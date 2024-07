Bianca Drăguşanu îl acuză pe Victor Slav că nu are grijă de fiica lor, aşa cum se ocupă Gabi Bădălău de copiii săi: „Mai mult influencer decât tată”

Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai cunoscute și discutate vedete din showbiz-ul românesc, și-a deschis sufletul în cadrul podcastului moderat de Bursucu. Vedeta a vorbit despre momentele dificile din viaţa ei, despre dragostea cu Gabi Bădălău care îi defineşte existenţa, în prezent, dar şi despre durerea acumulată de faptul că fostul soţ, Victor Slav, nu se ocupă de fiica lor, Sofia, aşa cum ar trebui.

Bianca Drăguşanu şi Victor Slav erau despărţiţi când au aflat că vor deveni părinţi

Viața Biancăi Draguşanu a fost mereu plină de surprize. Atunci când a aflat că este însărcinată, ea și Victor Slav erau despărțiți. Potrivit spuselor ei, în cadrul podcastului moderat de Bursucu, separarea s-a întâmplat în timpul unei vacanțe în Cancun, fiind şi locul unde vedeta, în glumă, mimase sarcina cu ajutorul unei perne. Ironia sorții a făcut ca ea să fie, de fapt, cu adevărat însărcinată. În ciuda faptului că au stat ceva zile împreună, vacanţa nu a reușit să-i apropie, iar certurile și diferențele de personalitate au rămas la fel de intense.

„Nu a fost niciun plan. Noi eram şi despărţiţi la ora aia. Veneam dintr-o vacanţă unde eu mimam gravidenia cu o pernă, ca să mă bag în faţă. Şi eram gravidă pe bune, dar nu ştiam. Iar el se certa cu mine, că ce mă comport aşa imatur. El era aşa mai tipicar. Orice lucru făceam, comenta.

Am plecat în vacanţă în Cancun despărţiţi şi ne-am întors tot despărţiţi. Oricum mi-am dat seama că nu merge între noi, că el era foarte tipicar. Faţă de mine care sunt o zvăpăiată”, a spus Bianca Drăguşanu la „un PODCAST mişto by Bursucu’”.

Bianca Drăguşanu şi-a dorit copilul, în ciuda separării de Victor Slav

Chiar dacă erau despărțiți, Bianca Drăguşanu a ales să păstreze copilul. Simțea din adâncul sufletului că va avea o relație specială cu fiica sa, Sofia. Și nu s-a înșelat. Se pare că cele două sunt cele mai bune prietene, iar micuţa sa chiar o sfătuieşte atunci când trece prin situaţii grele.

„Suntem cele mai bune prietene. Dinainte să o am, am ştiut că va fi fetiţă şi că va fi cea mai bună prietenă a mea. Eram însărcinată în 2 săptămâni”, a mai spus Bianca Drăguşanu.

Bianca Drăguşanu, acuzată că ar fi avut o „sarcină falsă”

Tot în aceeaşi perioadă, Bianca Drăguşanu era acuzată în presă că ar fi pretins o sarcină falsă. Deși a ales să fie discretă în perioada sarcinii, evitând să se expună prea mult, zvonurile și speculațiile nu au întârziat să apară. Acum, fiica ei, Sofia, având acces la internet și citind multe despre mama sa, o întreabă adesea dacă chiar a fost însărcinată.

„A fost dubios. Nu ştiu dacă a mai existat vreun personaj în România care să fie „acuzat” că a avut o sarcină falsă. Ea mă întreabă acum dacă chiar am avut-o în burtică. Pentru că ea ştie să citească şi are acces la internet, vede chestii multe despre mine. Nu credeam că o să trebuiasca să îi explic că am fost însărcinată cu ea.

Am fost o gravidă normală, dar nu am exagerat cu expunerea. Nu am stat să mă pozez cu ditamai burtoiul prin reviste, că nu mi se pare nici sexy, nici frumos. Am fost o gravidă atipică. Am avut ditamai cezariana şi am făcut un ditamai copilul care seamănă doar cu ta-su şi de asta chiar mi-e ciudă”, a mai spus vedeta.

Vedeta a mărturisit chiar şi că s-a confruntat cu anumite episoade de bullying din partea copiilor şi părinţilor de la şcoala Sofiei, din cauza articolelor din presă scrise despre ea.

„M-am dus să îmi iau copila prin decembrie de la şcoală şi eram îmbrăcată într-o blană roz. Şi am primit un mesaj pe instagram că data viitoare când vii la şcoală îmbrăcată în roz o să te bat pe umeri şi o să te iau de păr, că îţi faci copilul de ruşine. Era o doamnă. Mi-a dat mai multe detalii”, a dezvăluit Bianca Drăguşanu.

Bianca Drăguşanu, acuzaţii grave la adresa lui Victor Slav

Tot în cadrul podcastului, Bianca Draguşanu a dezvăluit și un alt aspect delicat al vieții ei: relația dintre Victor Slav și fiica lor, Sofia. Aceasta a menționat că, deși pe fostul soţ nu îl împiedică nimic să-şi viziteze micuţa mai des, el pare să fie mai ocupat cu alte responsabilităţi. Aceasta a subliniat că, din perspectiva ei, Victor nu are un program atât de aglomerat încât să justifice lipsa de implicare.

În continuare, Bianca Draguşanu a criticat deschis atitudinea lui Victor Slav afirmând că acesta este mai preocupat de imaginea sa publică și de activitățile sale de influencer decât de responsabilitățile sale părintești. Ea a remarcat că, în loc să fie un tată implicat, omul de televiziune pare să se relaxeze, lăsând întreaga responsabilitate a îngrijirii Sofiei în seama ei.

În contrast cu Victor, Bianca Drăguşanu a apreciat implicarea și grija pe care Gabi Bădălău o arată față de copiii săi. Aceasta a comparat în mod deschis atitudinea lui Gabi Bădălău cu cea a lui Victor, evidențiind cât de diferite sunt. Vedeta a menţionat că actualul partener se implică activ în viața copiilor săi, fiind un tată dedicat care le cumpără haine și își arată afecțiunea în mod constant, dorindu-şi ca Victor să fie la fel de grijuliu.

„Vine foarte rar, deşi nu-l opreşte nimic să vină mai des, că nu cred că are foarte multe lucruri de făcut. Are şi el nişte responsabilităţi cu after-ul. Chiar i-am spus recent că „tu nu o suni să îi spui noapte bună, bună dimineaţa. Uite, Gabi face lucrurile astea cu copiii lui”. Mereu îi sună. Iar eu văd în Gabi un tată foarte bun şi foarte implicat. Este un om foarte sensibil, care îşi iubeşte mult copiii. Eu mi-aş fi dorit ca tatăl copilului meu să fie la fel ca el. El se implică, le cumpără hăinuţe. Aici nu există.

Noi nu ne-am certat niciodată (cu Victor Slav). El este foarte relaxat că am eu. Mi-aş fi dorit să fie mult mai bărbat decât este. El este mai mult influencer decât tată. Şi ar fi putut să fie tată, că nu ştiu dacă mai face alt copil. Pe mine mă irită situaţia asta pentru că are un copil frumos şi este relaxat că am eu tot şi că îi ofer eu o viaţă bună. Şi tu ce faci? Faci poze toată ziua? Implică-te mai mult, că nu stai la Constanţa (n.r. făcând referire la distanţa pe care Gabi Bădălău trebuie să o parcurgă ca să îşi viziteze copiii). N-ai făcut niciun efort pentru copil. Să-l ia acum şi să mai stea şi cu el. (…) Lipsa de implicare. Bate şaua să înţeleagă calul”, a dezvăluit vedeta.

Bianca Drăguşanu, declaraţii de dragoste după reîmpăcarea cu Gabi Bădălău

Bianca Drăguşanu și Gabi Bădălău au o relație complexă, plină de provocări, dar și de iubire. Deși există presiuni sociale și obstacole care le pun la încercare relația, vedeta a mărturisit că Gabi este bărbatul pe care l-a iubit şi îl iubeşte cel mai mult. Cu toate acestea, relația lor este marcată de incertitudini și influențe externe care complică lucrurile.

„Trăim într-o comunitate, în care contează foarte mult ce spun oamenii din jurul nostru şi nimic nu este sigur în relaţia noastră. Niciunul dintre noi nu a spus că nu ne mai iubim. Nu ştiu dacă în momentul ăsta suntem împăcaţi, poate ne dorim amândoi. El e în vacanţă cu copiii. Am stat aproape 10 zile bot în bot. Sigurul lucru sigur este că ne iubim în momentul de faţă. Se pare că nu pot să spun ce urmează. E greu să trecem peste anumite situaţii, în care unii oameni s-au implicat de ambele părţi ca să ne ajute să ne despărţim. Da, mă iubeşte. Şi eu îl iubesc. Nu ştiu cât durează şi nu ştiu de ce suntem sortiţi să trecem prin asta amândoi.

Este greu să ierţi. Orgoliul este ceva prostesc, dar doare şi ăla. Da, este (n.r. bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult în viaţa mea)”, a spus Bianca Drăguşanu.

Bianca Drăguşanu ar refuza cererea în căsătorie din partea lui Gabi Bădălău

Deși Bianca Draguşanu a mărturisit că nu a avut parte de nunta visurilor sale şi visează la o nuntă simplă și romantică pe o plajă, într-o rochie de mătase albă, a recunoscut că nu ar accepta să se căsătorească cu Gabi Bădălău în acest moment, în ciuda iubirii pe care i-o poartă. Bianca susţine că că nici unul dintre ei nu este pregătit pentru acest pas, dar mai ales actualul partener.

„N-am trăit nunta visurilor mele şi povestea de dragoste a vieţii mele cred că nu am trăit-o încă. N-a fost niciodată cum mi-am dorit eu. Nunta visurilor mele este ca în filmele americane, eu îmbrăcată într-o rochie de mătase albă, desculţă, pe o plajă.

Dragostea mea e foarte simplă şi cred în dragoste şi cred că o să mi se întâmple.Nu aş vrea să fac asta (referindu-se la cererea în căsătorie). Cred că nu suntem pregătiţi. Cel puţin el nu este. Este un om cu foarte multe calităţi pe care eu l-am iubit foarte, foarte mult. Dar mă şi enervează la fel de mult. Mă enervează de 10 ori mai mult decât îl iubesc”, a concluzionat Bianca Drăguşanu.

Sursa foto: Captură Video şi Instagram

