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Gala BrandRO 2026. Care sunt cele mai puternice branduri românești

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Revista Biz a lansat BrandRO 2026, topul celor mai puternice branduri românești, joi, 3 septembrie, în cadrul conferinței BrandRO.

De 17 ani, echipele revistei Biz și Unlock Research analizează brandurile românești și lansează, în fiecare toamnă, topul celor mai puternice branduri. BrandRO este un reper pentru toate companiile care activează în România, dar și în afara granițelor.

„Brandurile românești ar putea să fie motorul de creștere a românilor atât timp cât reușesc să demonstreze coerență, perseverență, dorință de a construi pe mai departe pentru oamenii de aici. Este momentul să le reamintim românilor că binele personal vine atunci când ne este bine tuturor și credem că brandurile pot să ajute populația să continue să creadă în România, mai ales acum, când oamenii sunt lipsiți de încredere”, a declarat Camelia Petrescu, associate director Unlock Research.

„Brandurile care-și câștigă un loc în mintea și sufletul românilor alimentează și accelerează, în același timp, dezvoltarea economică națională. Biz,  prima revistă de afaceri a României, urmărește aceste evoluții, le susține, publică analize valoroase și creează cadrul pentru a conecta profesioniștii. BrandRO, cel mai longeviv și complex demers editorial pentru analiza brandurilor românești, este un reper pentru companiile românești și un indicator fidel pentru evoluțiile din economia reală”, declară Marta Ușurelu, owner Biz. 

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Primul loc în Topul BrandRO 2026 este ocupat de eMAG, cel mai puternic brand românesc în 2026. Podiumul este completat de Arctic, brand aflat pe locul 2, în timp ce pe poziția a treia se află, în premieră în 17 ani, la egalitate, brandurile AQUA Carpatica și Borsec. Gerovital se situează pe locul 4, urmat de Dedeman pe 5, în timp Top 10 este completat de Boromir, Covalact, Bucovina și Cris-Tim (la egalitate pe locul 9), și Dero.

„O premieră a ediției din acest an este că, în mai multe cazuri, mai multe branduri au ocupat același loc. Brandurile care au avut același scor în urma studiului și cele care au înregistrat diferențe mult prea mici pentru a fi relevante au fost plasate la egalitate. Acest aspect arata că, în acest an atipic, oamenii au votat cu mai multă implicare brandurile pe care le preferă”, punctează Camelia Petrescu.

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Top 50 cele mai puternice branduri românești va fi publicat integral în ediția din septembrie a revistei Biz. 

Premiile Galei BrandRO 2026

Locul întâi în Top BrandRO 2026 – eMAG
eMAG a fost desemnat cel mai puternic brand românesc în 2026, trofeul fiind înmânat de Mariana Dumitrache, Brand Manager Pehart Grup, lui Mihnea Pană, Public Relations Manager România, Bulgaria și Ungaria.

BrandRO Game Changer – AQUA Carpatica
Trofeul a fost înmânat de Adina Vlad, Managing Partner at Unlock, brandului AQUA Carpatica, reprezentat de Valentina Vesler, Head of PR & Communication VALVIS HOLDING.

Brand Ro Sustainability Leader – Arctic
Premiul a fost oferit de Alexandra Ozkan, Corporate Communication Manager Garanti BBVA Romania brandului Arctic, reprezentat de Raluc Cocu, Senior Brand Manager, Beko România.

BrandRO Customer Loyalty Award – Napolact
Trofeul a fost înmânat de actrița Mirela Oprișor brandului Napolact, reprezentat de Andrei Vasile, Senior Brand Manager, Friesland Campina, .

BrandRO Legacy Award – Gerovital
Premiul a fost înmânat de Elena Filip, owner EF Words Group, brandului Gerovital, reprezentat de Dragoș Plopeanu, Manager Național Vânzări IKA, Farmec.

BrandRO Community Impact Award – Secom Healthcare Group
Trofeul a fost înmânat de Mihai Neagu, CEO SanoVita, brandului Secom, reprezentat de Mădălina Ghiță, Business Unit Director Good Routine by Secom.

Visionary Brand Award – Banca Transilvania
Premiul a fost oferit de Cristina Sava, director de marketing și comunicare Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls, brandului Banca Transilvania.

BrandRO Digital Transformation Award – Sameday
Trofeul a fost înmânat de Marcela Sărmășan, fondatoare Namzya, brandului Sameday, reprezentat de Elena Stoica – VP Marketing & Growth Sameday Group.

Customer Experience Award – 5 to go
Trofeul a fost înmânat de Lorina Șereș, Owner and CEO Ginza Invest, brandului 5 to go, reprezentat de cofondatorul Radu Savopol.

Taste of the Year Award – Heidi
Premiul a fost acordat de Cristina Toma, Event Manager Terra Events Hall, brandului Heidi.

Market Influence Award – Cris-Tim
Trofeul a fost înmânat de Valeria Crețu, Marketing Director Dobrogea Grup, brandului Cris-Tim, reprezentat de Ligia Smadu, Marketing Manager al companiei.

BrandRO Excellence Award – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria
Trofeul a fost înmânat de Ciprian Susanu, Owner Dare Digital, brandului Regina Maria, reprezentat de Cristiana Vago, Directorul de Comunicare Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria.

Everyday Icon Award – Boromir
Premiul a fost oferit de Iulian Donici, PR Manager Artesana, brandului Boromir.

BrandRO Premiul pentru Tradiție și Prestigiu – Borsec
Trofeul a fost înmânat de Maria Tătaru, Marketing Manager Autonom, brandului Borsec, reprezentat de Gabriela Baciu, Marketing Manager Romaqua Group Borsec.

Conferința BrandRO 2026

Gala BrandRO 2026, în cadrul căreia a fost prezentat clasamentul din acest an, a fost precedată de discuții alături de oamenii care lucrează pentru ca brandurile românești să-și câștige locul în inima românilor, dar și să se extindă la nivel internațional.

Pe scena acestei ediții au urcat Valentina Vesler – Head of PR & Communication VALVIS HOLDING, Cătălina Roman – Director identitate și comunicare strategică CEC Bank, Radu Savopol – Cofondator 5 to go, Aurel Bernat – Director Executiv Instituții Financiare și Relația cu Investitorii la Banca Transilvania, Mădălina Ghiță – Business Unit Director Good Routine by Secom, Raluca Păun – Consultant de Marketing Pehart Grup, Marius Pandel – fondator AnimaWings și Adrian Păsărică – Head of Marketing Orkla Foods România.

Gala BrandRO 2026 a avut drept parteneri: Banca Transilvania, AQUA Carpatica, 5 to go, Garanti BBVA România, Secom, Gerovital, Premier Catering & Events, HONOR, Jameson. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul CEC Bank, Update Advertising, cyber_Folks, mediaTRUST și Sezamo. 

Următorul eveniment pentru comunitatea de business din România este Biz Leadership Summit, care va avea loc în București pe 10 septembrie, la Terra Events. 

Metolodogia BrandRO 2026

Studiul BrandRO măsoară puterea mărcilor românești din perspectiva investiției de încredere și afectivitate care le este acordată de către consumatori, fără a lua calcul indici financiari și comerciali.

O marcă este cu atât mai puternică din perspectiva românismului cu cât reușește să-și mențină poziția in top, indiferent de fluctuațiile socio-economice specifice ultimilor ani.

Studiul are la bază 600 de interviuri online și este reprezentativ la nivel urban, la nivel de regiune, grad de urbanizare, împărțire pe sex și vârstă a populației între 18 și 55 de ani.

Performanța mărcilor românești este măsurată în baza a trei indicatori: importanța mărcii, gradul de utilizare și notorietatea ei. Importanța unei mărci pentru consumator a fost măsurată cu ajutorul metodologiei MaxDiff (Maximum Differentiation Scaling) și toate analizele au fost realizate la nivel de categorie, în total având 10 categorii de produse.

Respondenții au realizat alegeri între calupuri de mărci, respectiv au ales care este cea mai importantă și cea mai puțin importantă marcă pentru ei. Aceștia au făcut alegeri multiple între combinații unice de mărci. În urma acestor alegeri a fost calculat un indice de preferință pentru fiecare marcă, care ulterior a fost analizat împreună cu indicele de importanță al fiecărei categorii în parte, obținându-se astfel topul final.

O marcă este cu atât mai puternică din perspectiva românismului cu cât reușește să-și mențină poziția în top, indiferent de fluctuațiile socio-economice specifice ultimilor ani.

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și  ICON by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 27 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

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