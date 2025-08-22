Florian Rus a devenit tată pentru prima dată. Primele imagini cu nou-născutul

Florian Rus (36 de ani), unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, trăiește o bucurie imensă: a devenit tată pentru prima dată. Vestea a fost împărtășită cu fanii printr-o postare emoționantă pe rețelele sociale, însoțită de imagini cu bebelușul nou-născut.

Primele imagini cu bebelușul

Florian Rus a publicat pe Instagram primele fotografii cu fiul său, însoțite de un mesaj care a emoționat mii de oameni: „Voi face tot ce pot, puștiule!”. Reacțiile nu au întârziat să apară, fanii și colegii de breaslă felicitându-l cu mesaje pline de căldură: „Felicitări frate!”, „Să vă aducă numai împliniri o viață întreagă!” și „Dumnezeu să îl binecuvânteze cu sănătate!”.

O poveste de dragoste care a trecut testul timpului

Relația dintre Florian Rus și partenera sa, Anca, este una dintre cele mai longevive și discrete din showbizul românesc. Cei doi se cunosc încă din adolescență, iar legătura lor a fost construită în timp, cu răbdare, maturitate și multă înțelegere reciprocă.

„Ne știm de la 15 ani, am fost despărțiți, am trecut prin foarte multe, cumva, ceva ne-a adus împreună. În nicio relație nu e lapte și miere. A stat cu mine prin toate etapele, perioadele vieții mele mai urâte, mai frumoase…”, a mărturisit Florian Rus într-un interviu emoționant.

De-a lungul celor aproape două decenii împreună, Florian și Anca au trecut prin despărțiri, reconcilieri și transformări personale. Cu toate acestea, au reușit să rămână uniți, adaptându-se unul la evoluția celuilalt. Într-un podcast recent, artistul a vorbit despre modul natural în care relația lor s-a consolidat: „Deși în perioada asta în care trăim se poartă să schimbi un om, la noi nu s-a întâmplat asta. Nu am neapărat o rețetă sau un secret. În toți cei 17 ani de relație parcă nu am fost noi, mereu ne-am schimbat și ne-am așteptat unul pe altul”.

Florian Rus a subliniat că nu crede în idealuri romantice perfecte, ci în acceptarea imperfecțiunilor și în sprijinul necondiționat. „A stat cu mine prin toate etapele vieții mele”, spune el, recunoscător pentru prezența constantă a Ancăi.

