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Avertisment dur de la Cristina Demetrescu! Ce schimbări majore aduce pentru zodii eclipsa din 28 august! „Să fim atenți la…”

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Raluca Vițu
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Eclipsa parțială de Lună din 28 august 2026 aduce o serie de transformări majore și stări contradictorii pentru toate zodiile. Invitată la emisiunea „Vorbește lumea”, astrologul Cristina Demetrescu a explicat că acest fenomen astronomic, plasat pe axa Peștilor, creează un cadru dominat de antiteze profunde, dar și de oportunități neașteptate.

O eclipsă a contrastelor pe cerul lunii august

Plasată astrologic în zodia Pești, eclipsa de Lună încheie o lună plină de evenimente cerești, la scurt timp după eclipsa totală de Soare. Cristina Demetrescu atrage atenția că perioada este una a extremelor, în care binele și răul se împletesc îndeaproape. Totuși, aspectul favorabil dintre Jupiter, Saturn și Venus sugerează că rezultatul final al acestei perioade va fi unul pozitiv, ghidat de principiul „tot răul spre bine”.

„Oricărui salvator îi corespunde o victimă, oricărei iubiri îi corespunde o suferință, oricărui înger îi corespunde un demon, deci să fim atenți la aceste antiteze”, a explicat Cristina Demetrescu în emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV.

Ce le rezervă astrele nativilor din fiecare zodie

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Berbec

Pentru Berbeci, perioada eclipsei impune o atenție sporită la starea de sănătate și la echilibrul interior. Nativii pot fi încercați de senzații de vertij sau de o stare temporară de derută, având tendința de a exagera gravitatea problemelor. Cu toate acestea, sectorul sentimental le oferă motive de satisfacție, fiind posibile schimbări de statut în familie sau împliniri legate de copii.

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Taurii sunt puși în situația de a evalua sinceritatea celor din jur, prieteniile vechi fiind supuse unor teste de loialitate și iertare. Pe lângă clarificările din plan social, astrologul le recomandă nativilor să își îndrepte atenția către spațiul de locuit, o reorganizare sau o reîmprospătare a casei având un efect benefic asupra stării lor de spirit.

Gemeni

Pentru nativii din Gemeni, zilele din preajma eclipsei pot aduce bătăi de cap din cauza unor blocaje birocratice sau a unor preocupări legate de sănătatea tatălui. Cei care dețin funcții publice sau o imagine vizibilă vor simți mai intens aceste presiuni, însă perioada le poate aduce și schimbări în echipa de lucru, alături de întâlniri decisive cu persoane menite să le influențeze destinul.

Rac

Racii care au programate călătorii peste hotare trebuie să fie extrem de prudenți și organizați. Există riscul unor încurcături legate de documente, al pierderilor sau chiar al furturilor în străinătate, deși contextul general rămâne favorabil. În plan sentimental, nativii aflați la a doua tinerețe sunt sfătuiți să manifeste discernământ față de persoanele cu intenții incerte.

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Leu

Leii sunt atenționați să manifeste o grijă deosebită față de bunurile personale, carduri și resurse financiare pentru a evita pierderile neașteptate. Cristina Demetrescu numește acest efect o posibilă „amendă astrală pentru întârziați”, însă îi încurajează pe nativi să profite de contextul jupiterian favorabil și să își concentreze întreaga energie pe finalizarea propriilor proiecte.

Fecioară

Fecioarele resimt influența eclipsei pe axa relațională, fiind nevoie de o analiză atentă a parteneriatelor de lungă durată. Tensiunile acumulate pot ieși la suprafață, iar nativii trebuie să evite deciziile radicale luate sub impulsul momentului, prioritizând dialogul constructiv și adaptarea la cerințele celor din jur.

Balanță

Pentru Balanțe, recomandările sunt extrem de concrete și vizează siguranța fizică, fiind necesară atenție sporită pentru prevenirea accidentărilor la nivelul picioarelor. Din punct de vedere social, deschiderea către persoane noi poate fi mai confortabilă decât confesiunile în cuplu, însă o prezență publică impecabilă le poate atrage, pe lângă admirație, și invidia celor din jur.

Scorpion

Scorpionii sunt sfătuiți să se arate mai înțelegători în viața de cuplu și să nu pretindă de la partener lucruri pe care ei înșiși nu sunt dispuși să le ofere. În schimb, zona profesională este extrem de dinamică și promițătoare, oferindu-le nativilor ocazia de a-și depăși propriile performanțe anterioare și de a străluci în proiectele curente.

Săgetător

Săgetătorii se confruntă cu o dinamică contradictorie provocată de prezența Lunii Negre în semnul lor, suprapusă peste influența favorabilă a lui Jupiter. Aceștia trebuie să fie precauți atât la drum, cât și în spațiul domestic, unde pot apărea defecțiuni, inundații sau preocupări legate de starea de sănătate a mamei.

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Capricorn

Capricornii trebuie să fie extrem de atenți la modul în care comunică, o eroare în transmiterea unui mesaj sau o afirmație neinspirată putând genera neînțelegeri majore. În același timp, perioada favorizează gestionarea unor secrete de familie sau realizarea unor investiții discrete, destinate să aducă profit pe termen lung.

Vărsător

Vărsătorii sunt sfătuiți să evite cheltuielile impulsive și să amâne eventualele intervenții estetice în zona feței pe durata acestei săptămâni. Vestea bună vine din zona financiară și profesională, unde se întreved o oportunități excelente pentru semnarea unor contracte avantajoase, sprijinite uneori și de partenerul de viață.

Pești

Fiind zodie gazdă pentru eclipsa de Lună, Peștii reprezintă cei mai vulnerabili nativi ai acestei perioade. Cu o stare generală oscilantă și schimbări bruște de ritm, aceștia sunt sfătuiți să își asculte organismul și să se odihnească. În ciuda sensibilității crescute, perioada le aduce o intuiție remarcabilă, vise revelatorii și claritate interioară.

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