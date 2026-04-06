Bianca Drăgușanu o desființează pe Maria Ilioiu după atacurile din online. „Cine este? Cu ce se ocupă? Cerșește operații pe TikTok!”

Un nou conflict a izbucnit în showbizul românesc, după ce Maria Ilioiu, fosta ispită de la Insula Iubirii, a lansat afirmații controversate la adresa Biancăi Drăgușanu în timpul unui live pe TikTok. Declarațiile ei au devenit rapid virale, iar reacția Biancăi nu s-a lăsat așteptată. Cele două au ajuns într-un schimb dur de replici, care a inflamat mediul online.

Maria Ilioiu, atac direct la adresa Biancăi Drăgușanu

În timpul unui live pe TikTok, Maria Ilioiu s-a comparat cu Bianca Drăgușanu și a afirmat că este „mai naturală” decât vedeta. Fosta ispită a făcut referire la intervențiile estetice ale Biancăi, într-un mod care a stârnit reacții puternice.

„Eu nu vreau să semăn cu ea. Eu nu am operațiile ei, eu nu am nimic la față. Aia, săraca, i-au rămas doar coatele din corpul original”, a spus Maria Ilioiu, stârnind valuri de comentarii.

Declarațiile au venit după mai multe live-uri în care Maria le cerea fanilor donații pentru un lifting și se plângea că nu poate merge la muncă din cauza unei genți de brand Miu Miu.

Replica Biancăi Drăgușanu: „În calitate de ce vorbește?”

Contactată de cancan.ro, Bianca Drăgușanu a reacționat dur la afirmațiile Mariei Ilioiu. Diva supremă a spus că nu înțelege de ce fosta ispită îi folosește numele și consideră că aceasta caută atenție prin scandal.

„Mi se pare super penibil ca o putoare care cerșește operații pe TikTok și care este operată din cap până în picioare să vorbească despre mine! În calitate de ce? Cine este? Cu ce se ocupă? Ce o recomandă?”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Vedeta a continuat cu un mesaj tranșant, sugerând că Maria ar trebui să își găsească un loc de muncă.

„Evident că nu este băgată în seamă și caută scandal! Nu mă interesează părerea unui clown. Trimite-ți-o la muncă, că din circ și cerșit nu îi ajunge nici pentru o chiftea.”

Scandalul dintre cele două pare să fi pornit din dorința Mariei Ilioiu de a atrage atenția în mediul online, însă reacția Biancăi Drăgușanu a amplificat tensiunile. Ambele declarații au devenit virale, iar publicul s-a împărțit rapid în tabere. Rămâne de văzut dacă disputa se va opri aici sau dacă cele două vor continua schimbul de replici în zilele următoare.

