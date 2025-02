Victor Slav, primele declaraţii după ce a demonstrat că nu a condus drogat la volan: „Dreptatea a triumfat”

După aproape 6 ani de procese și acuzații nefondate, Victor Slav a reușit să demonstreze în instanță că nu a condus sub influența drogurilor. Pe 4 februarie, Curtea de Apel București a pronunțat o hotărâre crucială în favoarea lui, punând capăt unui coșmar judiciar care i-a afectat imaginea și cariera.

Cum s-a ales Victor Slav cu probleme cu legea

Totul a început în septembrie 2019, când Victor Slav a fost oprit de Poliția Rutieră pentru un control de rutină. Testul de alcool a ieșit negativ, dar cel pentru substanțe interzise a indicat că ar fi consumat cannabis. Deși ulterior testele de sânge au infirmat această acuzație, Victor Slav a rămas fără permis timp de opt luni și a fost nevoit să lupte ani de zile pentru a-și dovedi nevinovăția.

La momentul incidentului din 2019, Poliția Rutieră i-a suspendat permisul de conducere, deși Victor Slav susținea că nu consumase droguri. Ulterior, acesta a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice, care au confirmat că nu avea nicio substanță interzisă în organism. Cu toate acestea, el a fost nevoit să aștepte opt luni pentru a-și recupera permisul și aproape 6 ani pentru a șterge această pată de pe reputația sa.

„Eu am pierdut primul proces, după care am mers la Înalta Curte, am avut noi dreptate, iar acum s-a întors la tribunal și trebuie să se rejudece. Deci, a doua oară am câștigat noi. Se va judeca în continuare, dar deocamdată suntem într-o vacanță judecătorească”, spunea Victor Slav cu ceva timp în urmă.

Victor Slav a câştigat procesul

Curtea de Apel București a pronunțat verdictul final pe 4 februarie 2024, stabilind că Victor Slav nu a condus niciodată sub influența drogurilor și că rezultatul testului rapid fusese o eroare. În urma acestei decizii, fostul prezentator TV a răsuflat ușurat, declarând că justiția a triumfat și că speră ca acest caz să fie un exemplu pentru alte persoane care pot fi acuzate pe nedrept.

„Astăzi, dreptatea a triumfat, iar această victorie se datorează implicării excepționale a echipei de apărare formată din doamna avocat Amalia Bica și doamna avocat Ramona Preda. Printr-un efort susținut, adesea supraomenesc, aceste două profesioniste au demonstrat cu determinare și competență că adevărul prevalează în fața oricăror acuzații nefondate..

Această decizie reprezintă o etapă esențială în restabilirea onoarei și demnității unui om care a fost nedreptățit! Ea arată că, înceiuda unui sistem uneori imperfect, adevărul poate învinge, iar cei nevinovați pot fi exonerați. Este un moment care trebuie să inspire reflecție, atât în rândul instituțiilor statului, cât și în societatea noastră, pentru a preveni repetarea unor astfel de cazuri”, a declarat Victor Slav pentru Spynews.ro.

Reacția avocaților lui Victor Slav

Echipa sa de apărare, formată din avocațele Amalia Bica și Ramona Preda, a subliniat importanța acestei victorii pentru justiția românească.

„Această hotărâre reprezintă nu doar o reabilitare morală pentru Victor Slav, ci și un semnal important că justiția poate funcționa corect. Suntem mândre că am putut contribui la restabilirea adevărului și la repunerea în drepturi a unui om nevinovat”, au declarat acestea pentru sursa menţionată anterior.

