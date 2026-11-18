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„Oamenii care construiesc viitorul” este o serie despre profesioniștii care contribuie, prin munca lor de zi cu zi, la transformarea Philip Morris România și la construirea unui viitor fără fum. Prin experiențele lor, se vede cum progresul prinde contur atunci când oamenii lucrează împreună, cu responsabilitate și cu dorința de a face lucrurile tot mai bine.

În urmă cu 9 ani, Bianca Spatariu începea, în cadrul Philip Morris Trading, un parcurs profesional marcat de schimbare. Venea din audit, dintr-o companie din Big 4, unde învățase să fie atentă la detalii, să verifice date și să privească dincolo de cifre.

La Philip Morris Trading, Bianca avea să descopere ceva nou: felul în care munca ei influențează direct deciziile și rezultatele. Parcursul în companie a dus-o din zona comercială în business planning și, mai departe, la conducerea unui portofoliu de produse. Fiecare etapă a însemnat un început nou, dar și ocazia de a construi pe ceea ce învățase deja.

Când oamenii îți acordă încredere, cifrele capătă sens

Primele luni au fost o perioadă de observare și învățare în care a înțeles modul în care funcționează organizația și cât de diferit este acest mediu față de cel în care lucrase până atunci. Bianca își amintește clar ce a făcut diferența în acea perioadă: „Oamenii au fost factorul decisiv. Am întâlnit oameni foarte inteligenți, de la care simți că ai ce învăța, dar care, în același timp, îți dau încredere și te fac să simți că ai puterea să contribui.”

Primul rol, RRP Commercial Investments Analyst, în departamentul comercial, a familiarizat-o cu ritmul real al companiei. Bugetele nu mai erau doar rânduri într-un tabel, ci planuri care trebuiau susținute și ajustate de la o zi la alta. Atunci a început să vadă dincolo de precizia cifrelor și să înțeleagă efectul lor concret asupra activității.

De la business planning la portofoliul de produse

Următorul pas, mutarea în business planning, i-a schimbat rolul în profunzime. Nu mai era suficient să stăpânească cifrele și procesele, trebuia să conecteze informații din mai multe zone, să cântărească priorități și să păstreze direcția pe termen lung. Lucrul cu echipe diferite a învățat-o să pună întrebări incomode atunci când era nevoie și să aducă ordine în discuții cu multe mize. „A trebuit să învăț să schimb perspectiva, să înțeleg toate detaliile, dar să nu mă pierd în ele, să am mereu în minte imaginea de ansamblu și strategia pe termen lung.”, povestește Bianca.

Acest echilibru între detaliu și imaginea de ansamblu se vede astăzi în felul în care își conduce aria de responsabilitate. Bianca gestionează portofoliul ZYN, pliculețele cu nicotină pentru uz oral dezvoltate de Philip Morris International, și stabilește, împreună cu echipele implicate, ce produse sunt relevante pentru piața din România. Rolul ei presupune să transforme informațiile despre consumatori, piață și performanță într-o direcție clară de portofoliu.

Când un plan prinde viață

În rolul actual, nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Uneori pregătește o prezentare, alteori analizează promoțiile și datele din piață sau lucrează la o lansare. Indiferent de proiect, punctul de plecare este același: să înțeleagă ce își doresc consumatorii, ce li se potrivește și când este momentul potrivit.

Partea dificilă este să explice clar informații complicate, fără să piardă esențialul, și să ia decizii echilibrate atunci când părerile sunt împărțite.

Prima lansare de produse a reunit toate aceste componente. A trebuit să selecteze produsele și să coordoneze multe elemente în același timp, astfel încât lansarea să fie implementată cu succes. Atunci a văzut cel mai clar că un plan bun nu prinde viață într-un singur departament și că munca din spatele cifrelor poate avea un rezultat concret. „Nu a fost doar despre a lansa un produs, ci despre a înțelege consumatorul, a coordona canale, a valida că produsul este relevant și apoi a construi felul în care acesta ajunge la consumator și devine cunoscut.”, spune Bianca.

Claritatea se construiește din întrebările potrivite

După nouă ani, Bianca descrie compania ca pe un loc în care nu poți funcționa pe pilot automat. Ritmul alert, diversitatea proiectelor și colaborarea cu oameni din departamente diferite îi cer să rămână curioasă, să se adapteze și să continue să învețe.

Pentru ea, progresul nu stă doar în deciziile mari, ci și în felul în care reușești, zi de zi, să înțelegi mai bine ceea ce ai în față: să pui întrebările potrivite, să rămâi obiectiv atunci când există multe opinii și să găsești claritate acolo unde lucrurile par complicate.

Povestea Biancăi Spatariu este una dintre miile de povești care ilustrează impactul Philip Morris International în România. În spatele fiecărui produs care pleacă din fabrica de la Otopeni către una dintre cele peste 50 de piețe internaționale se află oameni, competențe și parteneriate construite în timp. Cu peste 1.500 de angajați, 4.300 de furnizori locali și aproximativ 9.000 de locuri de muncă susținute în economie, compania contribuie la un ecosistem în care progresul este rezultatul unui efort comun al mii de oameni. Aceștia sunt, de fapt, oamenii care construiesc viitorul: discret, consecvent și de multe ori departe de lumina reflectoarelor, dar cu un impact care se vede în economie, în comunități și în produsele fabricate în România care ajung astăzi în întreaga lume.

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