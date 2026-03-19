Finala noastră se mută la cinema: Turcia – România, live pe marele ecran

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Turcia – România ajunge pe marele ecran, în toate cinematografele Cinema City

Pe 26 martie, de la ora 19:00, meciul decisiv pentru calificarea României la Campionatul Mondial se vede altfel: pe marele ecran, în cinematografele din întreaga țară. Nu este doar un meci – este o finală pentru tricolori, iar suporterii sunt invitați să o trăiască la intensitate de blockbuster.

Anul acesta, suporterii au parte de o experiență nouă: pot trăi emoția meciului nu doar în fața televizorului, ci și pe marele ecran. Într-un proiect unic în România, Prima TV și Cinema City aduc fotbalul în cinematograf, transformând vizionarea partidei într-un spectacol.

În premieră, meciul de fotbal Turcia – România va fi difuzat simultan în toate cele 22 de cinematografe din rețea, în peste 29 de săli din întreaga țară. Publicul poate achiziționa bilete pentru a urmări partida într-o atmosferă electrizantă, alături de alți suporteri.

Pentru vizionarea meciului de fotbal Turcia – Romania sălile de cinema Cinema City se transformă în tribune, iar marele ecran devine stadion. Fiecare reacție este amplificată, iar experiența vizionării capătă o nouă dimensiune. Cu imagine de înaltă calitate și sunet puternic, specific marilor producții cinematografice, meciul este transpus la scară de blockbuster. Emoția se trăiește la intensitate maximă, iar fiecare fază este împărtășită.

Colaborarea dintre Prima TV și Cinema City marchează un nou mod de a consuma sportul în România. Inițiativa își propune să aducă meciurile importante mai aproape de public, într-un format care îmbină spectacolul sportiv cu experiența cinematografică. Deși tricolorii joacă în Turcia, suporterii din România pot fi mai aproape ca niciodată de echipă. Energia din sală, reacțiile colective și emoția trăită împreună transformă fiecare cinematograf într-un punct de întâlnire pentru fani.

Publicul poate achiziționa bilete pentru a urmări partida într-o atmosferă electrizantă, alături de alți suporteri. Acestea sunt deja disponibile și pot fi achiziționate din aplicația sau de pe site-ul Cinema City.

Foto: Prima TV

Urmărește-ne pe Google News