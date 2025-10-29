Cu cât se majorează valoarea tichetelor de masă de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii, Florin Manole: „O veste bună!”

Începând cu 1 ianuarie 2026, valoarea tichetelor de masă va fi majorată, conform unui acord oficial între sindicate, patronate și Guvern. Decizia vine după luni de negocieri și proteste organizate de marile confederații sindicale, care au cerut măsuri urgente pentru susținerea angajaților în contextul inflației și al creșterii costului vieții.

Consens după proteste masive

Anunțul oficial a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, în urma ședinței Consiliului Național Tripartit, desfășurată miercuri dimineață, la care au participat premierul Ilie Bolojan, reprezentanți ai sindicatelor și ai patronatelor. „O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de RON”, a transmis Florin Manole pe pagina sa oficială de Facebook.

Această măsură vine ca răspuns la protestele de amploare desfășurate în fața Palatului Victoria, unde mii de angajați au cerut nu doar majorarea tichetelor, ci și creșterea salariului minim, respectarea drepturilor contractuale și măsuri fiscale echitabile, notează Hotnews.

Trei milioane de angajați beneficiază de tichete

Potrivit datelor oficiale, aproximativ trei milioane de angajați din România primesc tichete de masă, acestea fiind cel mai popular beneficiu extrasalarial. Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, a declarat, potrivit Antena 3, că „tichetele de masă sunt o formă bună de susținere a economiei și a puterii de cumpărare a angajaților”.

Majorarea valorii tichetelor este considerată un pas important pentru stimularea consumului intern și pentru atenuarea presiunilor inflaționiste. Deși discuțiile privind creșterea salariului minim au fost amânate pentru sfârșitul lunii noiembrie, decizia privind tichetele de masă a fost adoptată cu unanimitate.

Economiștii susțin că această creștere va avea un impact pozitiv asupra pieței de consum, întrucât tichetele de masă sunt utilizate în principal pentru achiziții alimentare și produse de bază. În același timp, măsura este văzută ca un semnal de deschidere din partea Guvernului față de revendicările sociale, într-un context economic tensionat.

