Bianca Drăguşanu, primele declaraţii despre problemele cu legea, după ce a fost ridicată de mascaţi: „Oameni incompetenţi”

Bianca Drăgușanu, o figură controversată în peisajul monden românesc, a fost recent implicată într-un dosar de evaziune fiscală care a atras atenția publicului și a mass-mediei. În data de 18 iulie, vedeta a fost dusă la audieri de către polițiști, în urma unei anchete care vizează importul și vânzarea de haine de lux din Turcia fără a declara veniturile obținute. La scurt timp după, fosta soţie a lui Victor Slav a făcut declaraţii despre ce s-a întâmplat, de fapt.

Bianca Drăguşanu, implicată într-un dosar de evaziune fiscală

Bianca Drăgușanu este acuzată de implicare într-o rețea de evaziune fiscală care a funcționat în perioada 2017-2023. Potrivit surselor judiciare, vedeta, alături de alți trei administratori ai unei societăți comerciale, ar fi adus haine de lux din Turcia și le-ar fi vândut sub o marcă proprie fără a declara veniturile la stat. Poliția Capitalei a declarat că prejudiciul cauzat de această activitate se ridică la aproximativ 332.000 de lei.

În dimineața zilei de 18 iulie, polițiștii bucureșteni au efectuat șase percheziții domiciliare, inclusiv la locuința Biancăi Drăgușanu. Hainele de lux, care includeau blănuri, paltoane și geci din piele, erau vândute prin intermediul firmei Bella Farfallina SRL și sub marca proprie Boutique Leather & Fur. Aceste articole vestimentare erau expuse într-un magazin din Șoseaua Berceni și vândute atât pe piața internă, cât și în străinătate, exclusiv online.

Bianca Drăguşanu, primele declaraţii după ce a fost ridicată de mascaţi

În urma perchezițiilor și audierilor, Bianca Drăgușanu o fost invitată în cadrul podcast-ului lui Bursucu, unde a dorit să clarifice situația, oferind declaraţii care conţineau toate amănuntele. Fostul model a subliniat că nu este proprietara magazinului vizat și că a fost doar imaginea acestuia.

Bianca Drăguşanu a recunoscut că, în ciuda contribuției sale la creșterea vizibilității afacerii, au existat probleme semnificative la nivel de gestionare contabilă. Ea a menționat că suma de aproximativ 50.000 de euro, care trebuia declarată și plătită statului, a fost omisă din cauza unei contabile incompetente. Aceasta ar fi dus la situația actuală, în care persoane nevinovate, inclusiv ea însăși, sunt nevoite să suporte consecințele legale ale acestor neglijențe.

Totodată, Bianca Drăguşanu și-a exprimat frustrarea față de incompetența celor responsabili de administrarea afacerii și a sugerat că expunerea sa publică a contribuit la succesul firmei, dar și la complicațiile legale. Recunoscând că poate avea o parte din vină pentru că a promovat această afacere, fosta soţie a lui Victor Slav speră că lucrurile se vor clarifica și că adevărații responsabili vor fi trași la răspundere.

„Eu când îmi asociez imaginea cu o firmă, ca să-i cresc credibilitatea și pentru că eu folosesc produsele lor, eu pot să zic că firma e a mea, așa și cu copacii, eu pot să zic că vând frunze din copaci, dar asta nu înseamnă că acești copaci sunt ai mei, doar frunzele, la care are acces toată lumea, dar pe care nu poate să le vândă toată lumea. Pe ce? Pe aproape nimic, pe aproape 50.000 de euro pe care trebuia să-i dea la stat și nu i-a dat și o să-i dea, oricum, dar oricum i-a dat, dar contabila n-a făcut ce a trebuit. Oameni incompetenți și au ajuns alți oameni nevinovați să plătească, poate și din vina mea că eu am expus această afacere ca să meargă, într-un context în care se vor lămuri lucrurile” a declarat Bianca Drăgușanu la „un PODCAST mişto by Bursucu’”

Mai mult de atât, pe un ton ironic, Bianca Drăgușanu a menţionat că deși inițial părea că ea este cea afectată, realitatea este că problemele legale au căzut pe umerii uneia dintre cele mai bune prietene ale sale. Vedeta a subliniat că, în timp ce unii se bucurau de necazurile sale, adevărul era că nenorocirea s-a abătut asupra prietenei ei, și nu asupra ei.

„Am deschis televizorul și se bucura lumea că mi se întâmplă ceva rău și ce crezi, surpriză, nu mi se întâmpla mie nimic rău, i se întâmpla prietenei mele. Una dintre prietenele mele cele mai bune a pățit nenorocirea asta!” a mai spus Bianca Drăgușanu pentru sursa menţionată anterior.

Sursa foto: Instagram

