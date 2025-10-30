Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei „Goodbye to Gravity”, prima apariție publică, la 10 ani de la incendiul din Colectiv

Andrei Găluț, solistul „Goodbye to Gravity” și singurul supraviețuitor al trupei, și-a făcut prima apariție publică, la 10 ani de la incendiul devastator din clubul Colectiv, unde au murit 65 de persoane, inclusiv colegii săi.

Andrei Găluț, prima apariție publică la 10 ani de la tragedia din Colectiv

Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei „Goodbye to Gravity”, în urma incendiului din clubul Colectiv din anul 2015, a decis să cânte din nou piesa „The Day We Die”, într-un format acustic, alături de alți artiști supraviețuitori.

Astăzi, în ziua în care se împlinesc 10 ani de la incendiul care a marcat întreaga țară, solistul și ceilalți muzicieni lansează The Memento Project, un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor petrecute în ultimii ani în România.

Aceștia au înregistrat în formă acustică și reorchestrată două dintre melodiile emblematice ale Goodbye to Gravity, „The Day We Die” și „The Cage”, prezentate sub forma unui videoclip cu filmări din studio.

Acest proiect reprezintă prima apariție publică a lui Andrei Găluț, ultimii 10 ani din viața sa fiind marcați de tratamente medicale, operații de reconstrucție, dar și de traumele suferite.

„Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României. Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital”, a afirmat Andrei Găluț, citat de culturaladuba.ro.

Muzica, cel mai mare sprijin al artistului în perioada de după Colectiv

Andrei Găluț a mărturisit că muzica a fost cel mai mare sprijin al său în toată această perioadă, chitara fiindu-i alături în timpul procedurilor medicale dureroase.

„M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului”, a subliniat artistul.

Solistul „Goodbye to Gravity” a hotărât să facă tot posibilul să nu lase muzica sa și a colegilor săi să dispară, astfel că a acceptat rapid invitația lui Mihai Grecea de a intra în studioul său, pentru realizarea acestui nou proiect.

„Proiectul pieselor Goodbye to Gravity reorchestrate în manieră acustică a debutat cu Back to Life – Acoustic Reprise, lansată în 2014 printr-un videoclip pe Youtube. Ulterior, am observat că oamenii au transformat-o într-un un simbol dulce-amar al bucuriei descoperirii laturii mai melodioase a muzicii noastre, dar și al regretului că nu au făcut asta mai devreme, înainte de tragedie. Această perspectivă m-a inspirat și m-a determinat să pun în acțiune mesajul de reziliență al versurilor pe care le-am scris pentru Goodbye to Gravity. Mereu i-am încurajat pe ascultători să nu se dea bătuți. Mi-am asumat acest îndemn și am decis să fac tot ce ține de mine ca muzica noastră să meargă înainte”, a povestit Andrei Găluț.

Proiectul, realizat de muzicieni supraviețuitori ai incendiului din Colectiv

„The Memento Project” a fost realizat cu ajutorul supraviețuitorilor incendiului din clubul Colectiv. Andrei Găluț s-a unit cu forțele altor 10 artiști, reușind aproape imposibilul.

„Așa că, în vara acestui an, când Mihai Grecea m-a invitat să văd noul lui studio, am luat chitara cu mine. Încă de la prima vizită am început să înregistrăm ideile care se regăsesc în acest proiect. Ele au fost îmbogățite și orchestrate alături de ceilalți 10 supraviețuitori muzicieni, cărora țin să le mulțumesc și pe această cale pentru curajul de-a accepta o astfel e colaborare”, a precizat solistul.

„Știu că a fost un proiect aproape imposibil, având în vedere că nu suntem o trupă închegată și nici nu mai lucrasem împreună. Însă, în ciuda tuturor provocărilor, am reușit să dăm pieselor această formă unică. Sunt sigur că pasiunea pe care am pus-o în demers și însemnătatea uriașă pe care o are pentru noi vor ajunge la ascultători și vor rezona cu ei, indiferent că ne cunosc povestea sau abia acum o află. Ideea numelui de Memento mi s-a părut potrivită pentru acest proiect muzical, care vine să marcheze punctul comemorativ de 10 ani”, a mai spus Andrei Găluț.

Solistul trupei „Goodbye to Garvity” speră ca acest omagiu să inspire oamenii și să îi împingă să își aducă contribuția pentru construirea unei lumi mai bune și mai sigure.

„Cred că oamenii trebuie să-și amintească ce ni s-a întâmplat și sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur și mai cinstit decât l-am moștenit”, a subliniat Andrei Găluț.

