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Repetiția generală dinaintea Evaluării Naționale

Un nou proiect educațional din București le propune elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a să treacă prin experiența examenului de mai multe ori înainte de iunie. Primele simulări SuntPregătit au avut loc pe 14 și 15 noiembrie, în sală și online; urmeaza cele din 19 si 20 decembrie.

În teatru, nicio premieră nu are loc fără repetiția generală. Actorii joacă piesa cap-coadă, în costume, pe scena adevărată, iar greșelile de la repetiții sunt analizate și rezolvate pe parcurs. Pentru un elev de clasa a VIII-a, premiera vine în iunie: două probe, timp limitat, o sală străină și subiecte pe care nu le-a mai văzut.

Din această idee a pornit SuntPregătit, proiect fondat de Raluca Mangra, profesor de matematică la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, și Elena Dionisie, antreprenor, psiholog și psihoterapeut CBT. Propunerea lor este una simplă: simulări organizate periodic, după structura Evaluării Naționale, cu subiecte noi la fiecare ediție, scrise și corectate de profesori cu experiență în examenele naționale.

Ce spun cifrele ultimilor ani

La Evaluarea Națională din iunie 2026, aproximativ 79% dintre elevii de clasa a VIII-a au obținut medii de cel puțin 5, potrivit rezultatelor finale. Altfel spus, unul din cinci elevi a încheiat examenul cu o medie sub 5. La matematică, proba cu cele mai multe dificultăți, aproximativ 74% dintre elevi au luat cel puțin nota 5, iar notele de 10 au fost cu aproape 90% mai puține decât în 2025.

Cifrele variază de la un an la altul. Potrivit Ministerului Educației, procentul mediilor de cel puțin 5 a fost de aproximativ 75% în 2024 și de 83% în 2025. Simularea națională din martie 2026 a arătat însă cât de mult se poate schimba în câteva luni: atunci, aproape o treime dintre elevi luaseră sub 5, aproximativ 30% la limba și literatura română și 35% la matematică.

Nici notele mari de la clasă nu sunt întotdeauna o garanție: potrivit unei analize a datelor Ministerului Educației publicate de Edupedu, media de absolvire la nivel național a fost în 2026 de 8,91, în timp ce media de la Evaluarea Națională a fost de 6,69. Mai mult, peste 10.000 de elevi care au încheiat gimnaziul cu media 8 sau mai mare au luat sub 5 la examen.

Dincolo de diferențele dintre ani, semnalul rămâne același: mulți elevi au nevoie de sprijin în pregătire, iar lunile dinaintea examenului contează, mai ales atunci când sunt folosite pentru exercițiu constant, în condiții cât mai apropiate de cele reale.

Când subiectul nu seamănă cu cele exersate

Un elev poate rezolva corect zeci de exerciții dintr-o culegere și totuși să se blocheze în fața unei cerințe formulate altfel decât s-a obișnuit. Echipa SuntPregătit pornește de la observația că subiectele din ultimii ani au pus tot mai mult accent pe înțelegere și pe capacitatea de a folosi ce știi într-un context nou, nu doar pe recunoașterea unui tipar. De aceea, subiectele respectă programa și structura examenului, dar includ și formulări pe care elevul nu le-a întâlnit neapărat până atunci.

„Vreau ca elevii să înțeleagă că matematica este despre raționament, nu despre aplicarea unor formule și șabloane”, spune prof. Raluca Mangra.

Mai mult decât o notă

După fiecare simulare, lucrarea este corectată de profesori de specialitate, scanată și încărcată în contul elevului, împreună cu baremul. Părintele și copilul pot urmări, pas cu pas, ce s-a punctat și ce nu, iar cei care revin la edițiile următoare își pot compara rezultatele în timp.

„Nota de la o simulare nu este o etichetă. Este o fotografie a momentului, care ne arată unde se află copilul acum și ce mai are de consolidat în lunile următoare”, explică Elena Dionisie.

Emoțiile fac și ele parte din examen

Un examen înseamnă și liniștea din sală, ceasul care merge, supraveghetorul de la catedră, faptul că nu poți cere ajutor nimănui. Pentru mulți elevi, toate acestea cântăresc la fel de mult ca materia. Elena Dionisie lucrează ca psihoterapeut cu adulți și adolescenți și a trecut, la rândul ei, prin Evaluarea Națională alături de propriul copil. Știe, așadar, din ambele perspective ce înseamnă acest examen: emoțiile unui adolescent care se pregătește pentru el și grijile unui părinte care îl însoțește.

„Când ai mai fost o dată sau de două ori într-o situație asemănătoare, ziua examenului nu mai este un salt în necunoscut. Emoțiile nu dispar, dar începi să le înțelegi mai bine și să înveți cum să le gestionezi”, spune ea.

Proiectul nu își propune să înlocuiască simulările de la școală sau pregătirea pe care elevii o fac deja. Le adaugă o evaluare externa, în condiții cât mai apropiate de cele din iunie.

Cine scrie subiectele

La matematică, coordonarea academică îi aparține Ralucăi Mangra, cofondator SuntPregătit și profesor de matematică la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, unul dintre colegiile de top din București. Are peste 25 de ani de experiență în pregătirea elevilor și rezultate foarte bune la Evaluarea Națională, la concursuri și la olimpiade. Alături de ea lucrează Mihaela Țugui, profesor de matematică la Școala Gimnazială nr. 2 Voluntari, cu peste 20 de ani de experiență în pregătirea elevilor.

La limba și literatura română, componenta academică este coordonată de Marilena Lascăr, profesor la Colegiul Național „Elena Cuza” din București, doctor în filologie, cu peste 32 de ani de experiență și colaborări cu Centrul Național de Evaluare și Examinare.

Echipa este completată de Liliana Paicu, profesor titular la Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” din București, implicată în elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat; Maria Lupu, profesor cu 40 de ani de activitate în educație și fost inspector școlar general adjunct în județul Vrancea; Maria-Cristina Zgăbărdici, profesor la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, cu 26 de ani de experiență și coautor al unor ghiduri și culegeri de teste pentru clasele a VII-a și a VIII-a; și Silvia-Ofelia Chelariu, profesor la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani, cu 36 de ani de experiență, membru al Comisiei Naționale de Specialitate pentru limba și literatura română și implicată în elaborarea programelor școlare și a subiectelor pentru evaluări naționale și olimpiade.

Experiența completă a fiecărui profesor poate fi consultată în prezentarea proiectului și a echipei.

Următoarele simulări au loc pe 19 și 20 decembrie

Prima ediție a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, la matematică, și duminică, 15 noiembrie, la limba și literatura română, pentru elevii de clasa a VII-a și a VIII-a, iar următoarele simulări vor fi pe 19 si 20 decembrie pentru elevii de clasa a VIII-a. Simulările se desfășoară fizic în București, în Sectorul 1, și online, pentru elevii din toată țara.

SuntPregătit nu promite o anumită notă și nici admiterea la un anumit liceu. Rezultatul de la examen depinde de nivelul de la care pornește fiecare elev, de munca lui și de pregătirea pe care o face deja. Ce poate oferi o simulare este o imagine clară, venită la timp: ce merge bine, ce mai trebuie exersat și cum arată, concret, o dimineață de examen.

Pentru părinți, care trec și ei prin acest an alături de copii, e o cale de a-i sprijini fără presiune suplimentară, pornind de la informații concrete, nu de la presupuneri.

Repetiția generală nu garantează aplauzele de la premieră. Le dă însă actorilor siguranța că știu scena, textul și drumul de la un capăt la altul. Cam asta își propune SuntPregătit pentru elevii de clasa a VII-a și a VIII-a: ca în iunie, sala de examen să nu mai fie un loc necunoscut.

Înscrierile pentru simulări sunt deschise pe suntpregatit.ro.

Foto: SuntPregatit

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