele grele prietenului său Cătălin Botezatu. Fiica lui Petre Roman și-a dat frâu liber părerilor și l-a făcut pe designer în toate felurile. Totul a fost parte dintr-un show bine pus la punct, de pe Pro Tv. Iată despre ce a fost vorba.

Oana Roman, insulte la adresa lui Cătălin Botezatu

Oana Roman a participat la emisiunea „La bine și la Roast”, care se va difuza la ora 21:30 pe Pro Tv și VOYO. În cadrul show-ului, lumea modei se confruntă cu un tip de umor greu de suportat. Cătălin Botezatu este în centrul atenției, iar printre invitați s-a numărat și prietena lui Oana Roman, care i-a adresat cuvinte grele.

Designerul devine ținta glumelor vedetelor și comedianților. Printre cei care îl vor lua la rost pe Cătălin Botezatu se numără și Dana Săvuică, Bianca Drăgușanu, Crina Abrudan sau Romanița Iovan.

Dintre comedianții invitați la această ediție fac parte Dan Badea, Sorin Pârcălab, Ioana Luiza și Alexandru Minculescu.

Oana Roman l-a luat la țintă pe designer fără milă:

“Știti că el și-a făcut unghiile de la picioare cu ojă neagră. Lumea zice că e de fashion, dar eu vă zic că a rămas cu sechele de când era amărât și avea ciorapii rupți. Iar acum, că are bani, uneori se îmbracă de zici că ar vrea să impresioneze un extraterestru ușor cocalar”, a spus Oana Roman despre prietenul ei.

Cei doi au o legătură puternică

Oana Roman și Cătălin Botezatu sunt prieteni de 34 de ani și au o relație care a trecut testul timpului. Oana l-a cunoscut pe Bote pe vremea când acesta era fotomodel, la o prezentare de modă a Zinei Dumitrescu.

„Ne-am cunoscut imediat după revoluție, în vara anului 1990. M-am dus cu Loredana și cu Țeavă la Festivalul de la Mamaia și în deschiderea evenimentului era o prezentare a Zinei Dumitrescu. Și eu eram cu Loredana în sală la repetiții. Acolo se repeta pentru această prezentare. Pe scări era Cătălin, eu mă uit la Loredana, și îi spun: cine e băiatul ăsta? Zice că e un manechin.

Toată viața am crescut cu ideea faptului că cel mai frumos bărbat din lume e tata care și e, de altfel, foarte frumos. Și acela a fost primul moment în care am văzut un bărbat la fel de frumos ca tata și la care m-am uitat și am zis: uau! Acela a fost primul meu impact cu Cătălin, care era pe scenă”, a povestit Oana Roman.

Cei doi au rămas prieteni până în ziua de astăzi și au o relație solidă și frumoasă.

