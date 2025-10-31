Reacția Jandarmeriei Române după ce un agent l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul marșului în memoria victimelor de la Colectiv, pentru „depășirea orei de comemorare”

Jandarmeria Română a transmis că se vor face verificări privind amenda primită de Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului în memoria incendiului din clubul Colectiv, pentru a evalua dacă a fost „a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”, informează Hotnews.ro.
Cum a reacționat Jandarmeria Română după ce un agent l-a amendat pe Marian Rădună pentru „depășirea orei de comemorare”
Jandarmeria Română a oferit o declarație oficială după ce un plutonier l-a amendat pe Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului în memoria tragediei din clubul Colectiv, pentru „depășirea orei de comemorare”. După ora 23:00, 25 de persoane au continuat să țină un moment de reculegere, când un agent a venit și i-a amendat.
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a precizat că respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunări publice, în special cele comemorative, și menționează că a fost prezentă pentru a asigura ordinea și siguranța participanților.
„În acest sens, efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor. (…)
Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române.
Jandarmeria Română a mai transmis și că se vor face verificări privind aplicarea amenzii în valoare de 3.000 de lei.
„S-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii. Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment”, a mai informat Jandarmeria.
„Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”, a încheiat instituția.
Marian Rădună susține că legea nu prevede limită de timp pentru comemorări
Joi, 30 octombrie 2025, s-au împlinit 10 ani de la incendiul devastator din Colectiv, în urma căruia 65 de oameni și-au pierdut viața. Cu această ocazie, câteva sute de persoane au participat la un marș dedicat comemorării tragediei. Participanții s-au adunat la Universitate, la ora 18:00, și au plecat apoi în marș, la ora 19:00, către locul fostului club din Piața Bucur.
Pentru Hotnews.ro, Marian Rădună, organizatorul marșului, a explicat că jandarmul care l-a amendat nu cunoaște legea, deoarece comemorările nu se notifică și pot avea loc fără limită de timp, potrivit legii 60, articolul 3.
„Domnul agent constatator nu a ascultat sub nicio formă o explicație. Le-am spus că sunt într-o eroare, înainte să semneze procesul verbal”, a explicat, Marian Rădună, pentru sursa citată.
Foto: Shutterstock.com
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.