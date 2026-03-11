Familiile monoparentale, conectate în Alba Iulia prin artă, în cadrul unui eveniment caritabil

Asociația POT SĂ AJUT, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România, organizează la Casa de Cultură a Studenților, pe 13 martie, de la ora 16:00, evenimentul caritabil „Împreună în Timp”. Ajuns la ediția a șasea, spectacolul oferă o abordare inedită, prin intermediul artei, a relațiilor dintre copii și părinți în familiile monoparentale. Practic, pe parcursul a aproximativ două ore cei prezenți învață cum să se conecteze mai bine unii la emoțiile celorlalți și să câștige timp împreună.

Conform studiului Invizibilii, părinții singuri resimt o presiune foarte mare de timp: sunt stresați că nu sunt suficient de mult alături de copiii lor, dar, în același timp, au nevoie să fie integrați pe piața muncii cu normă întreagă pentru a face față cheltuielilor. De aceea, este esențială o rețea de sprijin care să susțină educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor crescuți de un părinte singur. Prin programul „Împreună În Timp”, Asociația POT SĂ AJUT susține familiile monoparentale să câștige timp în evenimente de educație prin artă, care oferă părinților și copiilor un mediu sigur și accesibil pentru a se reconecta. În același timp, organizația oferă susținere copiilor talentați, astfel încât să-și continue educația și să-și urmeze pasiunile. În cadrul unor ateliere practice, cu activități creative, POT SĂ AJUT oferă sprijin pentru gestionarea emoțiilor și consolidarea relației dintre părinți și copii.

„Pentru copiii din familii monoparentale, fiecare zi vine cu provocări care le răpesc din copilărie. Grijile, nesiguranța și lipsa timpului de calitate cu părintele lor pot lăsa urme adânci. Prin parteneriatul cu Asociația Provident pentru Educație și Provident Financial România, în cadrul programului Invizibilii, am sprijinit peste 4.000 de copii și părinți până la sfârșitul lui 2025, iar în acest an ne continuăm misiunea. Ne bucurăm că, împreună, inovăm prin artă și astfel ajungem la tot mai multe familii monoparentale, contribuind la consolidarea relațiilor. Învățăm cum să ne bucurăm de fiecare clipă petrecută împreună!”, declară Gabriela Stoian, președinte al Asociației POT SĂ AJUT.

La Alba Iulia, pe scenă vor urca Walter Ghicolescu și tinerii din grupul Dacii Liberi. Toți juniorii vor putea participa la realizarea unui impresionant tablou colectiv al emoțiilor, sub îndrumarea pictorului George Tanasă și a Sânzianei Lupo, bursier în cadrul programului Bursele stART, derulat de Școala de Valori. Spectacolul va fi prezentat de Toader Păun. Mai mult, cursurile Twinkle Star îi vor ajuta pe copii și adulți să învețe limba engleză, dar și să dobândească obiceiuri sănătoase în relația cu banii, într-o formulă aparte de educație financiară prin joc.

„Prin programul Invizibilii ne propunem să sprijinim comunități vulnerabile prin inițiative cu impact real. Întâlnirea de la Alba Iulia construiește o punte solidă între generații și ne arată cum se poate face educația prin artă și joc. Timpul de calitate pe care-l petrecem împreună nu doar că întărește legăturile dintre părinți și copii, dar oferă și un cadru în care fiecare poate să se simtă sprijinit și parte dintr-o comunitate care în care este înțeles și susținut. Ne dorim ca prin astfel de inițiative să aducem un plus de speranță, de încredere și de susținere pentru aceste familii.”, declară Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate al Provident Financial România.

Toți participanții primesc cadouri la finalul spectacolului.

Accesul la evenimentul „Împreună în Timp” este gratuit, însă locurile sunt limitate. Înscrierile se pot face printr-un e-mail cu numele copilului și al aparținătorului la [email protected] până pe data de 12 martie.

Mai multe informații despre proiectele și inițiativele POT SĂ AJUT, dar și despre cum putem să facem #FapteBuneÎmpreună, inclusiv prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, pot fi găsite pe www.potsaajut.ro.

Foto: Asociația Pot Să Ajut

