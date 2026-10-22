Vara 2027 începe cu o decizie luată liniștit. Cum îți planifici vacanța din toamnă, fără griji și fără compromisuri

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Există o bucurie aparte în a ști, încă din toamnă, că vara te așteaptă undeva la mare. Îți face lunile reci mai ușoare, îți dă ceva frumos de așteptat și îți scoate de pe listă una dintre cele mai mari decizii ale anului. Singura întrebare care rămâne este ce faci dacă planurile se schimbă? Pentru vara 2027, Paralela45 a găsit un răspuns simplu, construit pe trei feluri de liniște.

Prima liniște: libertatea de a te răzgândi

Viața nu se planifică la minut, iar o vacanță rezervată cu câteva luni înainte trebuie să țină pasul cu ea. Asta face flexiGO, îți permite să anulezi rezervarea fără să dai vreun motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare. Banii nu se pierd, ci devin un voucher pentru o altă vacanță Paralela45 din același sezon. Poți alege altă lună, altă insulă sau altă țară.

A doua liniște: prețul care nu se mai mișcă

Cu freezeGO, prețul vacanței rămâne cel de la rezervare până la plecare, indiferent cum evoluează prețul combustibilului sau cursul valutar. Îți faci bugetul o singură dată și nu te mai gândești la el.

Până pe 31 octombrie, la sejururi primești gratuit unul dintre cele două servicii, la alegere, iar la circuite freezeGO este gratuit pentru tot sezonul. Plătești un avans de doar 10%, iar restul cu 30 de zile înainte de plecare.

„Cred că o vacanță bună începe cu liniștea de dinainte. Când știi că totul e rezervat, că prețul nu se schimbă și că poți modifica planurile dacă viața o cere, așteptarea devine parte din bucurie. Asta ne-am dorit să le oferim turiștilor noștri pentru vara 2027”, spune Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45.

A treia liniște: să știi cine stă în spatele vacanței tale

Paralela45 organizează vacanțe din 1990, iar din 2025 face parte din grupul european Rainbow Tours, unul dintre cei mai importanți tur-operatori din Europa Centrală și de Est. Vara 2027 este cea mai amplă din istoria companiei, cu zboruri charter spre zece țări și cu aproape 80% mai multă capacitate decât în 2025.

Majoritatea zborurilor sunt operate de Enter Air, cea mai mare companie aeriană charter din Polonia, cu care Paralela45 consolidează un parteneriat strategic. Enter Air zboară exclusiv pentru tur-operatori de 16 ani, cu o flotă de 40 de avioane Boeing 737, inclusiv aeronave noi, direct din fabrică. Piloții se pregătesc în centrul propriu al companiei, mentenanța se face intern, iar totul respectă standardele europene EASA. Pentru tine, asta înseamnă avioane moderne, cabine confortabile și același standard de servicii la fiecare zbor.

„Turiștii nu văd tot ce se întâmplă înainte de un zbor de vacanță, și nici nu trebuie să vadă. Rolul nostru e să ne ocupăm de toate detaliile, iar parteneriatul cu Enter Air ne permite să facem asta la același standard pe care îl au turiștii grupului Rainbow din toată regiunea”, spune Dawid Manicki, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45 (Chief Commercial Officer).

Trei locuri de trecut pe lista verii 2027

Albania , pentru prima dată cu zbor charter direct din București. Ape turcoaz, golfuri ascunse și orașe vechi, la prețuri prietenoase: sejururi la hoteluri de patru stele de la 509 de euro de persoană.

, pentru prima dată cu zbor charter direct din București. Ape turcoaz, golfuri ascunse și orașe vechi, la prețuri prietenoase: sejururi la hoteluri de patru stele de la 509 de euro de persoană. Samos , insula lui Pitagora, cu plaje liniștite, sate albe pe dealuri și vin Muscat la apus. De la 422 de euro de persoană.

, insula lui Pitagora, cu plaje liniștite, sate albe pe dealuri și vin Muscat la apus. De la 422 de euro de persoană. Lesbos, pentru cine caută o Grecie autentică: peisaje vulcanice, tavernele din Molyvos și uzo-ul produs pe insulă. De la 747 de euro de persoană.

Și, desigur, favoritele dintotdeauna, Creta, Corfu, Rhodos, Antalya, Mallorca, Algarve sau Sicilia.

Și pentru cele care pleacă în familie

În iulie, copiii între 2 și 12 ani zboară gratuit spre Turcia, Grecia, Muntenegru și Albania, iar spre Egipt, Tunisia, Spania și Portugalia primul copil are 100 de euro reducere (în limita locurilor disponibile).

Descoperă programul complet al verii 2027 pe paralela45.ro și în agențiile Paralela45 și partenere din toată țara.

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