Home > Advertorial > Tenorul ŞTEFAN von KORCH şi soprana ELINA VELICA evocă miracolul  Învierii cu „ARMONII SACRE” pe 1 aprilie la Sala Dalles

Tenorul ŞTEFAN von KORCH şi soprana ELINA VELICA evocă miracolul  Învierii cu „ARMONII SACRE” pe 1 aprilie la Sala Dalles

Pe 1 aprilie tenorul Ştefan von Korch, gazda stagiunii Musical Extravaganza vă invită la tradiţionalul Pelerinaj Muzical Pascal, în care i se alătură soprana Elina Velica şi pianistul Alexandru Mihai Burcă. „Armonii Sacre,” din mise şi oratorii celebre, ca „Ave Maria” şi „Panis Angelicus,”dar şi cântări religioase ca „Iubite-voi Doamne” sau „Pre tine te lăudăm,”   vor aduce lumină, speranță și serenitate în suflete, reflectând muzical semnificația profundă a Paștelui.

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: “Veţi asculta secvenţe din lucrări de o bogaţie spirituală şi muzicală extraordinară – „Ave Maria,” „Panis Angelicus,” piese de muzică cultă specifice care îndeamnă la contemplare şi smerenie. Spectacolul va fi o călătorie spirituală şi muzicală către esenţa sărbătorii Pascale, întregită de caldele acorduri de pian ale maestrului Alexandru Burcă.” 

Concertul va avea loc la Sala Dalles, pe 1 aprilie de la ora 19.00 şi va fi o călătorie emoţionantă pentru minte şi suflet, prin capodoperele muzicii clasice dedicate de-a lungul veacurilor celei mai însemnate sărbători a creştinătăţii – Învierea Domnului. Fie că sunteți un cunoscător al repertoriului sau un explorator ce doreşte şi îi descopere frumusețea, acest concert vă va oferi o experiență profundă.  

Despre protagonişti:

Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a performat în 2025 în  America Centrală, în concertele  de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a interpretat partitura sa semnătură din Carmina Burana la Filarmonicile din Cluj-Napoca, Arad şi Târgu-Mureş şi a fost aplaudat la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban.

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Despre Elina Velica – soprană

Cu o voce cristalină, un timbru de catifea şi o prezenţă plină de graţie şi eleganţă, soprana Elina Velica este apreciată şi cunoscută pentru rolurile din operele clasice precum şi pentru activitatea culturală şi muzicală diversă. Reprezintă un simbol al excelenței artistice românești purtată și dincolo de hotare, combinând cu succes vocația muzicală și angajamentul spiritual față de marile personalități istorice ale României.

Este solistă a Orchestrei Reprezentative a Ministerului Apărării Naționale, dirijate de colonel Aurel Gheorghiță dar şi ambasador în educaţie şi transformare în cadrul proiectului ,,Transform Nation”, în cadrul căruia a  susținut recitaluri atât pe scena Ateneului Român din București, cât și pe scena Palatului Republicii din Chișinău.

Anul trecut a făcut parte din prestigiosul proiect ,,ArmonieRomene–ReginaMaria–Reginadituttiiromeni”,desfășurat la Palatul Kursaal, din SanMarino.

A susţinut recitaluri la Paris, la  Livorno, la Palatul Schonbrunn din Viena, precum şi la Castelul Reginei Maria, de pe țărmul mării Negre din Balcic, în Bulgaria, în producția ,,Mozart și Salieri”, dirijată de Iurie Florea. A debutat pe scena Operei Naţionale din Bucureşti cu rolul Fiordiligi din premiera operei „Cosìfantutte” de Mozart, coproducţie cu Opera din Garsington Marea Britanie şi a fost o încântătoare Pamina în „Flautul fermecat” de Mozart pe scena Operei Comice pentru Copii. 

A colaborat cu orchestrele și filarmonicile importante din România – București, Botoșani, Arad, TârguMureș, Sibiu, Brăila, Râmnicu Vâlcea, iar repertoriul său vocal simfonic include, printre altele „Carmina Burana” de Carl Orff, „Johannes Passion” şi „Matthaus Passion” de Bach, „Oratoriul de Crăciun” de Camille Saint-Saens; „Requiem”-ul de W.A.Mozart; „Simfonia a IX-a” de Beethoven şi „Requiem”-ul de G.Verdi.

Alexandru Burcă (Pianist) 

Alexandru Burcă dă strălucire partiturilor de pian din numeroase spectacole ale Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian din Bucureşti, este partenerul de scenă al actriţei Oana Pellea în spectacolul “Callas,” prezentat pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, a încântat publicul cu atingeri magice ale clapelor pianului în musicalul Mamma Mia, ce s-a bucurat de succes naţional şi a semnat muzica pentru producţia “Ileana cea vitează.”

A susținut concerte și recitaluri la Ateneul Român, Festivalul Internațional ‘George Enescu’, Televiziunea Română, Societatea Română de Radiodifuziune,  Muzeul Municipiului București – Palatul Șuțu, Filarmonica ‘George Cavadia’, Filarmonica din Bacău, Muzeului Național de Artă , Kazakstan, Rusia, Moldova, Franța, Germania, Portugalia, Norvegia, Italia, Canada.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele. Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 10 concerte de succes, în care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

Stagiunea Musical Extravaganza continuă apoi cu:

„Armonii sacre” – 1 aprilie Sala Dalles

„Olé, Torero!” – 20 aprilie – Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”

„Punem Petale Înapoi Florilor– Gala Kinetobebe” – 22 aprilie – Sala Dalles

„Dunărea Albastră” – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles

„Carmina Burana” –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

„Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

„Nessun Dorma” – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Christmas Extravaganza” – 16 decembrie – Sala Dalles

„Elixirul Dragostei” – 21 februarie 2027 – Sala Palatului

