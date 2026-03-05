Haleon România aduce Caravana Sănătății Orale în orașul tău. O inițiativă dedicată prevenției, cu consultații gratuite și soluții personalizate

Caravana Sănătății Orale pornește prin țară, cu consultații gratuite și soluții reale pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor. Te așteptăm la București, Craiova, Brașov, Cluj-Napoca și Iași!

Există subiecte despre care vorbim prea puțin pentru cât de mult ne influențează viața. Iar sănătatea orală este unul dintre ele. O asociem, poate, cu estetica sau cu un zâmbet frumos, dar realitatea este mult mai complexă: dinții și gingiile sănătoase înseamnă încredere, confort zilnic și, uneori, diferența dintre o zi care curge firesc și una în care totul se învârte în jurul unei dureri.

Iar durerea dentară nu este doar un disconfort, ci unul dintre cele mai frecvente motive de absenteism, anxietate și scădere a calității vieții.

În martie, luna în care este celebrată Ziua Mondială a Sănătății Orale, echipa ELLE este alături de Haleon în cadrul Caravanei Sănătății Orale, un proiect construit în jurul prevenției, informării și accesului la testări gratuite.

Inițiativa reflectă misiunea brand-urilor Sensodyne și parodontax de a oferi soluții specializate pentru nevoi reale, de la sensibilitatea dentară la sănătatea gingiilor, și sprijină obiectivul Haleon de a promova prevenția și accesul la îngrijire orală în România.

Este o intervenție necesară, mai ales într-un context în care prevenția rămâne mult în urmă față de nevoile reale ale populației.

Pentru că, din păcate, datele recente arată că sănătatea orală rămâne una dintre cele mai neglijate componente ale sănătății generale. Potrivit studiului „Barometrul sănătății orale”, realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România în 2024, situația este îngrijorătoare: 2 din 10 români nu s-au spălat pe dinți niciodată; peste 50% dintre adulții din România prezintă dinți lipsă; mai mult de jumătate dintre copii și adulți au carii; iar 8 din 10 români iau pastile atunci când au o urgență dentară, în loc să consulte un stomatolog.

Aceste date nu sunt doar statistici, sunt semnale de alarmă care arată cât de urgent este să construim educație, acces și obiceiuri sănătoase.

La nivel european, lucrurile nu stau mult mai bine. Studiile arată că 65% dintre adulți se confruntă cu sensibilitate dentară, 35% prezintă sângerări gingivale, un semn precoce al bolilor parodontale, iar doar 6 din 10 copii se spală pe dinți de două ori pe zi. Concluziile apar în cercetări precum Oral Health Care in Europe, Haleon Omnibus și în datele Organizației Mondiale a Sănătății, care semnalează un decalaj clar între nevoile reale și comportamentele preventive din viața de zi cu zi.

În paralel, studiile arată și cât de mult contează rutina: periajul de două ori pe zi poate reduce riscul de carii cu până la 45%, iar periajul corect, timp de două minute, îndepărtează placa bacteriană cu 26% mai eficient.

Cu alte cuvinte: prevenția începe acasă, cu gesturi mici care protejează pe termen lung.

Cu toate acestea, consecvența rămâne o provocare, iar în comunitățile vulnerabile, lipsa accesului la produse de bază sau la informație corectă amplifică riscurile.

Acolo unde lipsesc resursele, lipsesc și șansele.

Caravana Sănătății Orale: evaluări gratuite în cinci orașe

În acest context, Caravana Sănătății Orale aduce prevenția mai aproape de oameni, prin evaluări gratuite pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor, în mai multe orașe din țară:

• 7–8 martie, București

• 14–15 martie, Craiova

• 20–21 martie, Brașov

• 28–29 martie, Cluj-Napoca

• 4–5 aprilie, Iași

Programul este dedicat publicului larg și are rolul de a încuraja testarea, informarea și alegerea produselor potrivite nevoilor individuale. Așa că te așteptăm în oricare dintre orașele incluse în caravană pentru a beneficia de o evaluare gratuită pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor, pentru a sta de vorbă cu specialiști și pentru a afla cum îți poți ajusta rutina zilnică astfel încât să previi problemele înainte să apară.

Prevenție și acces pentru copiii din medii vulnerabile

Însă demersurile nu se opresc doar la Caravana Sănătății Orale. Haleon România lansează, alături de Salvați Copiii România, o inițiativă națională dedicată copiilor din comunități vulnerabile.

În cadrul campaniei „Rutina ta zilnică de îngrijire orală”, mii de copii din întreaga țară vor primi produse de bază pentru igiena orală, precum pastă și periuțe de dinți, dar și sesiuni educaționale despre importanța periajului zilnic și a prevenției. Produsele din portofoliul Haleon, inclusiv Sensodyne și parodontax, sunt dezvoltate pe baza unor cercetări științifice riguroase și recomandate de profesioniști din domeniul sănătății.

Peste 18.500 de copii vor beneficia de sprijin direct, într-un demers care combină accesul la produse esențiale cu educația pentru formarea unor obiceiuri corecte încă din copilărie.

„Pentru mulți copii din medii vulnerabile, accesul la produse de igienă orală nu este un lucru garantat. Prin acest parteneriat putem interveni concret, oferind nu doar produse de bază, ci și educație pentru prevenție, care poate avea efecte pe termen lung asupra sănătății lor”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinta Salvați Copiii România.

La rândul său, Cătălin Dragoș Crânguș, Country Manager Haleon România, subliniază: „Sănătatea orală nu ține doar de estetică, ci de sănătate, încredere și calitatea vieții. Prin «Rutina ta zilnică de îngrijire orală», ne dorim să le reamintim oamenilor că prevenția începe acasă, cu gesturi simple. Parteneriatul cu Salvați Copiii România ne permite să ajungem acolo unde este cea mai mare nevoie de sprijin – în comunități vulnerabile și la copiii care nu au parte de acces la informații și îndrumare, privind îngrijirea corectă a dinților. Astfel, contribuim la construirea unor obiceiuri sănătoase și la o educație corectă de îngrijire orală”.

Partea cea mai bună este că și tu poți face parte din această inițiativă și poți ajuta concret copiii din mediile vulnerabile. Tot ce trebuie să faci este să alegi orice produs de îngrijire orală Haleon din gama Sensodyne sau parodontax, să îl folosești ca parte din rutina ta zilnică și să înscrii bonul fiscal pe site-ul dedicat campaniei, www.motivesazambesti.ro.

Un gest mic pentru tine, un impact major pentru un copil care nu are acces la produse de bază.

Pentru fiecare bon înscris, Haleon donează pastă de dinți și periuțe copiilor din comunități vulnerabile, împreună cu Salvați Copiii România.

Sănătatea orală nu ar trebui să fie un privilegiu. Ar trebui să fie un gest firesc, învățat devreme, susținut corect și accesibil tuturor. Iar Caravana Sănătății Orale este un pas concret în această direcție, unul pe care îl susținem și noi, cu convingerea că prevenția începe cu informația potrivită, spusă la timp.

