  MENIU  
Home > Advertorial > Haleon România aduce Caravana Sănătății Orale în orașul tău. O inițiativă dedicată prevenției, cu consultații gratuite și soluții personalizate

Haleon România aduce Caravana Sănătății Orale în orașul tău. O inițiativă dedicată prevenției, cu consultații gratuite și soluții personalizate

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 05.03.2026, 11:51

Caravana Sănătății Orale pornește prin țară, cu consultații gratuite și soluții reale pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor. Te așteptăm la București, Craiova, Brașov, Cluj-Napoca și Iași!

Există subiecte despre care vorbim prea puțin pentru cât de mult ne influențează viața. Iar sănătatea orală este unul dintre ele. O asociem, poate, cu estetica sau cu un zâmbet frumos, dar realitatea este mult mai complexă: dinții și gingiile sănătoase înseamnă încredere, confort zilnic și, uneori, diferența dintre o zi care curge firesc și una în care totul se învârte în jurul unei dureri.

Iar durerea dentară nu este doar un disconfort, ci unul dintre cele mai frecvente motive de absenteism, anxietate și scădere a calității vieții.

În martie, luna în care este celebrată Ziua Mondială a Sănătății Orale, echipa ELLE este alături de Haleon în cadrul Caravanei Sănătății Orale, un proiect construit în jurul prevenției, informării și accesului la testări gratuite.

Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Recomandarea zilei

Inițiativa reflectă misiunea brand-urilor Sensodyne și parodontax de a oferi soluții specializate pentru nevoi reale, de la sensibilitatea dentară la sănătatea gingiilor, și sprijină obiectivul Haleon de a promova prevenția și accesul la îngrijire orală în România.

Este o intervenție necesară, mai ales într-un context în care prevenția rămâne mult în urmă față de nevoile reale ale populației.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Recomandarea zilei

Pentru că, din păcate, datele recente arată că sănătatea orală rămâne una dintre cele mai neglijate componente ale sănătății generale. Potrivit studiului „Barometrul sănătății orale”, realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România în 2024, situația este îngrijorătoare: 2 din 10 români nu s-au spălat pe dinți niciodată; peste 50% dintre adulții din România prezintă dinți lipsă; mai mult de jumătate dintre copii și adulți au carii; iar 8 din 10 români iau pastile atunci când au o urgență dentară, în loc să consulte un stomatolog.

Aceste date nu sunt doar statistici, sunt semnale de alarmă care arată cât de urgent este să construim educație, acces și obiceiuri sănătoase.

La nivel european, lucrurile nu stau mult mai bine. Studiile arată că 65% dintre adulți se confruntă cu sensibilitate dentară, 35% prezintă sângerări gingivale, un semn precoce al bolilor parodontale, iar doar 6 din 10 copii se spală pe dinți de două ori pe zi. Concluziile apar în cercetări precum Oral Health Care in Europe, Haleon Omnibus și în datele Organizației Mondiale a Sănătății, care semnalează un decalaj clar între nevoile reale și comportamentele preventive din viața de zi cu zi.

În paralel, studiile arată și cât de mult contează rutina: periajul de două ori pe zi poate reduce riscul de carii cu până la 45%, iar periajul corect, timp de două minute, îndepărtează placa bacteriană cu 26% mai eficient.

Cu alte cuvinte: prevenția începe acasă, cu gesturi mici care protejează pe termen lung.

Cu toate acestea, consecvența rămâne o provocare, iar în comunitățile vulnerabile, lipsa accesului la produse de bază sau la informație corectă amplifică riscurile.

Acolo unde lipsesc resursele, lipsesc și șansele.

Caravana Sănătății Orale: evaluări gratuite în cinci orașe

În acest context, Caravana Sănătății Orale aduce prevenția mai aproape de oameni, prin evaluări gratuite pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor, în mai multe orașe din țară:

• 7–8 martie, București

• 14–15 martie, Craiova

• 20–21 martie, Brașov

• 28–29 martie, Cluj-Napoca

• 4–5 aprilie, Iași

Programul este dedicat publicului larg și are rolul de a încuraja testarea, informarea și alegerea produselor potrivite nevoilor individuale. Așa că te așteptăm în oricare dintre orașele incluse în caravană pentru a beneficia de o evaluare gratuită pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor, pentru a sta de vorbă cu specialiști și pentru a afla cum îți poți ajusta rutina zilnică astfel încât să previi problemele înainte să apară.

Haleon România aduce Caravana Sănătății Orale în orașul tău. O inițiativă dedicată prevenției, cu consultații gratuite și soluții personalizate

Prevenție și acces pentru copiii din medii vulnerabile

Însă demersurile nu se opresc doar la Caravana Sănătății Orale. Haleon România lansează, alături de Salvați Copiii România, o inițiativă națională dedicată copiilor din comunități vulnerabile.

În cadrul campaniei „Rutina ta zilnică de îngrijire orală”, mii de copii din întreaga țară vor primi produse de bază pentru igiena orală, precum pastă și periuțe de dinți, dar și sesiuni educaționale despre importanța periajului zilnic și a prevenției. Produsele din portofoliul Haleon, inclusiv Sensodyne și parodontax, sunt dezvoltate pe baza unor cercetări științifice riguroase și recomandate de profesioniști din domeniul sănătății.

Peste 18.500 de copii vor beneficia de sprijin direct, într-un demers care combină accesul la produse esențiale cu educația pentru formarea unor obiceiuri corecte încă din copilărie.

„Pentru mulți copii din medii vulnerabile, accesul la produse de igienă orală nu este un lucru garantat. Prin acest parteneriat putem interveni concret, oferind nu doar produse de bază, ci și educație pentru prevenție, care poate avea efecte pe termen lung asupra sănătății lor”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinta Salvați Copiii România.

La rândul său, Cătălin Dragoș Crânguș, Country Manager Haleon România, subliniază: „Sănătatea orală nu ține doar de estetică, ci de sănătate, încredere și calitatea vieții. Prin «Rutina ta zilnică de îngrijire orală», ne dorim să le reamintim oamenilor că prevenția începe acasă, cu gesturi simple. Parteneriatul cu Salvați Copiii România ne permite să ajungem acolo unde este cea mai mare nevoie de sprijin – în comunități vulnerabile și la copiii care nu au parte de acces la informații și îndrumare, privind îngrijirea corectă a dinților. Astfel, contribuim la construirea unor obiceiuri sănătoase și la o educație corectă de îngrijire orală”.

Partea cea mai bună este că și tu poți face parte din această inițiativă și poți ajuta concret copiii din mediile vulnerabile. Tot ce trebuie să faci este să alegi orice produs de îngrijire orală Haleon din gama Sensodyne sau parodontax, să îl folosești ca parte din rutina ta zilnică și să înscrii bonul fiscal pe site-ul dedicat campaniei, www.motivesazambesti.ro.

Un gest mic pentru tine, un impact major pentru un copil care nu are acces la produse de bază.

Pentru fiecare bon înscris, Haleon donează pastă de dinți și periuțe copiilor din comunități vulnerabile, împreună cu Salvați Copiii România.

Sănătatea orală nu ar trebui să fie un privilegiu. Ar trebui să fie un gest firesc, învățat devreme, susținut corect și accesibil tuturor. Iar Caravana Sănătății Orale este un pas concret în această direcție, unul pe care îl susținem și noi, cu convingerea că prevenția începe cu informația potrivită, spusă la timp.

Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Fanatik
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
TV Mania
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani
Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani
Încă un cuplu surpriză în sportul românesc! Cele două nu-și mai ascund relația: "Ești tu, dintotdeauna ai fost tu! Te iubesc foarte mult!"
Încă un cuplu surpriză în sportul românesc! Cele două nu-și mai ascund relația: "Ești tu, dintotdeauna ai fost tu! Te iubesc foarte mult!"
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026! Artista a cucerit juriul în finala Selecției Naționale cu piesa ei, „Choke Me.” Video
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026! Artista a cucerit juriul în finala Selecției Naționale cu piesa ei, „Choke Me.” Video
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Ce s-a aflat acum despre contribuția pe care o vor avea Jeff Bezos și Lauren Sánchez la Gala Met 2026. Decizia a generat controverse majore: "Va fi incredibil"
Ce s-a aflat acum despre contribuția pe care o vor avea Jeff Bezos și Lauren Sánchez la Gala Met 2026. Decizia a generat controverse majore: "Va fi incredibil"
DailyBusiness.ro
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
A1.ro
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină
Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină
Alexandra Căpitănescu, marea învingătoare în finala Eurovision 2026. "Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!"
Alexandra Căpitănescu, marea învingătoare în finala Eurovision 2026. "Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!"
Alexandra Stan este însărcinată pentru prima oară. Cum s-a filmat cu burtica de gravidă
Alexandra Stan este însărcinată pentru prima oară. Cum s-a filmat cu burtica de gravidă
Ce nu ar accepta niciodată Elena Gheorghe în căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene: „N-aș reuși să tolerez”
Ce nu ar accepta niciodată Elena Gheorghe în căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene: „N-aș reuși să tolerez”
Observator News
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
Libertatea pentru Femei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
7 alimente care pot declanșa crize dureroase de gută. Mulți români le consumă zilnic
7 alimente care pot declanșa crize dureroase de gută. Mulți români le consumă zilnic
„Sunt nepoata lui Donald Trump – a atacat Iranul dintr-un singur motiv”
„Sunt nepoata lui Donald Trump – a atacat Iranul dintr-un singur motiv”
Planta despre care cercetătorii spun că poate ucide celulele canceroase şi reduce inflamația
Planta despre care cercetătorii spun că poate ucide celulele canceroase şi reduce inflamația
Meghan Markle a arătat pentru prima dată chipul fiicei sale, Lilibet. Fotografia a făcut înconjurul lumii
Meghan Markle a arătat pentru prima dată chipul fiicei sale, Lilibet. Fotografia a făcut înconjurul lumii
TV Mania
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton