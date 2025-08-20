Produsul toxic retras din supermarketurile din România. Anunțul făcut de ANSVSA

Alertă alimentară într-un lanț de magazine frecventat adesea de români: un produs alimentar a fost retras de la vânzare din cauza contaminării cu o substanță toxică. Autoritățile avertizează consumatorii să nu consume produsul și explică riscurile asociate cu Deoxinivalenolul, o micotoxină periculoasă pentru sănătate.

Produs retras din cauza unei toxine alimentare

Retailerul Profi a anunțat retragerea de la comercializare a produsului PROXI MÜSLI CU FRUCTE, ambalat la 750 grame, aparținând lotului L21015, cu termen de valabilitate 15.01.2026. Decizia a fost luată în urma constatării depășirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol, o substanță toxică reglementată strict de autoritățile europene, notează Antena 3.

Într-o comunicare oficială transmisă către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), reprezentanții Profi au declarat: „Vă informăm că am inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la client a produsului PROXI MÜSLI CU FRUCTE 750 GRAME, LOT L21015, TERMEN DE VALABILITATE 15.01.2026, COD EAN 5948688021779, ca urmare a depășirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol.”

Recomandări pentru consumatori

Persoanele care au achiziționat produsul sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazinul de unde a fost cumpărat. Returnarea se poate face în perioada 18 august – 7 septembrie 2025, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Profi a precizat: „Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin în perioada 18.08.2025 – 07.09.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.”

Ce este Deoxinivalenolul și de ce este periculos

Deoxinivalenolul, cunoscut și sub denumirea de vomitoxină, este o micotoxină produsă de ciuperci din genul Fusarium, care contaminează frecvent cerealele precum grâul, porumbul și ovăzul. Această substanță este considerată periculoasă pentru sănătatea umană, în special în cazul expunerii repetate sau în cantități mari.

Printre efectele adverse se numără greața, vărsăturile, diareea, scăderea poftei de mâncare și slăbirea sistemului imunitar. În cazuri grave, poate afecta ficatul și rinichii și are potențial cancerigen. Din acest motiv, autoritățile europene au stabilit limite stricte pentru prezența Deoxinivalenolului în produsele alimentare, iar depășirea acestor limite impune retragerea imediată a produselor contaminate.

