  MENIU  
Home > Advertorial > De ce apar sângerări între menstruații? Cauze frecvente și când e momentul să mergi la ginecolog

De ce apar sângerări între menstruații? Cauze frecvente și când e momentul să mergi la ginecolog

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Observi pete sau sângerări în afara ciclului menstrual și nu știi dacă e ceva normal sau un semnal pe care ar trebui să-l iei în serios? Nu ești singura. Sângerările intermenstruale sunt extrem de frecvente în rândul femeilor de toate vârstele și, de cele mai multe ori, există o explicație clară în spatele lor. Totuși, frecvența unui simptom nu înseamnă că poate fi ignorat.

Potrivit dr. Eduard Mihoci, medic specialist obstetrică-ginecologie, sângerările intermenstruale au în marea majoritate a cazurilor o cauză identificabilă și tratabilă. Ceea ce contează este să știi când nu mai poți amâna o consultație ginecologică.

Ce înseamnă o sângerare intermenstruală

Sângerarea intermenstruală este orice sângerare vaginală care apare în afara perioadei normale de menstruație. Poate lua forma unor simple pete ușoare, abia vizibile, sau a unor sângerări mai consistente, care seamănă cu o menstruație, dar apar la momentul nepotrivit al ciclului.

Specialiștii fac distincție între câteva tipuri principale:

Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Recomandarea zilei
  • Spotting ovulator: pete ușoare care apar la mijlocul ciclului, în jurul ovulației
  • Sângerarea post-coitală: apare după contact sexual
  • Sângerarea intermenstruală propriu-zisă: apare fără o legătură clară cu o fază anume a ciclului

Durata, cantitatea, frecvența și contextul în care apare sângerarea sunt informații esențiale pentru orientarea diagnosticului.

„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Recomandarea zilei

Cauzele cele mai frecvente

Ovulația

Unele femei observă un spotting ușor la mijlocul ciclului, în jurul zilei 14, asociat cu ovulația. Este, în general, un fenomen benign, durează maximum 1-2 zile și dispare de la sine. Poate fi însoțit de o ușoară durere laterală, numită mittelschmerz. Dacă spotting-ul ovulator e constant și predictibil, nu necesită investigații suplimentare.

Contraceptivele hormonale

Sângerările neregulate sunt un efect secundar frecvent în primele 3-6 luni de utilizare a pilulei contraceptive, plasturelui hormonal sau steriletului hormonal. Corpul se adaptează la noile niveluri hormonale, iar spotting-ul dispare de obicei de la sine. Dacă persistă după 6 luni sau se intensifică, e important să discuți cu medicul ginecolog despre ajustarea metodei contraceptive.

Polipii cervicali și uterini

Polipii sunt excrescențe benigne care se pot forma la nivelul colului uterin sau în interiorul cavității uterine. Pot provoca sângerări ușoare, mai ales după contact sexual sau efort fizic. Sunt extrem de frecvenți și, în cele mai multe cazuri, se rezolvă printr-o procedură simplă, ambulatorie, fără internare. Detectarea lor se face prin examen ginecologic și ecografie transvaginală.

Infecțiile cu transmitere sexuală și cervicita

Infecțiile cu transmitere sexuală, în special chlamydia și gonoreea, pot provoca sângerări intermenstruale, adesea însoțite de secreții modificate, dureri pelvine sau senzație de arsură. Inflamația colului uterin (cervicita) are un tablou similar. Diagnosticul se pune prin analize de laborator, iar tratamentul antibiotic rezolvă rapid problema. Este important să fie identificate devreme, deoarece netratate pot afecta fertilitatea.

Leziunile cervicale și infecția cu HPV

Sângerările care apar în mod repetat după contact sexual nu trebuie niciodată ignorate. Ele pot indica leziuni la nivelul colului uterin, inclusiv modificări precanceroase asociate infecției cu virusul HPV. Medicul va recomanda, în aceste situații, un test Babes-Papanicolau și, dacă e necesar, o colposcopie care permite examinarea detaliată a colului uterin și, dacă există zone suspecte, prelevarea unui fragment de țesut pentru analiză.

Fibromul uterin

Fibroamele sunt tumori benigne ale musculaturii uterine, foarte frecvente la femeile între 30 și 50 de ani. Pot fi complet asimptomatice sau pot provoca menstruații abundente și prelungite, presiune pelvina și, în funcție de localizare, sângerări în afara ciclului. Diagnosticul se pune prin ecografie, iar opțiunile de tratament variaza în funcție de dimensiune și simptome.

Endometrioza

Endometrioza este o afecțiune în care țesut similar cu mucoasa uterină se dezvoltă în afara uterului. Pe lângă dureri pelvine intense și menstruații dureroase, poate cauza și sângerări intermenstruale. Este frecvent subdiagnosticată, deoarece simptomele sunt adesea confundate cu o menstruație dificilă sau normalizate de paciente.

Dezechilibrele tiroidiene și hormonale

Tiroida joacă un rol esential în reglarea ciclului menstrual. Atât hipotiroidia, cât și hipertiroidia pot genera cicluri neregulate și sângerări intermenstruale. Sindromul ovarelor polichistice (SOP) este o alta cauza frecventă, mai ales la femeile tinere. Un set de analize hormonale poate identifica rapid problema.

Stresul, greutatea și efortul fizic extrem

Fluctuațiile hormonale provocate de stres intens, pierdere sau creștere rapidă în greutate ori antrenamente fizice de intensitate ridicată pot dezechilibra ciclul menstrual și pot genera sângerări neregulate. Sunt situații reversibile, dar care merita discutate cu medicul dacă se repetă.

Sângerările după contact sexual

Sângerarea post-coitală repetată este un simptom care necesită întotdeauna evaluare medicală. Deși cauza poate fi una benignă, cum ar fi un polip cervical sau uscăciunea vaginală, nu poate fi exclusă fără investigații o leziune cervicală sau o infecție. Cheia este să nu amâni consultația în speranța că trece de la sine.

Un caz aparte: sângerarea după menopauză

Orice sângerare vaginală care apare după instalarea menopauzei este considerată un semn de alarmă până la proba contrarie. Nu există sângerare normală după menopauza, iar cauza trebuie identificată cât mai rapid. Printre posibilele cauze se numara atrofia vaginala, polipii endometriali și, în cazuri mai rare, cancerul endometrial. Cu cât consultația e mai promptă, cu atât diagnosticul și tratamentul sunt mai eficiente.

Când nu mai poți amâna consultația

Există situații în care trebuie să mergi la medic fără să mai aștepți:

  • Sângerările apar după fiecare sau aproape fiecare contact sexual
  • Sunt însoțite de dureri pelvine, febră sau secreții cu miros neplăcut
  • Sunt mai abundente sau mai prelungite decât o menstruație obisnuită
  • Apar în mod repetat, fara o cauza clara sau un pattern previzibil
  • Ai trecut de menopauza și apare orice tip de sângerare vaginală
  • Spotting-ul apare și ești însărcinată sau crezi ca ai putea fi

În toate celelalte cazuri, o consultație la ginecolog rămâne cel mai bun pas pentru a afla dacă sângerarea are o cauza benignă sau necesita investigații suplimentare.

Ce se întâmplă la consultație

Medicul va face mai întâi un examen clinic și va evalua istoricul menstrual, metodele contraceptive folosite și orice alte simptome asociate. În funcție de tabloul clinic, va putea recomanda analize hormonale, ecografie transvaginală, test Babes-Papanicolau, culturi bacteriene sau colposcopie. Nu vei face toate investigațiile posibile simultan, ci pe cele relevante pentru situația ta.

Sângerările intermenstruale au, în marea majoritate a cazurilor, o cauza identificabilă și tratabilă. Ceea ce face diferența este să nu amânați momentul în care solicitați o evaluare medicala.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce spune Adelina Pestrițu despre al doilea copil: „Am vorbit și cu Zeni despre acest subiect”
Ce spune Adelina Pestrițu despre al doilea copil: „Am vorbit și cu Zeni despre acest subiect”
Adriana Bahmuțeanu și Gabriela Lucuțar, relație tensionată la doi ani de la moartea lui Silviu Prigoană. De la ce a pornit conflictul: „Este doar fabulația ei”
Adriana Bahmuțeanu și Gabriela Lucuțar, relație tensionată la doi ani de la moartea lui Silviu Prigoană. De la ce a pornit conflictul: „Este doar fabulația ei”
Proiecte speciale
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Libertatea.ro
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Avantaje
Gabriela Cristea și Mirela Vaida, față în față, au rupt tăcerea despre rivalitatea care le-a urmărit ani întregi: „A fost o dramă națională”
Gabriela Cristea și Mirela Vaida, față în față, au rupt tăcerea despre rivalitatea care le-a urmărit ani întregi: „A fost o dramă națională”
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, apariții elegante, în ținute asortate, la conferința de la Chișinău. Detaliul care le-a unit
Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, apariții elegante, în ținute asortate, la conferința de la Chișinău. Detaliul care le-a unit
Betty Salam, reacție după ce a fost acuzată că și-a făcut o nouă familie alături de Roberto: „Nu voi face diferențe între Matthias și frățior”
Betty Salam, reacție după ce a fost acuzată că și-a făcut o nouă familie alături de Roberto: „Nu voi face diferențe între Matthias și frățior”
Cătălin Cazacu are planuri mari de viitor cu Roxana Șerbănescu. Ce a dezvăluit despre nuntă. "O să fie pe nisip!"
Cătălin Cazacu are planuri mari de viitor cu Roxana Șerbănescu. Ce a dezvăluit despre nuntă. "O să fie pe nisip!"
Horoscop 5 septembrie 2026. Atinge culmea fericirii! O zodie are parte de recunoaștere, succes și validare
Horoscop 5 septembrie 2026. Atinge culmea fericirii! O zodie are parte de recunoaștere, succes și validare
Observator News
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef
Libertatea pentru Femei
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnul pe care asistentele îl văd înainte de moarte: ce spun pacienții în ultimele lor zile
Semnul pe care asistentele îl văd înainte de moarte: ce spun pacienții în ultimele lor zile
Se fac angajări la unul dintre marile centre cardiovasculare din România. Posturi pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs
Se fac angajări la unul dintre marile centre cardiovasculare din România. Posturi pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs
Vitamina care poate prelungi viața, potrivit cercetătorilor
Vitamina care poate prelungi viața, potrivit cercetătorilor
Schimbare majoră pentru persoanele cu handicap trecute de 75 de ani. Noua regulă la evaluare
Schimbare majoră pentru persoanele cu handicap trecute de 75 de ani. Noua regulă la evaluare
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Libertatea
Imagini cu apariția Mirabelei Grădinaru la Chișinău. Partenera lui Nicușor Dan a ales o ținută în ton cu Maia Sandu
Imagini cu apariția Mirabelei Grădinaru la Chișinău. Partenera lui Nicușor Dan a ales o ținută în ton cu Maia Sandu
Irina Rimes pleacă de la PRO TV: „Dacă vreți vă zic și motivul”. Anunțul făcut la Vocea României 2026
Irina Rimes pleacă de la PRO TV: „Dacă vreți vă zic și motivul”. Anunțul făcut la Vocea României 2026
Cum va fi vremea în perioada 7 septembrie-5 octombrie 2026, în România. ANM a anunțat unde va fi mai cald
Cum va fi vremea în perioada 7 septembrie-5 octombrie 2026, în România. ANM a anunțat unde va fi mai cald
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026. Lună Nouă în Fecioară
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026. Lună Nouă în Fecioară
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton