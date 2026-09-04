De ce apar sângerări între menstruații? Cauze frecvente și când e momentul să mergi la ginecolog

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Observi pete sau sângerări în afara ciclului menstrual și nu știi dacă e ceva normal sau un semnal pe care ar trebui să-l iei în serios? Nu ești singura. Sângerările intermenstruale sunt extrem de frecvente în rândul femeilor de toate vârstele și, de cele mai multe ori, există o explicație clară în spatele lor. Totuși, frecvența unui simptom nu înseamnă că poate fi ignorat.

Potrivit dr. Eduard Mihoci, medic specialist obstetrică-ginecologie, sângerările intermenstruale au în marea majoritate a cazurilor o cauză identificabilă și tratabilă. Ceea ce contează este să știi când nu mai poți amâna o consultație ginecologică.

Ce înseamnă o sângerare intermenstruală

Sângerarea intermenstruală este orice sângerare vaginală care apare în afara perioadei normale de menstruație. Poate lua forma unor simple pete ușoare, abia vizibile, sau a unor sângerări mai consistente, care seamănă cu o menstruație, dar apar la momentul nepotrivit al ciclului.

Specialiștii fac distincție între câteva tipuri principale:

Spotting ovulator: pete ușoare care apar la mijlocul ciclului, în jurul ovulației

Sângerarea post-coitală: apare după contact sexual

Sângerarea intermenstruală propriu-zisă: apare fără o legătură clară cu o fază anume a ciclului

Durata, cantitatea, frecvența și contextul în care apare sângerarea sunt informații esențiale pentru orientarea diagnosticului.

Cauzele cele mai frecvente

Ovulația

Unele femei observă un spotting ușor la mijlocul ciclului, în jurul zilei 14, asociat cu ovulația. Este, în general, un fenomen benign, durează maximum 1-2 zile și dispare de la sine. Poate fi însoțit de o ușoară durere laterală, numită mittelschmerz. Dacă spotting-ul ovulator e constant și predictibil, nu necesită investigații suplimentare.

Contraceptivele hormonale

Sângerările neregulate sunt un efect secundar frecvent în primele 3-6 luni de utilizare a pilulei contraceptive, plasturelui hormonal sau steriletului hormonal. Corpul se adaptează la noile niveluri hormonale, iar spotting-ul dispare de obicei de la sine. Dacă persistă după 6 luni sau se intensifică, e important să discuți cu medicul ginecolog despre ajustarea metodei contraceptive.

Polipii cervicali și uterini

Polipii sunt excrescențe benigne care se pot forma la nivelul colului uterin sau în interiorul cavității uterine. Pot provoca sângerări ușoare, mai ales după contact sexual sau efort fizic. Sunt extrem de frecvenți și, în cele mai multe cazuri, se rezolvă printr-o procedură simplă, ambulatorie, fără internare. Detectarea lor se face prin examen ginecologic și ecografie transvaginală.

Infecțiile cu transmitere sexuală și cervicita

Infecțiile cu transmitere sexuală, în special chlamydia și gonoreea, pot provoca sângerări intermenstruale, adesea însoțite de secreții modificate, dureri pelvine sau senzație de arsură. Inflamația colului uterin (cervicita) are un tablou similar. Diagnosticul se pune prin analize de laborator, iar tratamentul antibiotic rezolvă rapid problema. Este important să fie identificate devreme, deoarece netratate pot afecta fertilitatea.

Leziunile cervicale și infecția cu HPV

Sângerările care apar în mod repetat după contact sexual nu trebuie niciodată ignorate. Ele pot indica leziuni la nivelul colului uterin, inclusiv modificări precanceroase asociate infecției cu virusul HPV. Medicul va recomanda, în aceste situații, un test Babes-Papanicolau și, dacă e necesar, o colposcopie care permite examinarea detaliată a colului uterin și, dacă există zone suspecte, prelevarea unui fragment de țesut pentru analiză.

Fibromul uterin

Fibroamele sunt tumori benigne ale musculaturii uterine, foarte frecvente la femeile între 30 și 50 de ani. Pot fi complet asimptomatice sau pot provoca menstruații abundente și prelungite, presiune pelvina și, în funcție de localizare, sângerări în afara ciclului. Diagnosticul se pune prin ecografie, iar opțiunile de tratament variaza în funcție de dimensiune și simptome.

Endometrioza

Endometrioza este o afecțiune în care țesut similar cu mucoasa uterină se dezvoltă în afara uterului. Pe lângă dureri pelvine intense și menstruații dureroase, poate cauza și sângerări intermenstruale. Este frecvent subdiagnosticată, deoarece simptomele sunt adesea confundate cu o menstruație dificilă sau normalizate de paciente.

Dezechilibrele tiroidiene și hormonale

Tiroida joacă un rol esential în reglarea ciclului menstrual. Atât hipotiroidia, cât și hipertiroidia pot genera cicluri neregulate și sângerări intermenstruale. Sindromul ovarelor polichistice (SOP) este o alta cauza frecventă, mai ales la femeile tinere. Un set de analize hormonale poate identifica rapid problema.

Stresul, greutatea și efortul fizic extrem

Fluctuațiile hormonale provocate de stres intens, pierdere sau creștere rapidă în greutate ori antrenamente fizice de intensitate ridicată pot dezechilibra ciclul menstrual și pot genera sângerări neregulate. Sunt situații reversibile, dar care merita discutate cu medicul dacă se repetă.

Sângerarea post-coitală repetată este un simptom care necesită întotdeauna evaluare medicală. Deși cauza poate fi una benignă, cum ar fi un polip cervical sau uscăciunea vaginală, nu poate fi exclusă fără investigații o leziune cervicală sau o infecție. Cheia este să nu amâni consultația în speranța că trece de la sine.

Un caz aparte: sângerarea după menopauză

Orice sângerare vaginală care apare după instalarea menopauzei este considerată un semn de alarmă până la proba contrarie. Nu există sângerare normală după menopauza, iar cauza trebuie identificată cât mai rapid. Printre posibilele cauze se numara atrofia vaginala, polipii endometriali și, în cazuri mai rare, cancerul endometrial. Cu cât consultația e mai promptă, cu atât diagnosticul și tratamentul sunt mai eficiente.

Când nu mai poți amâna consultația

Există situații în care trebuie să mergi la medic fără să mai aștepți:

Sângerările apar după fiecare sau aproape fiecare contact sexual

Sunt însoțite de dureri pelvine, febră sau secreții cu miros neplăcut

Sunt mai abundente sau mai prelungite decât o menstruație obisnuită

Apar în mod repetat, fara o cauza clara sau un pattern previzibil

Ai trecut de menopauza și apare orice tip de sângerare vaginală

Spotting-ul apare și ești însărcinată sau crezi ca ai putea fi

În toate celelalte cazuri, o consultație la ginecolog rămâne cel mai bun pas pentru a afla dacă sângerarea are o cauza benignă sau necesita investigații suplimentare.

Ce se întâmplă la consultație

Medicul va face mai întâi un examen clinic și va evalua istoricul menstrual, metodele contraceptive folosite și orice alte simptome asociate. În funcție de tabloul clinic, va putea recomanda analize hormonale, ecografie transvaginală, test Babes-Papanicolau, culturi bacteriene sau colposcopie. Nu vei face toate investigațiile posibile simultan, ci pe cele relevante pentru situația ta.

Sângerările intermenstruale au, în marea majoritate a cazurilor, o cauza identificabilă și tratabilă. Ceea ce face diferența este să nu amânați momentul în care solicitați o evaluare medicala.

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