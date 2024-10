Victor Slav, dezvăluiri despre cum a cunoscut-o pe iubita lui, Selina, și despre relația dintre el și Sofia, fetița pe care o are cu Bianca Drăgușanu: „Mă manipulează”

Victor Slav formează de mai mulți ani un cuplu cu Selina, alături de care a participat și la reality show-ul „Asia Express”. Într-un podcast recent, fostul prezentator de meteo a povestit cum s-au cunoscut el și iubita lui, dar și ce relație are cu Sofia, fiica pe care o are cu Bianca Drăgușanu.

Victor Slav, dezvăluiri despre cum a cunoscut-o pe iubita lui, Selina, și de relația dintre el și fiica lui

Victor Slav (44 de ani) și Elena Lupu (37 de ani), cunoscută sub pseudonimul Selina, formează un cuplu discret de mai mulți ani. Între cei doi este o diferență de vârstă de aproximativ șapte ani și împreună au participat în cel mai nou sezon „Asia Express”. Într-un podcast recent, fostul prezentator de meteo a dezvăluit cum s-au cunoscut el și Selina.

„Ne-am cunoscut în cafeneaua prietenului nostru comun, Petre. Eu eram singur stingher la o masă. Eu eram, de fapt, cu Petre la masă, dar știi cum e, el are treabă, se ridică, face aia, practic eram singur. Ea a venit cu două prietene. Întâmplarea face să se așeze la o masă fix lângă mine. Nu s-a întâmplat nimic atunci, au fost doar niște priviri într-adevăr mai insistente. Trece o lună de zile și ne întâlnim în același loc pur întâmplător”, a povestit Victor Slav, în podcastul lui Giani Kiriță.

„Normal că ne certăm, suntem oameni.”

Victor și iubita lui au trecut printr-o perioadă dificilă în relația lor în primăvara anului 2023. Prezentatorul a aflat atunci că Selina ținea legătura cu fostul iubit, căruia îi trimitea fotografii indecente. Soția bărbatului ar fi fost cea care i-a dat vestea. Selina s-ar fi justificat infidelitatea susținând că se simțea neglijată de prezentator. Cei doi s-au despărțit, dar au rămas prieteni, iar în cele din urmă au decis să-și mai dea o șansă.

„Nu există la noi jigniri, înjurături, vorbe urâte. Normal că ne certăm, suntem oameni, avem discuții. Cred că ar fi chiar aiurea să nu avem, dar nu, nu a existat niciodată lipsă de respect la noi. A întărit relația (experiența de la „Asia Express” – n.red.). Îți dai seama că în confortul tău, în rutina ta, nu ești pus în situații atât de dificile și sub această presiune. (…) Ne-am dat seama că în orice situație am fi, facem față cu brio. (…) Mi-am dus stima de sine la un alt nivel, pentru că nu mă credeam în stare să fac foarte multe chestii și le-am făcut și uite că am trecut peste și că am reacționat ok”, a declarat Selina, după eliminarea din competiție.

Cum este Victor Slav în rolul de tată

Tot în podcastul lui Giani Kiriță, Victor Slav a vorbit despre relația dintre el și Sofia, fetița pe care o are cu Bianca Drăgușanu. Victor a format un cuplu cu Bianca între anii 2013 și 2018. Cei doi s-au căsătorit pe 6 septembrie 2013 și au divorțat în anul următor. Cu toate acestea, au decis să-și mai dea o șansă, iar în 2016 au devenit părinții unei fetițe, Sofia Natalia Slav. Relația lor s-a încheiat definit în 2018.

„Mă manipulează (Sofia, fetița lui – n.red.). (râde) Vrea foarte multe jucării, dar încerc să fie responsbailă. E foarte șmecheră. A zis că dă o parte din jucării la copiii care nu au, deci acum avem mai puține și putem să mai luăm. Are telefon, dar doar în weekend, pentru că a început școala. Controlat. E problematic la mine, pentru că nu stă cu mine”, a povestit Victor.

Victor a spus și cum crede că va reacționa atunci când Sofia îi va prezenta primul iubit. Prezentatorul a glumit că va avea foarte multe întrebări pentru acesta, despre ce vârstă are, cu ce se ocupă părinții lui, precum și altele. Lăsând gluma la o parte, Victor vede acel moment într-un viitor foarte îndepărtat, motiv pentru care nu vrea să se gândească deloc la acest lucru.

