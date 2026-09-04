Un pas înaintea obezității: Lilly și Fundația Dr. Max oferă screening gratuit pentru mii de români prin „Caravana pentru Grijă”

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Numărul persoanelor supraponderale a crescut constant în ultimii ani, cifrele din World Obesity Atlas 2025 arătând că peste 1 miliard de adulți din întreaga lume vor trăi cu obezitate, în 2030. Conform aceleiași surse, aproape 11 milioane de adulți din România vor fi supraponderali sau vor trăi cu obezitate, în 2030.

Pentru a încuraja prevenția timpurie și a crește nivelul de conștientizare a riscurilor obezității și a sindromului metabolic, Lilly și Fundația Dr. Max dau startul unui amplu program de screening național. Peste șapte mii de vizitatori sunt așteptați în perioada 1 septembrie – 9 octombrie, în 10 mari orașe din România (București, Ploiești, Craiova, Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași, Constanța) la „Caravana pentru grijă” pentru a-și monitoriza gratuit tensiunea arterială, indicele de masă corporală, glicemia și colesterolul capilar. Personalul medical specializat le va sta la dispoziție pentru a le oferi informații cu privire la starea lor de sănătate, mecanismele de prevenție a obezității, precum și recomandări de nutriție și pentru un stil de viață sănătos. Accesul se face fără programare, iar lista completă a locațiilor și programul Caravanei pentru Grijă pot fi accesate aici.

Obezitatea – nu doar o boală, o problemă de sănătate publică

Din 1990 și până în 2022, prevalența obezității la nivel global s-a dublat, arată Organizația Mondială a Sănătății. Această tendință globală se reflectă și la nivel național. În România, datele Societății Române de Chirurgie Metabolică arată că, în 2024, aproape 4 din 10 persoane cu vârsta de 10 ani și peste aveau o greutate sănătoasă, aproape 1 din 4 trăiau cu obezitate, iar restul erau supraponderali.

În ultima perioadă, toate organizațiile internaționale de sănătate au recunoscut obezitatea ca o boală cronică, de sine stătătoare, cu mecanisme fiziopatologice bine caracterizate. Cu peste 200 de complicații cronice asociate, obezitatea nu pune presiune doar pe sănătatea celor care trăiesc cu ea, ci și pe sistemele naționale de sănătate, care au nevoie de ecosisteme integrate, care să recunoască obezitatea ca boală cronică, să prevadă soluții de adresare a acesteia și să creeze un sistem prin intermediul căruia pacienții să aibă acces și sprijin pe parcursul întregului flux – de la prevenție și diagnostic, la tratament și menținere a greutății sănătoase.

Acest cadru reglementat integrat, pe lângă anumite măsuri care sprijină îngrijirea medicală a obezității și de care pacienții din România pot beneficia deja, ar putea contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc cu obezitate și care au dificultăți în a găsi ajutorul de care au nevoie.

Obezitatea nu începe odată cu diagnosticul, iar prevenția nu ar trebui să înceapă atunci când apar primele complicații. În lupta cu această boală, fiecare risc identificat la timp poate conta. „Caravana pentru Grijă” pornește de la o idee simplă – prevenția trebuie să aibă loc înainte de apariția complicațiilor – și aduce evaluarea timpurie mai aproape de comunități, ca un prim pas concret și accesibil către o sănătate mai bună.

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