Ce sunt “afirmațiile privind sănătatea” de pe etichete și cum trebuie să le citești

Cu siguranță, ai văzut în reclame tot felul de afirmații referitoare la calitățile unor alimente, ingrediente sau suplimente alimentare, de la „îmbunătățește memoria”, la „detoxifică” sau „ameliorează circulația”. În ce măsură e cazul să le iei în serios?

În Uniunea Europeană, „afirmațiile privind sănătatea” (așa-numitele „health claims” pe limba Bruxelles-ului) sunt monitorizate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (European Safe Food Authority – EFSA), pornind de la ideea că producătorii și cei care le fac reclamă nu pot susține chiar orice în privința unui sortiment nou-apărut pe piață. Comisia Europeană are chiar un registru al afirmațiilor aprobate, care pot fi folosite în publicitate sau alte contexte. Cu toate acestea, pe piață apar uneori reclame care nu se conformează regulilor. Oprirea acestora ține de statele-membre, prin entități ca Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, la noi. Asta, pentru că țările componente ale Uniunii își păstrează propriile prerogative în multe domenii, iar o „poliție a reclamelor” europeană ar fi o structură nu doar foarte costisitoare, dar care ar aminti și de cenzură.

Din punctul tău de vedere, asta înseamnă că trebuie să iei în considerare critic mențiunile de sănătate legate de produse alimentare.

Cum știi că cineva încearcă să te ducă de nas?

Există diferite exemple de „afirmații privind sănătatea” considerate ca false sau înșelătoare de către EFSA. Ai observat, poate, că mențiunea „probiotic” a dispărut de pe etichetele unor producători de iaurt, în relație cu ameliorarea sănătății aparatului digestiv, fiindcă EFSA a constatat lipsa de date științifice suficiente în acest sens. Desigur, nu e vorba de cuvântul în sine, ci de folosirea lui în sensul respectiv. Ceva asemănător se întâmplă și cu ceaiurile „detox”, pornind de la ideea că nu numai autoritățile europene, ci și toate sursele științifice cu greutate nu consideră „detoxificarea” un proces controlabil sau realizabil, oricare-ar fi pretențiile producătorilor. La fel și cu produsele care „ameliorează memoria”, „micșorează tensiunea arterială” și așa mai departe.

În sine, multe dintre aceste afirmații nu sunt nici false, nici adevărate. Există, desigur, medicamente care rezolvă diferite probleme. Problema este însă legătura dintre ele și anumite alimente sau suplimente alimentare.

În afară de acestea, cuvinte ca „miraculos”, „remediu-minune” sau „universal” se impun de la sine ca fiind exagerate.

Când e cazul să-ți pui întrebări

Dacă tu sau apropiații tăi aveți o anumită problemă de sănătate, iar un anume produs pare a o rezolva, trebuie să fii atent(ă) la următoarele indicii:

Afirmații vagi sau ambigue: De exemplu, aceea că un produs „crește vitalitatea”, fără o trimitere explicită la anumite efecte fiziologice sau date științifice.

Sugestia că sănătatea e afectată în absența consumului: o bună parte a reclamei și propagandei se bazează pe inducerea unor anxietăți.

Trimiterile la medici: Afirmațiile nu trebuie să facă referire la recomandările unor medici sau profesioniști individuali din domeniul sănătății (genul „guru”).

Aceste principii nu sunt arbitrare. Uniunea Europeană a elaborat un regulament referitor la afirmațiile privind sănătatea și nutriția, în acest sens.

Desigur, toate acestea nu suplinesc o vizită la un medic, dacă e vorba de o problemă reală. Ele îți arată doar cum te poți orienta printre mesajele diferiților producători.

De unde poți afla mai multe

Până în prezent, EFSA a aprobat în jur de 2.300 de „afirmații privind sănătatea”, respingând în jur de 70% din totalul propunerilor. Dacă vrei să afli mai multe despre un produs sau o afirmație specifică, poți consulta pagina dedicată a campaniei #Safe2EatEU, unde poți găsi o trimitere la Registrul Afirmațiilor de Sănătate și alte informații utile.

Acest articol face parte din campania EFSA #Safe2EatEU, care are ca scop informarea cetățenilor Uniunii Europene cu privire la siguranța alimentară.

Foto: EFSA

Urmărește-ne pe Google News