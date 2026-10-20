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Cu Lidl, animăluțul tău mănâncă ca la carte: Hrană dezvoltată cu veterinari, la preț de ofertă! 

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.  Actualizat 20.10.2026, 12:12
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Să-i oferi blănosului tău o alimentație sănătoasă, hrană dezvoltată împreună cu medicii veterinari și experții în nutriție animală, nu trebuie să fie un lux, iar săptămâna aceasta, Lidl vine cu promoții speciale la produsele din gama Max&Mila’s World. Pentru că sănătatea câinelui sau pisicii tale începe din farfurie, Lidl aduce în toate magazinele din țară gama Max&Mila’s World — rețete concepute conform celor mai înalte standarde europene (FEDIAF), cu ingrediente atent alese, fără aditivi sau zahăr adăugat, la prețuri accesibile. 

Max&Mila’s World aduce la raft hrană umedă și uscată, snack-uri și diverse accesorii, concepute pentru nevoile tuturor animăluțelor și structurate pe trei niveluri de calitate: 

Basic: Hrana ideală de zi cu zi, care conține tot ce este mai bun pentru animăluțul tău. Toate gamele de hrană uscată și umedă oferă o nutriție completă, fără adaos de zahăr sau coloranți artificiali.

Advanced Care: Creată pentru cei care au nevoie de ceva în plus. Rețetele sunt gustoase și funcționale, având ingrediente dedicate unor nevoi specifice — de la protecția pielii și strălucirea blănii, până la eliminarea naturală a ghemelor de păr.

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Gourmet: Răsfățul suprem pentru momente speciale. Această gamă oferă rețete fine, fără cereale, bogate în carne și ingrediente proaspete de înaltă calitate.

Până duminică, 25 octombrie, mai multe produse din gama Max&Mila’s World sunt disponibile la prețuri speciale, de la hrană umedă și uscată până la produse pentru igiena orală:

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  • Hrană umedă Pate pentru câini, vită/pasăre, 300 g – 2,79 lei cu Lidl Plus (-20%);
  • Hrană umedă pentru câini în sos, diverse sortimente, 1240 g – 5,99 lei cu Lidl Plus (-25%);
  • Hrană umedă Pate pentru câini, diverse sortimente, 12 x 100 g – 23,99 lei (-11%);
  • Hrană umedă pentru câini în jeleu, diverse sortimente, 12 x 100 g – 13,49 lei (-15%);
  • Hrană uscată pentru câini cu pui și orez, pentru juniori și seniori, 2 kg – 13,99 lei (-22%);
  • Sticks-uri dentare pentru câini, talie mică și medie/mare, 4 x 180 g – 13,39 lei.

Pentru mulți stăpâni, bucuria unui câine sau a unei pisici se regăsește și în alegerile de zi cu zi, de la hrană până la micile recompense oferite din când în când. Cu ofertele disponibile până pe 25 octombrie, produsele Max&Mila’s World pot ajunge în coș la prețuri și mai avantajoase, transformând răsfățul companionilor necuvântători într-un gest la îndemână.

Descoperă selecția de produse Max&Mila’s World în catalogul Lidl.

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