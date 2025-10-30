Mesajul președintelui Nicușor Dan, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: „Indiferența și corupția ucid”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în mediul online joi, 30 octombrie, zi în care se împlinesc 10 de ani de la tragedia din Clubul Colectiv, când 65 de persoane și-au pierdut viața în incendiul care a cuprins clubul, în timpul unui concert.

Nicușor Dan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv

Astăzi se împlinesc 10 ani de la tragedia care a marcat o țară întreagă. Clubul Colectiv a fost cuprins de flăcări, moment în care 65 de persoane, majoritatea tineri, și-au pierdut viețile, iar alți peste 180 au fost răniți.

Pentru a marca acest eveniment trist, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care vorbește despre schimbările care s-au făcut de atunci, dar și despre felul în care clasa politică a dezamăgit.

„Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, cicatricile acelei nopți. Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate. Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți”, și-a început mesajul Nicușor Dan.

Citește și: Cu cât se majorează valoarea tichetelor de masă de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii, Florin Manole: „O veste bună!”

Citește și: Vedetele și politicienii au sărit în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să își retragă propunerea: „Curățenia, în România politică, pare act de rebeliune”

Președintele, despre schimbările din ultimul deceniu

În cadrul aceluiași mesaj, șeful statului a vorbit despre felul în care legislația a fost revizuită, la fel și normele de siguranță, menționând că o parte din spațiile periculoase au fost închise. În același timp, Nicușor Dan arată cum societatea a învățat să își exprime nemulțumirile și nedreptățile, subliniind că încă mai sunt multe lucruri neconforme.

„Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge și așa”. O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu. S-au făcut pași înainte, au fost revizuite legislația și normele de siguranță, unele spații periculoase au fost închise. În același timp, societatea civilă a devenit mai vocală, oamenii protestează când situația este gravă, sunt tot mai mulți cei care nu mai rămân tăcuți în fața nedreptăților. Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar nu este nici pe departe îndeajuns”, a subliniat Nicușor Dan.

Citește și: Ce averi au Anca Alexandrescu, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, principalii candidați la Primăria Capitalei. Cine conduce topul financiar

Citește și: Ce substanță conținea fiola ce a fost ridicată din camera de gardă în care a murit medicul Ștefania Szabo

Nicușor Dan, despre problemele din sistemul românesc

Președintele Nicușor Dan a tras un semnal de alarmă cu privire la neajunsurile sistemului românesc, ale spitalelor încă neechipate cu cele necesare pentru salvarea vieților omenești.

„Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorități trecătoare. Aceste angajamente nu pot rămâne doar material de arhivă”, a explicat șeful statului.

„În memoria celor pierduți, pentru supraviețuitori și pentru generațiile care vin, avem obligația să facem tot ce ține de noi ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita și de a nu renunța că putem face o reformă instituțională profundă, care înseamnă adevărata schimbare în bine a României”, a mai spus Nicușor Dan.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News