Edward Maya – HYPERBOREA la Sala Palatului, București pe 18 Noiembrie 2026

În această toamnă, scena Sălii Palatului devine locul unei experiențe muzicale spectaculoase, un concert grandios ce aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice.

Descoperă „HYPERBOREA”, universul sonor creat de Edward Maya. O experiență unică te așteaptă pe 18 noiembrie, la Sala Palatului. „HYPERBOREA este unul dintre cele mai importante proiecte ale mele. De-a lungul anilor, muzica mea a ajuns în multe colțuri ale lumii, dar întotdeauna am simțit că rădăcinile inspirației mele se află aici, în cultura și energia spațiului românesc. Acest spectacol este felul meu de a reuni tot ceea ce iubesc în muzică: libertatea sunetului electronic, profunzimea orchestrei simfonice și emoția temelor muzicale străvechi. Este o călătorie între trecut și viitor, între ceea ce am fost și ceea ce putem deveni prin muzică. Abia aștept să împărtășesc această experiență cu publicul”, a declarat Edward Maya.

Inspirat de legenda Hyperboreei – un tărâm al luminii și armoniei, unde muzica era limbajul ce conecta oamenii cu universul – „HYPERBOREA” transformă scena Sălii Palatului într-un univers sonor spectaculos. Ritmurile ancestrale se împletesc cu pulsul modern, iar muzica electronică întâlnește orchestrarea cinematică, dând naștere unei experiențe ce unește tradiția și modernitatea.

Ajuns la cea de-a treia ediție, „HYPERBOREA” aduce pe scenă invitați speciali, o producție complexă și momente muzicale unice, transformând concertul într-un veritabil spectacol live de excepție.

Edward Maya – producător, DJ, primul și singurul artist român câștigător al unui premiu Billboard este unul dintre cei mai apreciați compozitori români, recunoscut la nivel internațional. De-a lungul carierei, a lansat hituri care au dominat clasamentele globale, iar piesa „Stereo Love” s-a clasat în topurile muzicale din numeroase țări, ajungând în primele poziții ale clasamentelor internaționale.

Biletele sunt disponibile pe www.get-in.ro!

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Kiss FM.

Foto: KIMARO Entertainment

